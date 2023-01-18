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Tarla kenarında bulunan sırt çantasından bebek cesedi çıktı
Tarla kenarında bulunan sırt çantasından bebek cesedi çıktı
Uşak'ta bir tarlanın kenarında sırt çantası içinde bebek cesedi bulundu. Bebeğin bir iki günlük olduğu tahmin edildi. 18.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-18T18:26+0300
2023-01-18T18:28+0300
türkiye
bebek
ceset
tarla
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Uşak'ta tarla kenarında bulunan sırt çantasından bebek cesedi çıktı.Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi'ndeki Orhan Gazi Caddesi'nde küçükbaş hayvan çiftliği bulunan R.H, çiftliğinin karşısındaki boş tarlanın kenarında bulduğu fermuarı kapalı sırt çantasının içinde bebek cesedi olduğunu belirterek polisi aradı.Polis ve sağlık ekiplerinin incelemesi sonucu bir iki günlük olduğu tahmin edilen erkek bebeğin cenazesi, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
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bebek, ceset, tarla
bebek, ceset, tarla

Tarla kenarında bulunan sırt çantasından bebek cesedi çıktı

18:26 18.01.2023 (güncellendi: 18:28 18.01.2023)
© AAUşak'ta bir tarlanın kenarında sırt çantası içinde bebek cesedi bulundu
Uşak'ta bir tarlanın kenarında sırt çantası içinde bebek cesedi bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2023
© AA
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Uşak'ta bir tarlanın kenarında sırt çantası içinde bebek cesedi bulundu. Bebeğin bir iki günlük olduğu tahmin edildi.
Uşak'ta tarla kenarında bulunan sırt çantasından bebek cesedi çıktı.
Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi'ndeki Orhan Gazi Caddesi'nde küçükbaş hayvan çiftliği bulunan R.H, çiftliğinin karşısındaki boş tarlanın kenarında bulduğu fermuarı kapalı sırt çantasının içinde bebek cesedi olduğunu belirterek polisi aradı.
Polis ve sağlık ekiplerinin incelemesi sonucu bir iki günlük olduğu tahmin edilen erkek bebeğin cenazesi, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
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