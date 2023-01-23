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Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20230123/eski-yunan-bakan-lafazanis-habeckin-ukraynadaki-catismanin-sonuclariyla-ilgili-sozleri-yalan-1066089359.html
Eski Yunan bakan Lafazanis: Habeck’in Ukrayna’daki çatışmanın sonuçlarıyla ilgili sözleri yalan
Eski Yunan bakan Lafazanis: Habeck’in Ukrayna’daki çatışmanın sonuçlarıyla ilgili sözleri yalan
Almanya Ekonomi Bakanı Habeck’in, Rusya’nın doğalgaz vanasını kapattığı yönündeki sözlerini değerlendiren eski Yunanistan Enerji Bakanı Panayotis Lafazanis... 23.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-23T22:08+0300
2023-01-23T22:08+0300
avrupa'da enerji krizi
almanya
yunanistan
doğalgaz
enerji
panayotis lafazanis
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Eski Yunanistan Enerji Bakanı Panayotis Lafazanis, Sputnik’e verdiği demeçte “Aslında Yunan ve Avrupa siyasi iktidarlarının Ukrayna savaşının gelişimi ve sonuçlarıyla ilgili söyledikleri büyük bir yalan. Sürekli yalan söylüyorlar, Yunanistan ve diğer tüm Avrupa halklarını kandırmaya çalışıyorlar. Avrupa aslında uyguladığı politikayla Ukrayna’daki savaşı başlattı ve ardından bu savaşa girerek Ukrayna’ya silah, paralı asker ve mali yardım yoluyla içinde yer alıyor” ifadelerini kullandı.Avrupa’nın, almak zorunda kaldığı pahalı doğalgaz alarak ağır bedel ödediğini kaydeden Lafazanis, “AB bugün 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana benzeri görülmemiş bir yoksullaşma ve yoksulluk yaşıyor. Maalesef, soğuk savaş döneminde görülen bu agresif Rusya karşıtı histeriyi tırmandırmaya ve Ukrayna’daki savaşa aktif katılmaya devam ederek Avrupa hızla kendini yok etmeye doğru ilerliyor. Avrupa’nın geleceği yok ve sakinleri bugünden çok daha kötü yaşamaya hazırlanmalı” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230123/avusturyali-siyasetci-alman-hukumeti-halka-dogalgaz-konusundaki-gercekleri-soylemekten-korkuyor---1066076155.html
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almanya, yunanistan, doğalgaz, enerji, panayotis lafazanis
almanya, yunanistan, doğalgaz, enerji, panayotis lafazanis

Eski Yunan bakan Lafazanis: Habeck’in Ukrayna’daki çatışmanın sonuçlarıyla ilgili sözleri yalan

22:08 23.01.2023
© Sputnik / Максим Богодвид / Multimedya arşivine gidinDoğalgaz
Doğalgaz - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2023
© Sputnik / Максим Богодвид
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Almanya Ekonomi Bakanı Habeck’in, Rusya’nın doğalgaz vanasını kapattığı yönündeki sözlerini değerlendiren eski Yunanistan Enerji Bakanı Panayotis Lafazanis, Almanya yönetiminin, artan gaz ve elektrik fiyatlarının gerçek nedenleri ve olası enerji kıtlığıyla ilgili gerçeği kendi halkına anlatmaktan korktuğunu söyledi.
Eski Yunanistan Enerji Bakanı Panayotis Lafazanis, Sputnik’e verdiği demeçte “Aslında Yunan ve Avrupa siyasi iktidarlarının Ukrayna savaşının gelişimi ve sonuçlarıyla ilgili söyledikleri büyük bir yalan. Sürekli yalan söylüyorlar, Yunanistan ve diğer tüm Avrupa halklarını kandırmaya çalışıyorlar. Avrupa aslında uyguladığı politikayla Ukrayna’daki savaşı başlattı ve ardından bu savaşa girerek Ukrayna’ya silah, paralı asker ve mali yardım yoluyla içinde yer alıyor” ifadelerini kullandı.
Avrupa’nın, almak zorunda kaldığı pahalı doğalgaz alarak ağır bedel ödediğini kaydeden Lafazanis, “AB bugün 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana benzeri görülmemiş bir yoksullaşma ve yoksulluk yaşıyor. Maalesef, soğuk savaş döneminde görülen bu agresif Rusya karşıtı histeriyi tırmandırmaya ve Ukrayna’daki savaşa aktif katılmaya devam ederek Avrupa hızla kendini yok etmeye doğru ilerliyor. Avrupa’nın geleceği yok ve sakinleri bugünden çok daha kötü yaşamaya hazırlanmalı” dedi.
Doğalgaz- Kombi - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2023
Avrupa'da enerji krizi
Avusturyalı siyasetçi: Alman hükümeti, halka doğalgaz konusundaki gerçekleri söylemekten korkuyor
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