https://sputniknews.com.tr/20230123/dolar-yatay-seyrediyor-euro-yukseliste-1066059097.html
Dolar yatay seyrediyor, euro yükselişte
Dolar yatay seyrediyor, euro yükselişte
Dolar yeni haftaya da 18.78 bandında başlarken, euro 20.45 liradan alıcı buluyor. 23.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-23T09:27+0300
2023-01-23T09:27+0300
2023-01-23T09:27+0300
ekonomi
dolar
dolar/tl
euro
euro/tl
altın
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Dolar 18.78 TL işlem görüyor. Euro/TL ise 20.45 TL’de yer alıyor.Çeyrek altın ne kadar?Gram altın bin 165 liradan, ONS ise 1929 dolardan işlem görüyor. Çeyrek altın bin 953, Cumhuriyet altını ise 7 bin 784 liradan alıcı buluyor.Brent petrolün varil fiyatı 87.53 dolarBrent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 87.53 dolardan işlem görüyor.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 5.490 puandan başladı.
https://sputniknews.com.tr/20230120/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1065962051.html
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dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın
dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın
Dolar yatay seyrediyor, euro yükselişte
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Dolar yeni haftaya da 18.78 bandında başlarken, euro 20.45 liradan alıcı buluyor.
Dolar 18.78 TL işlem görüyor. Euro/TL ise 20.45 TL’de yer alıyor.
Çeyrek altın ne kadar?
Gram altın bin 165 liradan, ONS ise 1929 dolardan işlem görüyor.
Çeyrek altın bin 953, Cumhuriyet altını ise 7 bin 784 liradan alıcı buluyor.
Brent petrolün varil fiyatı 87.53 dolar
Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 87.53 dolardan işlem görüyor.
Borsada günün ilk rakamları
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 5.490 puandan başladı.