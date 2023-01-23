https://sputniknews.com.tr/20230123/avusturyali-siyasetci-alman-hukumeti-halka-dogalgaz-konusundaki-gercekleri-soylemekten-korkuyor---1066076155.html

Avusturyalı siyasetçi: Alman hükümeti, halka doğalgaz konusundaki gerçekleri söylemekten korkuyor

Avusturyalı siyasetçi: Alman hükümeti, halka doğalgaz konusundaki gerçekleri söylemekten korkuyor

Eski Avusturya Başbakan Yardımcısı Heinz-Christian Strache, Almanya'da hükümetin doğalgaz alanında yaşanan sorunlara ilişkin gerçekleri halka anlatmaktan... 23.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-23T15:40+0300

2023-01-23T15:40+0300

2023-01-23T15:40+0300

avrupa'da enerji krizi

avusturya

heinz-christan strache

ukrayna

rusya

almanya

doğalgaz

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Sputnik'e demeç veren Strache, Doğalgaz krizinden Moskova'yı sorumlu tutan Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck'in tutumunu değerlendirdi. Habeck'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'ini gaz vanasını kapatmakla suçlamasını 'aleni yalan' olarak niteleyen Strache, "Rusya, AB ve Almanya'ya gaz sevkiyatını sürdürmeyi istiyordu ve buna hazırdı. Ancak Ukrayna ve Polonya, boru hattı üzerinde sevkiyatları engelledi, Kuzey Akım 1 imha edildi, üstelik Ruslar soruşturmaya dahil edilmedi. Kuzey Akım 2 ise Almanya'nın kararıyla devre dışı bırakıldı" dedi. Habeck ve Almanya hükümetinin enerji açığının yaşandığı mevcut koşullarda halka doğruyu söylemediğinin altını çizen Strache, "Zira o zaman, olumsuz gelişmelerden bizzat sorumlu olduklarını itiraf etmek zorunda kalırlar" ifadelerini kullandı. Habeck, Almanya’nın Brunsbüttel Limanı’ndaki yüzer LNG (sıvılaştırılmış doğalgaz) terminalini karşılama töreninde, “Almanya'nın tüm gaz arzının yarısı, Putin'in gaz vanasını kapatması ve boru hattının işe yaramaz hale gelmesi nedeniyle baltalanmış oldu. Bu, öngörülebilir gelecekte de çalışmayacağı anlamına gelir. Yani, şimdi önceki tedarik hacimlerinin yarısına bile sahip değiliz. Üç yeni LNG terminali bize 55 milyar metreküp olan eski hacmin yaklaşık dörtte birini sağlayacak” açıklamasında bulunmuştu.

avusturya

ukrayna

rusya

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avusturya, heinz-christan strache, ukrayna, rusya, almanya, doğalgaz