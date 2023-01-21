https://sputniknews.com.tr/20230121/sanliurfada-cop-konteynerinde-bebek-cesedi-bulundu-1066017493.html
Şanlıurfa’da çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu
Şanlıurfa’da çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu
Şanlıurfa’da çöp konteynerinde yeni doğmuş bir kız bebeği cesedi bulundu. Bebeğin kolunda doğum künyesinin olduğu belirtildi. 21.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-21T18:56+0300
2023-01-21T18:56+0300
2023-01-21T18:58+0300
türkiye
bebek
ceset
şanlıurfa
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Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Onikiler Mahallesi eski cezaevi kavşağında yaşandı. Yol kenarındaki boş bir arsanın yanında bulunan çöp konteynerine bakan vatandaşlar, içerisinde yeni doğmuş bir bebek olduğunu fark edince ekiplere haber verdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede göbek bağı duran ve cinsiyeti kız olan bebeğin öldüğünü belirledi. Bölgeye güvenlik şeridi çeken polis ekipleri bebeği bırakan kişi ya da kişileri belirlemek için çalışma başlattı. Kolunda doğum künyesi olan bebeğin cesedi yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
https://sputniknews.com.tr/20230118/tarla-kenarinda-bulunan-sirt-cantasindan-bebek-cesedi-cikti-1065887216.html
türkiye
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bebek, ceset, şanlıurfa
Şanlıurfa’da çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu
18:56 21.01.2023 (güncellendi: 18:58 21.01.2023) Abone ol
Şanlıurfa’da çöp konteynerinde yeni doğmuş bir kız bebeği cesedi bulundu. Bebeğin kolunda doğum künyesinin olduğu belirtildi.
Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Onikiler Mahallesi eski cezaevi kavşağında yaşandı. Yol kenarındaki boş bir arsanın yanında bulunan çöp konteynerine bakan vatandaşlar, içerisinde yeni doğmuş bir bebek olduğunu fark edince ekiplere haber verdi.
Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede göbek bağı duran ve cinsiyeti kız olan bebeğin öldüğünü belirledi.
Bölgeye güvenlik şeridi çeken polis ekipleri bebeği bırakan kişi ya da kişileri belirlemek için çalışma başlattı. Kolunda doğum künyesi olan bebeğin cesedi yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.