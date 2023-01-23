Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230123/chomsky-dunya-geri-donusu-olmayan-bir-felakete-yaklasiyor-1066076693.html
Chomsky: Dünya geri dönüşü olmayan bir felakete gitgide yaklaşıyor
Chomsky: Dünya geri dönüşü olmayan bir felakete gitgide yaklaşıyor
RT'ye konuşan ABD'deki sol entelijansiyanın en tanınan ismi, insanlığın büyüyen bir nükleer savaş ve iklimin mahvolması tehdidiyle karşı karşıya olduğu... 23.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-23T15:46+0300
2023-01-23T16:58+0300
ukrayna krizi
noam chomsky
iklim kriziyle mücadele
iklim değişikliği
nükleer savaş
kıyamet
kıyamet saati
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102120/06/1021200624_0:208:4000:2458_1920x0_80_0_0_921fe630a3311dc9e68db369cf554bed.jpg
Önceki gün RT'nin Going Underground programına konuşan ABD'li düşünür Noam Chomsky, artan nükleer savaş riski, çevre sorunlarını ele almadaki başarısızlık ve sorunları rasyonel şekilde çözme yeteneğinin azalması nedeniyle dünyanın uçurumdan aşağı yuvarlanmasına ramak kaldığını söyledi.Programda insanlığın patolojik olarak kendi kendini yok etmeye adanmış olabileceği yönündeki görüşünü açıklaması istenen Arizona Üniversitesi Dilbilim Profesörü Chomsky, insanlığın Armageddon'a (dini metinlere göre dünyanın sonu geldiğinde yapılacak kıyamet savaşı) ne kadar yakın olduğunu yansıtan Kıyamet Saati'nin son yıllarda insanlığın yok oluşunu simgeleyen geceyarısına yaklaştığını ve birkaç gün içinde daha da yaklaşılabileceğini belirtti.İnsanlığın temel endişelerinin 'artan nükleer savaş tehdidi ve çok şiddetli ve büyüyen iklim tahribatı tehdidi olduğunu, ikinci sorunun, devletlerin bu krizi çözmek için yapmaları gerektiğini bildikleri şeyi yapmamaları yüzünden devam ettiğini' anlatan Chomsky, üçüncü sorunu 'dünya çapında demokratik güçlerin çöküşü ile birleşen rasyonel şekilde ciddiyetle düşünme, tartışma ve müzakere arenasının bozulması' olarak tasvir etti.Ünlü düşünür, 'üçüncüsünün nükleer savaş ve iklim değişikliği tehdidiyle hiçbir ilgisi yokmuş gibi görünse de, aslında rasyonel tartışmanın ilk ikisiyle başa çıkmak için tek umut olduğunu' vurgulayarak şöyle devam etti:"Geçen yıl içinde üçü de önemli ölçüde kötüleşti ve keskin bir tersine dönüş olmazsa, alenen uçuruma ilerleyip yuvarlanarak düşeceğiz, geri döndürülemez şekilde ve çok da uzak olmayan bir gelecekte."Geçen hafta eski Rusya Devlet Başkanı Dimitri Medvedev, Moskova'nın Ukrayna'da yenildiğini görmek isteyenlerin, 'konvansiyonel bir savaşta nükleer bir gücün kaybetmesinin nükleer savaşın başlamasını tetikleyebileceği' gerçeğini görmezden geldiği uyarısında bulunmuştu. Ukrayna ihtilafının ABD ile müttefiklerinin kendisine karşı yürüttüğü bir vekalet savaşı olduğu görüşündeki Moskova'dan yapılan açıklamalarda, askeri doktrinin yalnızca devletin varlığı tehdit edildiğinde atom silahlarının kullanılmasına izin verdiği hatırlatılarak, olası nükleer savaşın asla çıkmaması gerektiği uyarısı yapılıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230110/soygu-nukleer-ucleme-rusyanin-egemenliginin-ana-garantoru-1065593657.html
https://sputniknews.com.tr/20230119/medvedevden-uyari-nukleer-guc-rusyanin-yenilmesi-nukleer-savas-sebebi-olabilir-1065915642.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102120/06/1021200624_224:0:3776:2664_1920x0_80_0_0_b691edd9def85745b85f3d50d7e12090.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
noam chomsky, iklim kriziyle mücadele, iklim değişikliği, nükleer savaş, kıyamet, kıyamet saati
noam chomsky, iklim kriziyle mücadele, iklim değişikliği, nükleer savaş, kıyamet, kıyamet saati

Chomsky: Dünya geri dönüşü olmayan bir felakete gitgide yaklaşıyor

15:46 23.01.2023 (güncellendi: 16:58 23.01.2023)
© SputnikNoam Chomsky
Noam Chomsky - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2023
© Sputnik
Abone olTelegram
RT'ye konuşan ABD'deki sol entelijansiyanın en tanınan ismi, insanlığın büyüyen bir nükleer savaş ve iklimin mahvolması tehdidiyle karşı karşıya olduğu, rasyonel şekilde ciddiyetle düşünme, tartışma ve müzakere sahnesinin ortadan kalkması nedeniyle bu sorunların çözülemediği uyarısını yaptı.
