https://sputniknews.com.tr/20230120/princeton-universitesinde-nukleer-saldiri-simulasyonu-rusya-abdyi-300-fuzeyle-vurdu-1065980946.html

Princeton Üniversitesi'nde nükleer saldırı simülasyonu: Rusya, ABD'yi 300 füzeyle vurdu

Princeton Üniversitesi'nde nükleer saldırı simülasyonu: Rusya, ABD'yi 300 füzeyle vurdu

ABD'de Princeton Üniversitesi uzmanları Sharon Weiner ve Moritz Kutt, Rusya'nın ABD topraklarını 300 füzeyle vurduğu nükleer saldırıyı sanal gerçeklik... 20.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-20T17:11+0300

2023-01-20T17:11+0300

2023-01-20T17:12+0300

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Sanal gerçeklik simülasyonuna diğer katılımcılar gibi 'ABD Başkanı' sıfatıyla katılan ve deneyimini okurlarla paylaşan Financial Times (FT) gazetesi muhabiri John Townhill, "Sanal haritalarda önümde üç seçenek var. İlki, Rusya'nın kıtalararası balistik füze tesislerinin yanı sıra büyük denizaltı ve hava üslerine yönelik sınırlı bir misilleme saldırısına izin veriyor. Bu, 5 ila 15 milyon can kaybına yol açacak" dedi. İkinci seçeneğin tüm Rus nükleer tesislerine 20 ila 25 milyon kurban verilmesine yol açacak bir saldırıyı öngördüğünü anlatan Townhill, üçüncü seçeneğin ana sanayi tesislerini ve Rusya yönetimini hedef tahtasına koyduğunu ve yaklaşık 45 milyon kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanacağını kaydetti. Söz konusu seçeneklerden hiçbirini seçmediğini ve saldırıya karşılık vermekte aceleye gerek olmadığına karar verdiğini belirten Townhill, "Weiner'in daha sonra açıkladığı üzere, burada doğru ya da yanlış cevap yok. Bu deneyimi yaşayan bazı kişiler, misilleme saldırısı düzenleyerek doğru şeyi yaptıklarına inanıyor. Füzenin fırlatılmasına izin veren diğer kişiler de, kararlarından hemen pişmanlık duyuyor ve korkunç bir hata yaptıklarını düşünerek acı çekiyor" ifadelerini kullandı. FT, simülasyona 79 kişinin katıldığını ve yüzde 90'ının misilleme saldırısı düzenlemeyi tercih ettiğini açıkladı.

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