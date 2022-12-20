https://sputniknews.com.tr/20221220/moldovada-rusca-yayin-yapan-televizyon-kanallarinin-kapatilmasi-nedeniyle-protestolar-duzenlendi-1064806940.html
Moldova'da Rusça yayın yapan televizyon kanallarının kapatılması nedeniyle protestolar düzenlendi
Moldova'da Rusça yayın yapan televizyon kanallarının kapatılması nedeniyle protestolar düzenlendi
Moldova'da muhalefetteki Sosyalistler Partisi (PSRM) üyeleri, Rusça yayın yapan 6 televizyon kanalının kapatılmasını protesto etmek amacıyla Kişinev'de miting... 20.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-20T21:55+0300
2022-12-20T21:55+0300
2022-12-20T21:55+0300
ukrayna krizi
moldova
eylem
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Sputnik muhabirinin aktardığına göre, miting sırasında aktivistler sansür ve diktatörlüğe karşı sloganlar içeren pankartlar taşıdı.Muhalefet partisi milletvekilleri ayrıca, Batılı ülkelerin diplomatik misyonlarına Moldova'daki demokratik normların ihlaline kayıtsız kalmamaları çağrısında bulunduPSRM temsilcileri, ifade ve düşünce özgürlüğünü savunmak için 22 Aralık'ta parlamentoda nöbet tutma eylemi düzenlemeyi planlıyor.16 Aralık’ta Moldova makamları, ülkedeki ve Ukrayna'daki olaylarla ilgili haberleri çarpıtarak verdiklerini iddia ettikleri muhalif ve Rusça yayın yapan Primul, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV kanallarının lisansını iptal etmişti.
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MIA „Rosiya Segodnya“
moldova, eylem
Moldova'da Rusça yayın yapan televizyon kanallarının kapatılması nedeniyle protestolar düzenlendi
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Moldova'da muhalefetteki Sosyalistler Partisi (PSRM) üyeleri, Rusça yayın yapan 6 televizyon kanalının kapatılmasını protesto etmek amacıyla Kişinev'de miting düzenledi.
Sputnik muhabirinin aktardığına göre, miting sırasında aktivistler sansür ve diktatörlüğe karşı sloganlar içeren pankartlar taşıdı.
Muhalefet partisi milletvekilleri ayrıca, Batılı ülkelerin diplomatik misyonlarına Moldova'daki demokratik normların ihlaline kayıtsız kalmamaları çağrısında bulundu
PSRM temsilcileri, ifade ve düşünce özgürlüğünü savunmak için 22 Aralık'ta parlamentoda nöbet tutma eylemi düzenlemeyi planlıyor.
16 Aralık’ta Moldova makamları, ülkedeki ve Ukrayna'daki olaylarla ilgili haberleri çarpıtarak verdiklerini iddia ettikleri muhalif ve Rusça yayın yapan Primul, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV kanallarının lisansını iptal etmişti.