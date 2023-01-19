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https://sputniknews.com.tr/20230119/liseli-kizlar-arasinda-kavga-sok-cihazi-kullandilar-1065928316.html
Liseli kızlar arasında kavga: Şok cihazı kullandılar
Liseli kızlar arasında kavga: Şok cihazı kullandılar
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde liseli kızlar saç saça birbirine girdi. Kavgada bir kız şok cihazı kullanınca, vatandaşlar bile şaşkına döndü. 19.01.2023, Sputnik Türkiye
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yaşam
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lise
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Dün Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yakınlarında bulunan otoparkta lise öğrencileri arasında kavga çıktı.İki liseli kız grubu henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı birbirine girdi. Yumruk yumruğa kavga eden kızlardan birisi yanında getirdiği şok cihazını, kavga ettiği kızın üzerinde kullandı. Şok cihazına güvenlik görevlileri el koydu.
https://sputniknews.com.tr/20220610/laf-atma-tartismasinda-liseli-5-kizin-uzerine-minibusu-surdu-1057254961.html
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türkiye, kocaeli, lise, öğrenci, kavga
türkiye, kocaeli, lise, öğrenci, kavga

Liseli kızlar arasında kavga: Şok cihazı kullandılar

15:54 19.01.2023
© İHA / ADİL ÖZDEMİRLiseli kızlar arasında kavga: Şok cihazı kullandılar
Liseli kızlar arasında kavga: Şok cihazı kullandılar - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2023
© İHA / ADİL ÖZDEMİR
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde liseli kızlar saç saça birbirine girdi. Kavgada bir kız şok cihazı kullanınca, vatandaşlar bile şaşkına döndü.
Dün Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yakınlarında bulunan otoparkta lise öğrencileri arasında kavga çıktı.
İki liseli kız grubu henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı birbirine girdi. Yumruk yumruğa kavga eden kızlardan birisi yanında getirdiği şok cihazını, kavga ettiği kızın üzerinde kullandı.
Şok cihazına güvenlik görevlileri el koydu.
Ankara'da Temel Y. ve 3 arkadaşı, 'laf atma' iddiası nedeniyle tartıştıkları liseli 5 kız öğrencinin üzerine minibüs sürdü. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda 4 lise öğrencisi hafif yaralanırken, kaçan 4 kişi gözaltına alındı. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.06.2022
TÜRKİYE
'Laf atma' tartışmasında liseli 5 kızın üzerine minibüsü sürdü
10 Haziran 2022, 21:05
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