https://sputniknews.com.tr/20230119/liseli-kizlar-arasinda-kavga-sok-cihazi-kullandilar-1065928316.html

Liseli kızlar arasında kavga: Şok cihazı kullandılar

Liseli kızlar arasında kavga: Şok cihazı kullandılar

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde liseli kızlar saç saça birbirine girdi. Kavgada bir kız şok cihazı kullanınca, vatandaşlar bile şaşkına döndü. 19.01.2023, Sputnik Türkiye

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Dün Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yakınlarında bulunan otoparkta lise öğrencileri arasında kavga çıktı.İki liseli kız grubu henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı birbirine girdi. Yumruk yumruğa kavga eden kızlardan birisi yanında getirdiği şok cihazını, kavga ettiği kızın üzerinde kullandı. Şok cihazına güvenlik görevlileri el koydu.

https://sputniknews.com.tr/20220610/laf-atma-tartismasinda-liseli-5-kizin-uzerine-minibusu-surdu-1057254961.html

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