https://sputniknews.com.tr/20230114/moldova-icisleri-bakanligi-ulkenin-kuzeyinde-fuze-parcalari-tespit-edildi-1065747766.html

Moldova İçişleri Bakanlığı: Ülkenin kuzeyinde füze parçaları tespit edildi

Moldova İçişleri Bakanlığı: Ülkenin kuzeyinde füze parçaları tespit edildi

Moldova İçişleri Bakanlığı, sınır muhafaza birimlerinin ülkenin kuzeyinde Briceni şehri yakınlarında füze parçalarını tespit ettiğini belirtti. 14.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-14T19:35+0300

2023-01-14T19:35+0300

2023-01-14T19:37+0300

dünya

moldova

moldova içişleri bakanlığı

briceni

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Moldova İçişleri Bakanlığı’nın Telegram hesabından yapılan paylaşımda, “Sınır muhafaza polis devriye ekibi bugün öğle saatlerinde (Briceni yakınlarındaki) Larga sınır kapısı yakınlarında füze parçalarını tespit etti” diye yazıldı.Sınır muhafaza polisinin Ukrayna ile sınır bölgesinde görev yerine getiren ve hava sahası ile yeşil bölgeyi takip eden devriye ekip sayısını artırdığı kaydedildi.Olayla ilgili araştırma çalışmalarının başlatıldığı ifade edildi.Moldova topraklarına daha önce iki kez füze parçaları düşmüştü.

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