https://sputniknews.com.tr/20230119/liseli-kizlar-arasinda-kavga-sok-cihazi-kullandilar-1065928316.html
Liseli kızlar arasında kavga: Şok cihazı kullandılar
Liseli kızlar arasında kavga: Şok cihazı kullandılar
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde liseli kızlar saç saça birbirine girdi. Kavgada bir kız şok cihazı kullanınca, vatandaşlar bile şaşkına döndü. 19.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-19T15:54+0300
2023-01-19T15:54+0300
2023-01-19T15:54+0300
yaşam
türkiye
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öğrenci
kavga
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Dün Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yakınlarında bulunan otoparkta lise öğrencileri arasında kavga çıktı.İki liseli kız grubu henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı birbirine girdi. Yumruk yumruğa kavga eden kızlardan birisi yanında getirdiği şok cihazını, kavga ettiği kızın üzerinde kullandı. Şok cihazına güvenlik görevlileri el koydu.
https://sputniknews.com.tr/20220610/laf-atma-tartismasinda-liseli-5-kizin-uzerine-minibusu-surdu-1057254961.html
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türkiye, kocaeli, lise, öğrenci, kavga
türkiye, kocaeli, lise, öğrenci, kavga
Liseli kızlar arasında kavga: Şok cihazı kullandılar
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde liseli kızlar saç saça birbirine girdi. Kavgada bir kız şok cihazı kullanınca, vatandaşlar bile şaşkına döndü.
Dün Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yakınlarında bulunan otoparkta lise öğrencileri arasında kavga çıktı.
İki liseli kız grubu henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı birbirine girdi. Yumruk yumruğa kavga eden kızlardan birisi yanında getirdiği şok cihazını, kavga ettiği kızın üzerinde kullandı.
Şok cihazına güvenlik görevlileri el koydu.