https://sputniknews.com.tr/20230122/moldova-cumhurbaskani-askeri-bir-ittifaka-katilmak-ugruna-tarafsizliktan-vazgecmeyi-dislamadi-1066029107.html
Moldova Cumhurbaşkanı askeri bir ittifaka katılmak uğruna tarafsızlıktan vazgeçmeyi dışlamadı
Moldova Cumhurbaşkanı askeri bir ittifaka katılmak uğruna tarafsızlıktan vazgeçmeyi dışlamadı
Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu, ülkenin Ukrayna'daki çatışmalar nedeniyle tarafsızlık konusunu yeniden gözden geçirme ve bir askeri ittifaka katılma... 22.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-22T02:58+0300
2023-01-22T02:58+0300
2023-01-22T02:58+0300
ukrayna krizi
maia sandu
ukrayna
moldova
politico
nato
kişinev
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Moldova Cumhurbaşkanı Sandu, Politico’ya demecinde ülkesinin Ukrayna'daki çatışmalar nedeniyle tarafsızlık konusunu yeniden gözden geçirme ve bir askeri ittifaka katılma seçeneğini değerlendirdiğini söyledi.Ülkenin NATO'ya olası katılımıyla ilgili bir soruyu yanıtlayan Sandu, Kişinev'in bir sonraki adımı ve aynı zamanda anayasada değişiklik yapma gerekliliği üzerinde düşündüğünü ifade etti.“Şimdi kendimizi koruma yeteneğimiz ile ilgili ciddi görüşmeler yapılıyor, bunu kendimiz mi yapabiliriz yoksa daha büyük bir ittifakın parçası mı olmalıyız” diyen Sandu, sözlerini şöyle sürdürdü:Moldova, anayasası gereğince askeri bloklara girmesini dışlayan tarafsızlık politikasına bağlı kalıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230114/moldova-icisleri-bakanligi-ulkenin-kuzeyinde-fuze-parcalari-tespit-edildi-1065747766.html
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maia sandu, ukrayna, moldova, politico, nato, kişinev
maia sandu, ukrayna, moldova, politico, nato, kişinev
Moldova Cumhurbaşkanı askeri bir ittifaka katılmak uğruna tarafsızlıktan vazgeçmeyi dışlamadı
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Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu, ülkenin Ukrayna'daki çatışmalar nedeniyle tarafsızlık konusunu yeniden gözden geçirme ve bir askeri ittifaka katılma seçeneğini değerlendirdiğini belirtti.
Moldova Cumhurbaşkanı Sandu, Politico’ya demecinde ülkesinin Ukrayna'daki çatışmalar nedeniyle tarafsızlık konusunu yeniden gözden geçirme ve bir askeri ittifaka katılma seçeneğini değerlendirdiğini söyledi.
Ülkenin NATO'ya olası katılımıyla ilgili bir soruyu yanıtlayan Sandu, Kişinev'in bir sonraki adımı ve aynı zamanda anayasada değişiklik yapma gerekliliği üzerinde düşündüğünü ifade etti.
“Şimdi kendimizi koruma yeteneğimiz ile ilgili ciddi görüşmeler yapılıyor, bunu kendimiz mi yapabiliriz yoksa daha büyük bir ittifakın parçası mı olmalıyız” diyen Sandu, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Ve bir noktada ulus olarak tarafsızlığımızı değiştirmemiz gerektiği sonucuna varırsak, bu demokratik bir süreçle gerçekleşmeli.”
Moldova, anayasası gereğince askeri bloklara girmesini dışlayan tarafsızlık politikasına bağlı kalıyor.