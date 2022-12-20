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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221220/moldovada-rusca-yayin-yapan-televizyon-kanallarinin-kapatilmasi-nedeniyle-protestolar-duzenlendi-1064806940.html
Moldova'da Rusça yayın yapan televizyon kanallarının kapatılması nedeniyle protestolar düzenlendi
Moldova'da Rusça yayın yapan televizyon kanallarının kapatılması nedeniyle protestolar düzenlendi
Moldova'da muhalefetteki Sosyalistler Partisi (PSRM) üyeleri, Rusça yayın yapan 6 televizyon kanalının kapatılmasını protesto etmek amacıyla Kişinev'de miting... 20.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-20T21:55+0300
2022-12-20T21:55+0300
ukrayna krizi
moldova
eylem
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Sputnik muhabirinin aktardığına göre, miting sırasında aktivistler sansür ve diktatörlüğe karşı sloganlar içeren pankartlar taşıdı.Muhalefet partisi milletvekilleri ayrıca, Batılı ülkelerin diplomatik misyonlarına Moldova'daki demokratik normların ihlaline kayıtsız kalmamaları çağrısında bulunduPSRM temsilcileri, ifade ve düşünce özgürlüğünü savunmak için 22 Aralık'ta parlamentoda nöbet tutma eylemi düzenlemeyi planlıyor.16 Aralık’ta Moldova makamları, ülkedeki ve Ukrayna'daki olaylarla ilgili haberleri çarpıtarak verdiklerini iddia ettikleri muhalif ve Rusça yayın yapan Primul, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV kanallarının lisansını iptal etmişti.
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moldova, eylem
moldova, eylem

Moldova'da Rusça yayın yapan televizyon kanallarının kapatılması nedeniyle protestolar düzenlendi

21:55 20.12.2022
© Sputnik / Михай КараушMoldova bayrağı
Moldova bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2022
© Sputnik / Михай Карауш
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Moldova'da muhalefetteki Sosyalistler Partisi (PSRM) üyeleri, Rusça yayın yapan 6 televizyon kanalının kapatılmasını protesto etmek amacıyla Kişinev'de miting düzenledi.
Sputnik muhabirinin aktardığına göre, miting sırasında aktivistler sansür ve diktatörlüğe karşı sloganlar içeren pankartlar taşıdı.
Muhalefet partisi milletvekilleri ayrıca, Batılı ülkelerin diplomatik misyonlarına Moldova'daki demokratik normların ihlaline kayıtsız kalmamaları çağrısında bulundu
PSRM temsilcileri, ifade ve düşünce özgürlüğünü savunmak için 22 Aralık'ta parlamentoda nöbet tutma eylemi düzenlemeyi planlıyor.
16 Aralık’ta Moldova makamları, ülkedeki ve Ukrayna'daki olaylarla ilgili haberleri çarpıtarak verdiklerini iddia ettikleri muhalif ve Rusça yayın yapan Primul, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV kanallarının lisansını iptal etmişti.
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