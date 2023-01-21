https://sputniknews.com.tr/20230121/corumda-6-aylik-bebek-yataginda-olu-bulundu-1066018583.html
Çorum'da 6 aylık bebek yatağında ölü bulundu
Çorum'da 6 aylık bebek yatağında ölü bulundu
Çorum'da 6 aylık bir bebek, evlerindeki yatağında ölü bulundu. Bebeğin ölüm nedeni otopsi sonrasında belli olacak. 21.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-21T20:21+0300
2023-01-21T20:21+0300
2023-01-21T20:21+0300
bebek
türkiye
çorum
ölü bulundu
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Çorum'da Adnan Özejder Caddesi'ndeki evde 6 aylık A.E.K'nin yatağında hareketsiz yattığını fark eden anne G.K. ve anneanne M.K, bebeği özel araçla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.Hastanenin acil servisinde yapılan kontrolde, bebeğin yaşamını yitirdiği belirlendi.Bebeğin cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.Anne G.K'nin Ankara'da yaşadığı, annesini ziyaret için bebeğiyle kısa süre önce Çorum'a geldiği öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20230121/sanliurfada-cop-konteynerinde-bebek-cesedi-bulundu-1066017493.html
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bebek, çorum, ölü bulundu
bebek, çorum, ölü bulundu
Çorum'da 6 aylık bebek yatağında ölü bulundu
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Çorum'da 6 aylık bir bebek, evlerindeki yatağında ölü bulundu. Bebeğin ölüm nedeni otopsi sonrasında belli olacak.
Çorum'da Adnan Özejder Caddesi'ndeki evde 6 aylık A.E.K'nin yatağında hareketsiz yattığını fark eden anne G.K. ve anneanne M.K, bebeği özel araçla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.
Hastanenin acil servisinde yapılan kontrolde, bebeğin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Bebeğin cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
Anne G.K'nin Ankara'da yaşadığı, annesini ziyaret için bebeğiyle kısa süre önce Çorum'a geldiği öğrenildi.