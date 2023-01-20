https://sputniknews.com.tr/20230120/kastamonuda-nesli-tehlikede-olan-yediuyur-goruldu-1065974396.html

Kastamonu'da nesli tehlikede olan yediuyur görüldü

Kastamonu'da nesli tehlikede olan yediuyur görüldü

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde, ormanda bakım çalışması yapan işçiler, nesli tehlike altında olan 'yediuyur' buldu. İşçiler tarafından beslenen 'yediuyur'... 20.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-20T14:26+0300

2023-01-20T14:26+0300

2023-01-20T14:26+0300

yaşam

kastamonu

nesli tehlike altında olan yabani hayvan ve bitki türlerinin uluslararası ticaretine ilişkin sözleşme (cites)

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Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Hanönü Orman İşletme Müdürlüğü Kuzalıç Orman İşletme Şefliği bölgesinde bakım çalışmaları sırasında bir çam ağacının kovuğunda nesli tükenme tehdidi altında olan 'yediuyur’a rastladı.Ekipler tarafından kovuktan çıkarılan yediuyur, beslendikten sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.

https://sputniknews.com.tr/20221027/nesli-tukenme-tehlikesi-altindaki-firat-kaplumbagasi-rafetin-kirilan-kabugu-telle-birlestirildi-1062765955.html

kastamonu

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Sputnik Türkiye

kastamonu, nesli tehlike altında olan yabani hayvan ve bitki türlerinin uluslararası ticaretine ilişkin sözleşme (cites)