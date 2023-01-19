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Bilim insanları nükleer patlama esnasında evin en güvenli yerini belirledi
Bilim insanları nükleer patlama esnasında evin en güvenli yerini belirledi
Bilim insanları, nükleer bomba patlaması sırasında insanların evlerinin içinde saklanabileceği en iyi ve en kötü yerleri belirledi. 19.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-19T17:04+0300
2023-01-19T17:17+0300
yaşam
nükleer
ev
patlama
nükleer silah
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Bilim insanları, olası bir nükleer felaket durumunda patlamanın gerçekleştiği yerin yakınında bulunanların hayatta kalma olasılığının düşük olduğunu söylese bile daha uzak noktalardaki insanlara bazı tavsiyeleri var.Physics of Fluids'te yayınlanan bir çalışmaya göre, bilim insanları nükleer patlama sırasında betonarme bir binada saklanabilecek en iyi ve en kötü yerleri belirlemek için simülasyon tekniğiyle atom bombası patlaması canlandırdı. Patlamada en güvenli yerin bir odanın köşeleri olduğunu söyleyen Lefkoşa Kıbrıs Üniversitesi'nden araştırmacı Dr. Yannis Kokkinakisa, "Patlamaya bakan ön odada olsanız bile, duvarın köşesine geçtiğinizde yüksek hava hızından korunabilirsiniz" dedi. Araştırmacılar, nükleer patlama dalgasından kaynaklanan yüksek hava hızının, betonla güçlendirilmiş sağlam yapılarda bile ciddi yaralanmalara ve ölümlere neden olabileceğini belirterek pencerelerden, kapılardan ve koridorlardan uzak durmalarını tavsiye etti.Özellikle evin koridor bölgesinde patlamanın yaratacağı basınç dalgasının etkilerinin çok fazla hissedileceği konusunda uyaran araştırmacılar, duvarlardan yansıyan ve köşelerden vuran basıncın potansiyel olarak bir insanın vücut ağırlığının 18 katına eş değer olduğunu belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20180806/japon-ogrenciler-hirosima-atom-bombasi-sal-gerceklik-canladirma-1034625720.html
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nükleer, ev, patlama, nükleer silah
nükleer, ev, patlama, nükleer silah

Bilim insanları nükleer patlama esnasında evin en güvenli yerini belirledi

17:04 19.01.2023 (güncellendi: 17:17 19.01.2023)
© Fotoğraf : Kyle TaylorÇernobil
Çernobil - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2023
© Fotoğraf : Kyle Taylor
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Bilim insanları, nükleer bomba patlaması sırasında insanların evlerinin içinde saklanabileceği en iyi ve en kötü yerleri belirledi.
Bilim insanları, olası bir nükleer felaket durumunda patlamanın gerçekleştiği yerin yakınında bulunanların hayatta kalma olasılığının düşük olduğunu söylese bile daha uzak noktalardaki insanlara bazı tavsiyeleri var.

Physics of Fluids'te yayınlanan bir çalışmaya göre, bilim insanları nükleer patlama sırasında betonarme bir binada saklanabilecek en iyi ve en kötü yerleri belirlemek için simülasyon tekniğiyle atom bombası patlaması canlandırdı.
Patlamada en güvenli yerin bir odanın köşeleri olduğunu söyleyen Lefkoşa Kıbrıs Üniversitesi'nden araştırmacı Dr. Yannis Kokkinakisa, "Patlamaya bakan ön odada olsanız bile, duvarın köşesine geçtiğinizde yüksek hava hızından korunabilirsiniz" dedi.
ABD'nin 6 Ağustos 1945'te Hiroşima'ya attığı atom bombası 140.000 kişinin ölümüne yol açtı. 3 gün sonra bu kez Nagazaki kentine atılan atom bombası 70.000 kişiyi öldürdü. Japonya 6 gün teslim oldu ve 2. Dünya Savaşı resmen sona erdi. Hiroşima'ya atılan atom bombasının 73. yıldönümünde Fukuyama Teknik Lisesi'nden öğrenciler sanal gerçeklik teknolojisini kullanarak kentin bombardıman öncesindeki, bombardıman sırasındaki ve sonrasındaki durumunu deneyimleme imkanı veren 5 dakikalık bir video üretti. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2018
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Japon öğrenciler Hiroşima'ya atılan atom bombasını sanal gerçeklikle yeniden canlandırdı
6 Ağustos 2018, 12:49
Araştırmacılar, nükleer patlama dalgasından kaynaklanan yüksek hava hızının, betonla güçlendirilmiş sağlam yapılarda bile ciddi yaralanmalara ve ölümlere neden olabileceğini belirterek pencerelerden, kapılardan ve koridorlardan uzak durmalarını tavsiye etti.

Özellikle evin koridor bölgesinde patlamanın yaratacağı basınç dalgasının etkilerinin çok fazla hissedileceği konusunda uyaran araştırmacılar, duvarlardan yansıyan ve köşelerden vuran basıncın potansiyel olarak bir insanın vücut ağırlığının 18 katına eş değer olduğunu belirtti.
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