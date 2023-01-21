https://sputniknews.com.tr/20230121/bakan-nebati-turkiyenin-ithal-isimlerle-kaybedecek-bir-dakikasi-dahi-yok-1065997034.html

Bakan Nebati: Türkiye'nin ithal isimlerle kaybedecek bir dakikası dahi yok

Bakan Nebati: Türkiye'nin ithal isimlerle kaybedecek bir dakikası dahi yok

Kocaeli’de iş insanlarıyla bir araya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Türkiye’nin tekrar 90’lardaki gibi yönetim krizleriyle, masaların altında... 21.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-21T00:53+0300

2023-01-21T00:53+0300

2023-01-21T00:53+0300

ekonomi

nureddin nebati

recep tayyip erdoğan

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, dünya ekonomisindeki gelişmelere ilişkin, "Tüm ülkelerin maruz kaldığı, 2. Dünya Savaşı sonrasında belki de yaşanan bu en zorlu süreçten Türkiye, güçlenerek ve büyüyerek çıkmayı başarmıştır" dedi.Kocaeli Valiliğini ziyaret eden Nebati, Vali Seddar Yavuz'dan kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.Basına kapalı gerçekleşen ziyaretin ardından Nebati, Kocaeli Ticaret Odası'nda düzenlenen "İş Dünyası Buluşması" programına katıldı.Nebati, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ekonomisinin adeta dinamosu olan Kocaeli'nin, sadece sanayisiyle değil, tarımdan turizme kadar bütün değerleriyle Türkiye'nin adeta parlayan bir yıldızı konumunda olduğunu söyledi.Kocaeli'nin sahip olduğu ekonomik potansiyeli rakamlarla anlatan Nebati, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki iktidarları boyunca kentin ihracatının şahlandığını ve 11 kattan fazla artırdığını kaydetti.'Bu yıla daha olumlu bir ortamda giriş yaptık'Nebati, 2020 yılında zirve yapan salgının etkilerinin azaldığı süreçte, 2022 yılının şubat ayında başlayan Ukrayna kriziyle küresel ekonominin yeni bir sarsıntı yaşadığını anlatarak, emtia fiyatlarındaki hızlı yükselişler, tedarik sorunları ve artan nakliye maliyetleriyle tüm ülkelerde enflasyonun son yarım asrın zirvesini test ettiğini dile getirdi.Bu yıla daha olumlu bir ortamda giriş yaptıklarına işaret eden Nebati, şöyle devam etti:'Enflasyonda da son dönemde belirgin bir gerilemeye şahit olduk'Nebati, hükümetlerimiz döneminde mali disiplin alanındaki güçlü ve kararlı duruşlarını hep sürdürdüklerinin altını çizerek, "Kur Korumalı Mevduat ve Katılma Hesaplarının Hazineye yük olacağına dair eleştiride bulunanlar, bütçe gerçekleşmelerinden sonra adeta lal olmuş durumdalar. Zira, 2022 yılında uyguladığımız tüm sübvansiyonlara, enflasyonla mücadele kapsamında vazgeçtiğimiz vergilere ve sağladığımız ilave sosyal desteklere rağmen bütçe açığının milli gelire oranı son 20 yılın en iyi performanslarından birini göstermiştir. AB tanımlı borç stokunun milli gelire oranını ise 2022 yılı üçüncü çeyrekte yüzde 34,8'e kadar indirdik ki bu oran yüzde 60 olan Maastricht Kriterinin ve yüzde 86 olan AB ortalamasının oldukça altında kalmıştır" diye konuştu.Enflasyon rakamlarına değinen Nebati, sözlerini şöyle sürdürdü:'Kazancın yüzde 50'sini gelir vergisinden muaf tuttuk'Nebati, verdikleri desteklerle bir taraftan sosyal korumayı, diğer taraftan da iş dünyasının daha rekabetçi bir hale dönüşmesini sağladıklarını belirterek, böylece selektif kredi yaklaşımlarını katkısıyla KOBİ kredilerinin, bugün ticari kredilerdeki büyümenin sürükleyicisi konumunda olduğunu kaydetti.Kur etkisinden arındırılmış yıllık KOBİ kredi büyümesi uzun dönem ortalamasının, tam 4 katına yükselerek yüzde 89,2 seviyesine geldiğini aktaran Nebati, KOBİ'lerin kullandıkları kredi hacminin, 2022 başında 1 trilyon liranın hafif sınırlı üzerindeyken, yıl sonu itibarıyla 2 trilyon lirayı aşmış durumda olduğunu bildirdi.Nebati, bu yaklaşımlarını sürdürdüklerini, 200 milyar lira kefalet imkanı karşılığında yaklaşık 250 milyar liralık finansmanı başta KOBİ'ler olmak üzere tüm işletmelerin kullanımına sunduklarını dile getirerek, katılımcılara bu paketlerden yararlanmalarını tavsiye etti.Diğer taraftan vergi kanunlarında modellerinin önemli bir amacı olan ihracatı teşvik edecek pek çok düzenlemeyi de hayata geçirdiklerini anlatan Nebati, "İhracat yapan kurumların ihracattan elde ettikleri kazançlarına uygulanacak kurumlar vergisi oranını 1 puan indirdik. Sektör ayrımı yapılmaksızın imal ettikleri malları doğrudan ihraç eden imalatçılara, ihracat bedelinin yüzde 10'una kadar devreden KDV tutarı ile sınırlı olarak iade talep etme imkanı getirdik. Tam mükellef gerçek kişilerin, elektronik ticaret gümrük beyannamesiyle gerçekleştirdikleri mal ihracatı kapsamında elde ettikleri kazancın yüzde 50'sini gelir vergisinden muaf tuttuk" ifadelerini kullandı.'Dört bir yanımız eser ve hizmet siyasetimizin abidevi örnekleriyle dolu'Nebati, son 20 yılda ülkenin dört bir köşesinin yepyeni bir çehre kazandığını, gece gündüz beraberce verdikleri tüm emeklerin karşılığını bulduğuna değinerek, şöyle devam etti:Bakan Nebati'nin konuşmasının ardından toplantı, basına kapalı devam etti.

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nureddin nebati, recep tayyip erdoğan