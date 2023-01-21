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https://sputniknews.com.tr/20230121/bakan-nebati-ak-parti-milletvekillerine-ekonomiye-iliskin-sunum-yapacak-1066021559.html
Bakan Nebati, AK Parti milletvekillerine ekonomiye ilişkin sunum yapacak
Bakan Nebati, AK Parti milletvekillerine ekonomiye ilişkin sunum yapacak
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, AK Parti milletvekillerine ekonomiye ilişkin sunum yapacak. 21.01.2023, Sputnik Türkiye
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ekonomi
nureddin nebati
ak parti
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AK Parti TBMM Grubu, 25 Ocak Çarşamba günü saat 12.00'de basına kapalı toplanacak.Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, AK Parti milletvekillerine yapacağı sunumda, 2022 yılını değerlendirecek ve 2023 hedeflerini anlatacak.
https://sputniknews.com.tr/20230121/bakan-nebati-turkiyenin-ithal-isimlerle-kaybedecek-bir-dakikasi-dahi-yok-1065997034.html
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nureddin nebati, ak parti, tbmm
nureddin nebati, ak parti, tbmm

Bakan Nebati, AK Parti milletvekillerine ekonomiye ilişkin sunum yapacak

23:02 21.01.2023 (güncellendi: 23:03 21.01.2023)
© AABakan Nebati
Bakan Nebati - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2023
© AA
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, AK Parti milletvekillerine ekonomiye ilişkin sunum yapacak.
AK Parti TBMM Grubu, 25 Ocak Çarşamba günü saat 12.00'de basına kapalı toplanacak.
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, AK Parti milletvekillerine yapacağı sunumda, 2022 yılını değerlendirecek ve 2023 hedeflerini anlatacak.
Kocaeli’de iş insanlarıyla bir araya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2023
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