https://sputniknews.com.tr/20230121/sanliurfada-cop-konteynerinde-bebek-cesedi-bulundu-1066017493.html

Şanlıurfa’da çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu

Şanlıurfa’da çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu

Şanlıurfa’da çöp konteynerinde yeni doğmuş bir kız bebeği cesedi bulundu. Bebeğin kolunda doğum künyesinin olduğu belirtildi. 21.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-21T18:56+0300

2023-01-21T18:56+0300

2023-01-21T18:58+0300

türkiye

bebek

ceset

şanlıurfa

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Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Onikiler Mahallesi eski cezaevi kavşağında yaşandı. Yol kenarındaki boş bir arsanın yanında bulunan çöp konteynerine bakan vatandaşlar, içerisinde yeni doğmuş bir bebek olduğunu fark edince ekiplere haber verdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede göbek bağı duran ve cinsiyeti kız olan bebeğin öldüğünü belirledi. Bölgeye güvenlik şeridi çeken polis ekipleri bebeği bırakan kişi ya da kişileri belirlemek için çalışma başlattı. Kolunda doğum künyesi olan bebeğin cesedi yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

https://sputniknews.com.tr/20230118/tarla-kenarinda-bulunan-sirt-cantasindan-bebek-cesedi-cikti-1065887216.html

türkiye

bebek

şanlıurfa

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