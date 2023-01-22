https://sputniknews.com.tr/20230122/moldova-cumhurbaskani-askeri-bir-ittifaka-katilmak-ugruna-tarafsizliktan-vazgecmeyi-dislamadi-1066029107.html

Moldova Cumhurbaşkanı askeri bir ittifaka katılmak uğruna tarafsızlıktan vazgeçmeyi dışlamadı

Moldova Cumhurbaşkanı askeri bir ittifaka katılmak uğruna tarafsızlıktan vazgeçmeyi dışlamadı

Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu, ülkenin Ukrayna'daki çatışmalar nedeniyle tarafsızlık konusunu yeniden gözden geçirme ve bir askeri ittifaka katılma... 22.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-22T02:58+0300

2023-01-22T02:58+0300

2023-01-22T02:58+0300

ukrayna krizi

maia sandu

ukrayna

moldova

politico

nato

kişinev

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/16/1066028935_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_af062329897001c9033576ee5444c536.jpg

Moldova Cumhurbaşkanı Sandu, Politico’ya demecinde ülkesinin Ukrayna'daki çatışmalar nedeniyle tarafsızlık konusunu yeniden gözden geçirme ve bir askeri ittifaka katılma seçeneğini değerlendirdiğini söyledi.Ülkenin NATO'ya olası katılımıyla ilgili bir soruyu yanıtlayan Sandu, Kişinev'in bir sonraki adımı ve aynı zamanda anayasada değişiklik yapma gerekliliği üzerinde düşündüğünü ifade etti.“Şimdi kendimizi koruma yeteneğimiz ile ilgili ciddi görüşmeler yapılıyor, bunu kendimiz mi yapabiliriz yoksa daha büyük bir ittifakın parçası mı olmalıyız” diyen Sandu, sözlerini şöyle sürdürdü:Moldova, anayasası gereğince askeri bloklara girmesini dışlayan tarafsızlık politikasına bağlı kalıyor.

https://sputniknews.com.tr/20230114/moldova-icisleri-bakanligi-ulkenin-kuzeyinde-fuze-parcalari-tespit-edildi-1065747766.html

ukrayna

moldova

kişinev

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

maia sandu, ukrayna, moldova, politico, nato, kişinev