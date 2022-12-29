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https://sputniknews.com.tr/20221229/lisede-akran-zorbaligi-engelli-cocuk-sinif-arkadaslari-tarafindan-tekme-tokat-dovuldu-1065160974.html
Lisede akran zorbalığı: Engelli çocuk, sınıf arkadaşları tarafından tekme tokat dövüldü
Lisede akran zorbalığı: Engelli çocuk, sınıf arkadaşları tarafından tekme tokat dövüldü
Zonguldak'ta bir lise öğrencisi, sınıf arkadaşları tarafından tekme tokat dövüldü. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepkiye neden oldu. Dört öğrenciye 10... 29.12.2022, Sputnik Türkiye
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2022-12-29T12:48+0300
yaşam
zonguldak
lise
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki bir lise öğrencisi, sınıf arkadaşları tarafından şınav çekmeye zorlandı, tekme tokat dövülerek hakarete uğradı.Görüntüler sosyal medyada yayınlanınca öğrencinin ailesi tarafından suç duyurusunda bulunuldu.Kaymakamlık tarafından da soruşturma başlatıldı. Darp olayına karıştıkları gerekçesiyle dört öğrencinin emniyette ifadesine başvuruldu.Okul yönetimi tarafından disipline sevk edilen öğrenciler 10 gün uzaklaştırma cezası aldı.
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Lisede akran zorbalığı: Engelli çocuk, sınıf arkadaşları tarafından tekme tokat dövüldü

12:48 29.12.2022
© FotoğrafLisede akran zorbalığı: Engelli çocuk, sınıf arkadaşları tarafından tekme tokat dövüldü
Lisede akran zorbalığı: Engelli çocuk, sınıf arkadaşları tarafından tekme tokat dövüldü - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2022
© Fotoğraf
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Zonguldak'ta bir lise öğrencisi, sınıf arkadaşları tarafından tekme tokat dövüldü. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepkiye neden oldu. Dört öğrenciye 10 gün uzaklaştırma cezası verildi.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki bir lise öğrencisi, sınıf arkadaşları tarafından şınav çekmeye zorlandı, tekme tokat dövülerek hakarete uğradı.
Görüntüler sosyal medyada yayınlanınca öğrencinin ailesi tarafından suç duyurusunda bulunuldu.
Kaymakamlık tarafından da soruşturma başlatıldı. Darp olayına karıştıkları gerekçesiyle dört öğrencinin emniyette ifadesine başvuruldu.
Okul yönetimi tarafından disipline sevk edilen öğrenciler 10 gün uzaklaştırma cezası aldı.
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