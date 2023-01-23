https://sputniknews.com.tr/20230123/dolar-yatay-seyrediyor-euro-yukseliste-1066059097.html

Dolar yatay seyrediyor, euro yükselişte

Dolar yatay seyrediyor, euro yükselişte

Dolar yeni haftaya da 18.78 bandında başlarken, euro 20.45 liradan alıcı buluyor. 23.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-23T09:27+0300

2023-01-23T09:27+0300

2023-01-23T09:27+0300

ekonomi

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Dolar 18.78 TL işlem görüyor. Euro/TL ise 20.45 TL’de yer alıyor.Çeyrek altın ne kadar?Gram altın bin 165 liradan, ONS ise 1929 dolardan işlem görüyor. Çeyrek altın bin 953, Cumhuriyet altını ise 7 bin 784 liradan alıcı buluyor.Brent petrolün varil fiyatı 87.53 dolarBrent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 87.53 dolardan işlem görüyor.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 5.490 puandan başladı.

https://sputniknews.com.tr/20230120/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1065962051.html

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