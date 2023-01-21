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Çorum'da 6 aylık bebek yatağında ölü bulundu
Çorum'da 6 aylık bebek yatağında ölü bulundu
Çorum'da 6 aylık bir bebek, evlerindeki yatağında ölü bulundu. Bebeğin ölüm nedeni otopsi sonrasında belli olacak. 21.01.2023, Sputnik Türkiye
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bebek
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çorum
ölü bulundu
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Çorum'da Adnan Özejder Caddesi'ndeki evde 6 aylık A.E.K'nin yatağında hareketsiz yattığını fark eden anne G.K. ve anneanne M.K, bebeği özel araçla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.Hastanenin acil servisinde yapılan kontrolde, bebeğin yaşamını yitirdiği belirlendi.Bebeğin cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.Anne G.K'nin Ankara'da yaşadığı, annesini ziyaret için bebeğiyle kısa süre önce Çorum'a geldiği öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20230121/sanliurfada-cop-konteynerinde-bebek-cesedi-bulundu-1066017493.html
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bebek, çorum, ölü bulundu
bebek, çorum, ölü bulundu

Çorum'da 6 aylık bebek yatağında ölü bulundu

20:21 21.01.2023
© AAÇorum'da 6 aylık bebek yatağında ölü bulundu
Çorum'da 6 aylık bebek yatağında ölü bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2023
© AA
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Çorum'da 6 aylık bir bebek, evlerindeki yatağında ölü bulundu. Bebeğin ölüm nedeni otopsi sonrasında belli olacak.
Çorum'da Adnan Özejder Caddesi'ndeki evde 6 aylık A.E.K'nin yatağında hareketsiz yattığını fark eden anne G.K. ve anneanne M.K, bebeği özel araçla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.
Hastanenin acil servisinde yapılan kontrolde, bebeğin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Bebeğin cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
Anne G.K'nin Ankara'da yaşadığı, annesini ziyaret için bebeğiyle kısa süre önce Çorum'a geldiği öğrenildi.
Şanlıurfa’da çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2023
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Şanlıurfa’da çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu
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