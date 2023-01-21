https://sputniknews.com.tr/20230121/corumda-6-aylik-bebek-yataginda-olu-bulundu-1066018583.html

Çorum'da 6 aylık bebek yatağında ölü bulundu

Çorum'da 6 aylık bebek yatağında ölü bulundu

Çorum'da 6 aylık bir bebek, evlerindeki yatağında ölü bulundu. Bebeğin ölüm nedeni otopsi sonrasında belli olacak. 21.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-21T20:21+0300

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bebek

türkiye

çorum

ölü bulundu

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Çorum'da Adnan Özejder Caddesi'ndeki evde 6 aylık A.E.K'nin yatağında hareketsiz yattığını fark eden anne G.K. ve anneanne M.K, bebeği özel araçla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.Hastanenin acil servisinde yapılan kontrolde, bebeğin yaşamını yitirdiği belirlendi.Bebeğin cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.Anne G.K'nin Ankara'da yaşadığı, annesini ziyaret için bebeğiyle kısa süre önce Çorum'a geldiği öğrenildi.

https://sputniknews.com.tr/20230121/sanliurfada-cop-konteynerinde-bebek-cesedi-bulundu-1066017493.html

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