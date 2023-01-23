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Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20230123/avusturyali-siyasetci-alman-hukumeti-halka-dogalgaz-konusundaki-gercekleri-soylemekten-korkuyor---1066076155.html
Avusturyalı siyasetçi: Alman hükümeti, halka doğalgaz konusundaki gerçekleri söylemekten korkuyor
Avusturyalı siyasetçi: Alman hükümeti, halka doğalgaz konusundaki gerçekleri söylemekten korkuyor
Eski Avusturya Başbakan Yardımcısı Heinz-Christian Strache, Almanya'da hükümetin doğalgaz alanında yaşanan sorunlara ilişkin gerçekleri halka anlatmaktan... 23.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-23T15:40+0300
2023-01-23T15:40+0300
avrupa'da enerji krizi
avusturya
heinz-christan strache
ukrayna
rusya
almanya
doğalgaz
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Sputnik'e demeç veren Strache, Doğalgaz krizinden Moskova'yı sorumlu tutan Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck'in tutumunu değerlendirdi. Habeck'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'ini gaz vanasını kapatmakla suçlamasını 'aleni yalan' olarak niteleyen Strache, "Rusya, AB ve Almanya'ya gaz sevkiyatını sürdürmeyi istiyordu ve buna hazırdı. Ancak Ukrayna ve Polonya, boru hattı üzerinde sevkiyatları engelledi, Kuzey Akım 1 imha edildi, üstelik Ruslar soruşturmaya dahil edilmedi. Kuzey Akım 2 ise Almanya'nın kararıyla devre dışı bırakıldı" dedi. Habeck ve Almanya hükümetinin enerji açığının yaşandığı mevcut koşullarda halka doğruyu söylemediğinin altını çizen Strache, "Zira o zaman, olumsuz gelişmelerden bizzat sorumlu olduklarını itiraf etmek zorunda kalırlar" ifadelerini kullandı. Habeck, Almanya’nın Brunsbüttel Limanı’ndaki yüzer LNG (sıvılaştırılmış doğalgaz) terminalini karşılama töreninde, “Almanya'nın tüm gaz arzının yarısı, Putin'in gaz vanasını kapatması ve boru hattının işe yaramaz hale gelmesi nedeniyle baltalanmış oldu. Bu, öngörülebilir gelecekte de çalışmayacağı anlamına gelir. Yani, şimdi önceki tedarik hacimlerinin yarısına bile sahip değiliz. Üç yeni LNG terminali bize 55 milyar metreküp olan eski hacmin yaklaşık dörtte birini sağlayacak” açıklamasında bulunmuştu.
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avusturya, heinz-christan strache, ukrayna, rusya, almanya, doğalgaz
avusturya, heinz-christan strache, ukrayna, rusya, almanya, doğalgaz

Avusturyalı siyasetçi: Alman hükümeti, halka doğalgaz konusundaki gerçekleri söylemekten korkuyor

15:40 23.01.2023
© AFP 2023 / INA FASSBENDERDoğalgaz- Kombi
Doğalgaz- Kombi - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2023
© AFP 2023 / INA FASSBENDER
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Eski Avusturya Başbakan Yardımcısı Heinz-Christian Strache, Almanya'da hükümetin doğalgaz alanında yaşanan sorunlara ilişkin gerçekleri halka anlatmaktan korktuğunu söyledi.
Sputnik'e demeç veren Strache, Doğalgaz krizinden Moskova'yı sorumlu tutan Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck'in tutumunu değerlendirdi.
Habeck'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'ini gaz vanasını kapatmakla suçlamasını 'aleni yalan' olarak niteleyen Strache, "Rusya, AB ve Almanya'ya gaz sevkiyatını sürdürmeyi istiyordu ve buna hazırdı. Ancak Ukrayna ve Polonya, boru hattı üzerinde sevkiyatları engelledi, Kuzey Akım 1 imha edildi, üstelik Ruslar soruşturmaya dahil edilmedi. Kuzey Akım 2 ise Almanya'nın kararıyla devre dışı bırakıldı" dedi.
Habeck ve Almanya hükümetinin enerji açığının yaşandığı mevcut koşullarda halka doğruyu söylemediğinin altını çizen Strache, "Zira o zaman, olumsuz gelişmelerden bizzat sorumlu olduklarını itiraf etmek zorunda kalırlar" ifadelerini kullandı.
Habeck, Almanya’nın Brunsbüttel Limanı’ndaki yüzer LNG (sıvılaştırılmış doğalgaz) terminalini karşılama töreninde, “Almanya'nın tüm gaz arzının yarısı, Putin'in gaz vanasını kapatması ve boru hattının işe yaramaz hale gelmesi nedeniyle baltalanmış oldu. Bu, öngörülebilir gelecekte de çalışmayacağı anlamına gelir. Yani, şimdi önceki tedarik hacimlerinin yarısına bile sahip değiliz. Üç yeni LNG terminali bize 55 milyar metreküp olan eski hacmin yaklaşık dörtte birini sağlayacak” açıklamasında bulunmuştu.
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