Önceki gün RT'nin Going Underground programına konuşan ABD'li düşünür Noam Chomsky, artan nükleer savaş riski, çevre sorunlarını ele almadaki başarısızlık ve sorunları rasyonel şekilde çözme yeteneğinin azalması nedeniyle dünyanın uçurumdan aşağı yuvarlanmasına ramak kaldığını söyledi.
Programda insanlığın patolojik olarak kendi kendini yok etmeye adanmış olabileceği yönündeki görüşünü açıklaması istenen Arizona Üniversitesi Dilbilim Profesörü Chomsky, insanlığın Armageddon'a (dini metinlere göre dünyanın sonu geldiğinde yapılacak kıyamet savaşı) ne kadar yakın olduğunu yansıtan Kıyamet Saati'nin son yıllarda insanlığın yok oluşunu simgeleyen geceyarısına yaklaştığını ve birkaç gün içinde daha da yaklaşılabileceğini belirtti.
İnsanlığın temel endişelerinin 'artan nükleer savaş tehdidi ve çok şiddetli ve büyüyen iklim tahribatı tehdidi olduğunu, ikinci sorunun, devletlerin bu krizi çözmek için yapmaları gerektiğini bildikleri şeyi yapmamaları yüzünden devam ettiğini' anlatan Chomsky, üçüncü sorunu 'dünya çapında demokratik güçlerin çöküşü ile birleşen rasyonel şekilde ciddiyetle düşünme, tartışma ve müzakere arenasının bozulması' olarak tasvir etti.
Sergey Şoygu - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2023
SAVUNMA
Şoygu: 'Nükleer üçleme', Rusya'nın egemenliğinin ana garantörü
10 Ocak, 14:11
Ünlü düşünür, 'üçüncüsünün nükleer savaş ve iklim değişikliği tehdidiyle hiçbir ilgisi yokmuş gibi görünse de, aslında rasyonel tartışmanın ilk ikisiyle başa çıkmak için tek umut olduğunu' vurgulayarak şöyle devam etti:
"Geçen yıl içinde üçü de önemli ölçüde kötüleşti ve keskin bir tersine dönüş olmazsa, alenen uçuruma ilerleyip yuvarlanarak düşeceğiz, geri döndürülemez şekilde ve çok da uzak olmayan bir gelecekte."
Geçen hafta eski Rusya Devlet Başkanı Dimitri Medvedev, Moskova'nın Ukrayna'da yenildiğini görmek isteyenlerin, 'konvansiyonel bir savaşta nükleer bir gücün kaybetmesinin nükleer savaşın başlamasını tetikleyebileceği' gerçeğini görmezden geldiği uyarısında bulunmuştu.
Rusya- Ukrayna- Rus askeri - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2023
Ukrayna krizi
Medvedev'den uyarı: Nükleer güç Rusya'nın yenilmesi nükleer savaş sebebi olabilir
19 Ocak, 12:41
Ukrayna ihtilafının ABD ile müttefiklerinin kendisine karşı yürüttüğü bir vekalet savaşı olduğu görüşündeki Moskova'dan yapılan açıklamalarda, askeri doktrinin yalnızca devletin varlığı tehdit edildiğinde atom silahlarının kullanılmasına izin verdiği hatırlatılarak, olası nükleer savaşın asla çıkmaması gerektiği uyarısı yapılıyor.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала