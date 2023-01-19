Bilim insanları nükleer patlama esnasında evin en güvenli yerini belirledi
17:04 19.01.2023 (güncellendi: 17:17 19.01.2023)
© Fotoğraf : Kyle TaylorÇernobil
© Fotoğraf : Kyle Taylor
Bilim insanları, nükleer bomba patlaması sırasında insanların evlerinin içinde saklanabileceği en iyi ve en kötü yerleri belirledi.
Bilim insanları, olası bir nükleer felaket durumunda patlamanın gerçekleştiği yerin yakınında bulunanların hayatta kalma olasılığının düşük olduğunu söylese bile daha uzak noktalardaki insanlara bazı tavsiyeleri var.
Physics of Fluids'te yayınlanan bir çalışmaya göre, bilim insanları nükleer patlama sırasında betonarme bir binada saklanabilecek en iyi ve en kötü yerleri belirlemek için simülasyon tekniğiyle atom bombası patlaması canlandırdı.
Physics of Fluids'te yayınlanan bir çalışmaya göre, bilim insanları nükleer patlama sırasında betonarme bir binada saklanabilecek en iyi ve en kötü yerleri belirlemek için simülasyon tekniğiyle atom bombası patlaması canlandırdı.
The best place to hide during a nuclear blast https://t.co/NNGjlj2tur— MSN (@MSN) January 17, 2023
Patlamada en güvenli yerin bir odanın köşeleri olduğunu söyleyen Lefkoşa Kıbrıs Üniversitesi'nden araştırmacı Dr. Yannis Kokkinakisa, "Patlamaya bakan ön odada olsanız bile, duvarın köşesine geçtiğinizde yüksek hava hızından korunabilirsiniz" dedi.
Araştırmacılar, nükleer patlama dalgasından kaynaklanan yüksek hava hızının, betonla güçlendirilmiş sağlam yapılarda bile ciddi yaralanmalara ve ölümlere neden olabileceğini belirterek pencerelerden, kapılardan ve koridorlardan uzak durmalarını tavsiye etti.
Özellikle evin koridor bölgesinde patlamanın yaratacağı basınç dalgasının etkilerinin çok fazla hissedileceği konusunda uyaran araştırmacılar, duvarlardan yansıyan ve köşelerden vuran basıncın potansiyel olarak bir insanın vücut ağırlığının 18 katına eş değer olduğunu belirtti.
Özellikle evin koridor bölgesinde patlamanın yaratacağı basınç dalgasının etkilerinin çok fazla hissedileceği konusunda uyaran araştırmacılar, duvarlardan yansıyan ve köşelerden vuran basıncın potansiyel olarak bir insanın vücut ağırlığının 18 katına eş değer olduğunu belirtti.