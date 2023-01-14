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https://sputniknews.com.tr/20230114/moldova-icisleri-bakanligi-ulkenin-kuzeyinde-fuze-parcalari-tespit-edildi-1065747766.html
Moldova İçişleri Bakanlığı: Ülkenin kuzeyinde füze parçaları tespit edildi
Moldova İçişleri Bakanlığı: Ülkenin kuzeyinde füze parçaları tespit edildi
Moldova İçişleri Bakanlığı, sınır muhafaza birimlerinin ülkenin kuzeyinde Briceni şehri yakınlarında füze parçalarını tespit ettiğini belirtti. 14.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-14T19:35+0300
2023-01-14T19:37+0300
dünya
moldova
moldova içişleri bakanlığı
briceni
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Moldova İçişleri Bakanlığı’nın Telegram hesabından yapılan paylaşımda, “Sınır muhafaza polis devriye ekibi bugün öğle saatlerinde (Briceni yakınlarındaki) Larga sınır kapısı yakınlarında füze parçalarını tespit etti” diye yazıldı.Sınır muhafaza polisinin Ukrayna ile sınır bölgesinde görev yerine getiren ve hava sahası ile yeşil bölgeyi takip eden devriye ekip sayısını artırdığı kaydedildi.Olayla ilgili araştırma çalışmalarının başlatıldığı ifade edildi.Moldova topraklarına daha önce iki kez füze parçaları düşmüştü.
https://sputniknews.com.tr/20221220/moldovada-rusca-yayin-yapan-televizyon-kanallarinin-kapatilmasi-nedeniyle-protestolar-duzenlendi-1064806940.html
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moldova, moldova içişleri bakanlığı, briceni
moldova, moldova içişleri bakanlığı, briceni

Moldova İçişleri Bakanlığı: Ülkenin kuzeyinde füze parçaları tespit edildi

19:35 14.01.2023 (güncellendi: 19:37 14.01.2023)
© Sputnik / Михай КараушMoldova bayrağı
Moldova bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2023
© Sputnik / Михай Карауш
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Moldova İçişleri Bakanlığı, sınır muhafaza birimlerinin ülkenin kuzeyinde Briceni şehri yakınlarında füze parçalarını tespit ettiğini belirtti.
Moldova İçişleri Bakanlığı’nın Telegram hesabından yapılan paylaşımda, “Sınır muhafaza polis devriye ekibi bugün öğle saatlerinde (Briceni yakınlarındaki) Larga sınır kapısı yakınlarında füze parçalarını tespit etti” diye yazıldı.
Sınır muhafaza polisinin Ukrayna ile sınır bölgesinde görev yerine getiren ve hava sahası ile yeşil bölgeyi takip eden devriye ekip sayısını artırdığı kaydedildi.
Olayla ilgili araştırma çalışmalarının başlatıldığı ifade edildi.
Moldova topraklarına daha önce iki kez füze parçaları düşmüştü.
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