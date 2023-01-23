https://sputniknews.com.tr/20230123/eski-yunan-bakan-lafazanis-habeckin-ukraynadaki-catismanin-sonuclariyla-ilgili-sozleri-yalan-1066089359.html

Eski Yunan bakan Lafazanis: Habeck’in Ukrayna’daki çatışmanın sonuçlarıyla ilgili sözleri yalan

Eski Yunan bakan Lafazanis: Habeck’in Ukrayna’daki çatışmanın sonuçlarıyla ilgili sözleri yalan

Almanya Ekonomi Bakanı Habeck’in, Rusya’nın doğalgaz vanasını kapattığı yönündeki sözlerini değerlendiren eski Yunanistan Enerji Bakanı Panayotis Lafazanis... 23.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-23T22:08+0300

2023-01-23T22:08+0300

2023-01-23T22:08+0300

avrupa'da enerji krizi

almanya

yunanistan

doğalgaz

enerji

panayotis lafazanis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/0e/1062301489_0:0:3058:1720_1920x0_80_0_0_65a37cb0ede097a06daed82a7243ac78.jpg

Eski Yunanistan Enerji Bakanı Panayotis Lafazanis, Sputnik’e verdiği demeçte “Aslında Yunan ve Avrupa siyasi iktidarlarının Ukrayna savaşının gelişimi ve sonuçlarıyla ilgili söyledikleri büyük bir yalan. Sürekli yalan söylüyorlar, Yunanistan ve diğer tüm Avrupa halklarını kandırmaya çalışıyorlar. Avrupa aslında uyguladığı politikayla Ukrayna’daki savaşı başlattı ve ardından bu savaşa girerek Ukrayna’ya silah, paralı asker ve mali yardım yoluyla içinde yer alıyor” ifadelerini kullandı.Avrupa’nın, almak zorunda kaldığı pahalı doğalgaz alarak ağır bedel ödediğini kaydeden Lafazanis, “AB bugün 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana benzeri görülmemiş bir yoksullaşma ve yoksulluk yaşıyor. Maalesef, soğuk savaş döneminde görülen bu agresif Rusya karşıtı histeriyi tırmandırmaya ve Ukrayna’daki savaşa aktif katılmaya devam ederek Avrupa hızla kendini yok etmeye doğru ilerliyor. Avrupa’nın geleceği yok ve sakinleri bugünden çok daha kötü yaşamaya hazırlanmalı” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230123/avusturyali-siyasetci-alman-hukumeti-halka-dogalgaz-konusundaki-gercekleri-soylemekten-korkuyor---1066076155.html

almanya

yunanistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

almanya, yunanistan, doğalgaz, enerji, panayotis lafazanis