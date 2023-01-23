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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20230123/dolar-yatay-seyrediyor-euro-yukseliste-1066059097.html
Dolar yatay seyrediyor, euro yükselişte
Dolar yatay seyrediyor, euro yükselişte
Dolar yeni haftaya da 18.78 bandında başlarken, euro 20.45 liradan alıcı buluyor. 23.01.2023, Sputnik Türkiye
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ekonomi
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altın
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Dolar 18.78 TL işlem görüyor. Euro/TL ise 20.45 TL’de yer alıyor.Çeyrek altın ne kadar?Gram altın bin 165 liradan, ONS ise 1929 dolardan işlem görüyor. Çeyrek altın bin 953, Cumhuriyet altını ise 7 bin 784 liradan alıcı buluyor.Brent petrolün varil fiyatı 87.53 dolarBrent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 87.53 dolardan işlem görüyor.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 5.490 puandan başladı.
https://sputniknews.com.tr/20230120/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1065962051.html
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dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın
dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın

Dolar yatay seyrediyor, euro yükselişte

09:27 23.01.2023
© AFP 2023 / DANIEL MUNOZDolar ve euro
Dolar ve euro - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2023
© AFP 2023 / DANIEL MUNOZ
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Dolar yeni haftaya da 18.78 bandında başlarken, euro 20.45 liradan alıcı buluyor.
Dolar 18.78 TL işlem görüyor. Euro/TL ise 20.45 TL’de yer alıyor.

Çeyrek altın ne kadar?

Gram altın bin 165 liradan, ONS ise 1929 dolardan işlem görüyor.
Çeyrek altın bin 953, Cumhuriyet altını ise 7 bin 784 liradan alıcı buluyor.

Brent petrolün varil fiyatı 87.53 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 87.53 dolardan işlem görüyor.

Borsada günün ilk rakamları

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 5.490 puandan başladı.
Dolar ve euro - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2023
EKONOMİ
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
20 Ocak, 09:26
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