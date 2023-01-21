https://sputniknews.com.tr/20230121/bakan-ozer-egitim-kurumlarini-guvenli-hale-getirme-konusunda-en-ufak-bir-tavizimiz-yok-1066011914.html

Bakan Özer: Eğitim kurumlarını güvenli hale getirme konusunda en ufak bir tavizimiz yok

Bakan Özer: Eğitim kurumlarını güvenli hale getirme konusunda en ufak bir tavizimiz yok

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Çocuklarımız ve öğretmenlerimiz için eğitim kurumlarını güvenli hale getirmekle ilgili en ufak bir tavizimiz yok... 21.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-21T14:49+0300

2023-01-21T14:49+0300

2023-01-21T14:50+0300

türkiye

milli eğitim bakanlığı

milli eğitim bakanlığı (meb)

mahmut özer

öğrenci

zorbalık

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Milli Eğitim Bakanı Özer, güvenli okul kültürünü yaygınlaştırmak üzere yeni bir çalışma başlatılmasına ilişkin yaptığı açıklamada, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde, öğrencilere yönelik rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinde çok yönlü çalışmalar yürütüldüğünü anlattı. Bu çalışmalarda öğrencilerin gelişim dönemlerini dikkate aldıklarını anlatan Özer, yürütülen faaliyetlerin de akademik, sosyal duygusal ve kariyer gelişim alanları odağında olduğunu söyledi.Bu çerçevede, 2022-2023 eğitim öğretim yılı ile birlikte okullarda tüm kademelerde "akran zorbalığı", "siber zorbalık", "psikolojik sağlamlık" gibi konuları içeren yeni farkındalık ve psikoeğitim programlarının hazırlandığını ve uygulamaya konulduğunu bildiren Özer, ayrıca pek çok etkinliğin yer aldığı sınıf rehberlik programlarının da yürütüldüğünü anlattı.Bunun yanında öğrencilerin karşılaşabilecekleri risk durumlarına yönelik okullarda gelişimsel önleyici psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri verildiğine işaret eden Özer, "Sınıf rehberlik programlarımızın yanı sıra çocuklarımızın duygularını sağlıklı yollarla ifade etmeleri, empati becerilerini geliştirmeleri, farklılıklara saygı duymaları, çatışma çözme, yardımlaşma, işbirliği gibi sosyal beceriler kazanmaları amacıyla akran zorbalığı farkındalık programlarını hazırladık. Öğrencilerin arkadaşlık ilişkilerini geliştirerek okulda güvenli iletişim ortamları oluşturmalarına yardımcı olmaya yönelik psikoeğitim programlarımızı da uygulamaya aldık" bilgisini paylaştı.Özer, ayrıca okul öncesi ve ilkokul öğrencilerinin akran zorbalığı konusunda farkındalık kazanmaları ve baş etme becerileri geliştirmelerine yönelik çeşitli programlar hazırlandığını bildirdi.'Zorbalığa karşı sıfır tolerans gösteriyoruz'Okullarda ailelere, okul yöneticilerine ve öğretmenlere zorbalığın tanımı, türleri, nedenleri, sonuçları hakkında farkındalık çalışmaları yürütüldüğünü bildiren Özer, şunları kaydetti:Bakan Özer, "Akran Zorbalığını Önlemede Bütüncül Okul Yaklaşımı" çalıştayı düzenleyeceklerini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

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https://sputniknews.com.tr/20221229/lisede-akran-zorbaligi-engelli-cocuk-sinif-arkadaslari-tarafindan-tekme-tokat-dovuldu-1065160974.html

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milli eğitim bakanlığı, milli eğitim bakanlığı (meb), mahmut özer, öğrenci, zorbalık