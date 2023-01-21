https://sputniknews.com.tr/20230121/bakan-nebati-ak-parti-milletvekillerine-ekonomiye-iliskin-sunum-yapacak-1066021559.html
Bakan Nebati, AK Parti milletvekillerine ekonomiye ilişkin sunum yapacak
Bakan Nebati, AK Parti milletvekillerine ekonomiye ilişkin sunum yapacak
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, AK Parti milletvekillerine ekonomiye ilişkin sunum yapacak. 21.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-21T23:02+0300
2023-01-21T23:02+0300
2023-01-21T23:03+0300
ekonomi
nureddin nebati
ak parti
tbmm
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AK Parti TBMM Grubu, 25 Ocak Çarşamba günü saat 12.00'de basına kapalı toplanacak.Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, AK Parti milletvekillerine yapacağı sunumda, 2022 yılını değerlendirecek ve 2023 hedeflerini anlatacak.
https://sputniknews.com.tr/20230121/bakan-nebati-turkiyenin-ithal-isimlerle-kaybedecek-bir-dakikasi-dahi-yok-1065997034.html
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nureddin nebati, ak parti, tbmm
nureddin nebati, ak parti, tbmm
Bakan Nebati, AK Parti milletvekillerine ekonomiye ilişkin sunum yapacak
23:02 21.01.2023 (güncellendi: 23:03 21.01.2023) Abone ol
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, AK Parti milletvekillerine ekonomiye ilişkin sunum yapacak.
AK Parti TBMM Grubu, 25 Ocak Çarşamba günü saat 12.00'de basına kapalı toplanacak.
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, AK Parti milletvekillerine yapacağı sunumda, 2022 yılını değerlendirecek ve 2023 hedeflerini anlatacak.