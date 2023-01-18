https://sputniknews.com.tr/20230118/tarla-kenarinda-bulunan-sirt-cantasindan-bebek-cesedi-cikti-1065887216.html

Tarla kenarında bulunan sırt çantasından bebek cesedi çıktı

Tarla kenarında bulunan sırt çantasından bebek cesedi çıktı

Uşak'ta bir tarlanın kenarında sırt çantası içinde bebek cesedi bulundu. Bebeğin bir iki günlük olduğu tahmin edildi. 18.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-18T18:26+0300

2023-01-18T18:26+0300

2023-01-18T18:28+0300

türkiye

bebek

ceset

tarla

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/12/1065887056_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a388a89616b9044ff2f71e45e34b6b98.jpg

Uşak'ta tarla kenarında bulunan sırt çantasından bebek cesedi çıktı.Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi'ndeki Orhan Gazi Caddesi'nde küçükbaş hayvan çiftliği bulunan R.H, çiftliğinin karşısındaki boş tarlanın kenarında bulduğu fermuarı kapalı sırt çantasının içinde bebek cesedi olduğunu belirterek polisi aradı.Polis ve sağlık ekiplerinin incelemesi sonucu bir iki günlük olduğu tahmin edilen erkek bebeğin cenazesi, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

türkiye

bebek

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bebek, ceset, tarla