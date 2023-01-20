https://sputniknews.com.tr/20230120/kastamonuda-nesli-tehlikede-olan-yediuyur-goruldu-1065974396.html
Kastamonu'da nesli tehlikede olan yediuyur görüldü
Kastamonu'da nesli tehlikede olan yediuyur görüldü
Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde, ormanda bakım çalışması yapan işçiler, nesli tehlike altında olan 'yediuyur' buldu. İşçiler tarafından beslenen 'yediuyur'... 20.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-20T14:26+0300
2023-01-20T14:26+0300
2023-01-20T14:26+0300
yaşam
kastamonu
nesli tehlike altında olan yabani hayvan ve bitki türlerinin uluslararası ticaretine ilişkin sözleşme (cites)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/14/1065974202_0:305:1200:980_1920x0_80_0_0_cbda776b199ca9678274707904349bbb.jpg
Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Hanönü Orman İşletme Müdürlüğü Kuzalıç Orman İşletme Şefliği bölgesinde bakım çalışmaları sırasında bir çam ağacının kovuğunda nesli tükenme tehdidi altında olan 'yediuyur’a rastladı.Ekipler tarafından kovuktan çıkarılan yediuyur, beslendikten sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.
https://sputniknews.com.tr/20221027/nesli-tukenme-tehlikesi-altindaki-firat-kaplumbagasi-rafetin-kirilan-kabugu-telle-birlestirildi-1062765955.html
kastamonu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/14/1065974202_0:192:1200:1092_1920x0_80_0_0_ab7abb127a3ed0949ade17cf26530dbe.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kastamonu, nesli tehlike altında olan yabani hayvan ve bitki türlerinin uluslararası ticaretine ilişkin sözleşme (cites)
kastamonu, nesli tehlike altında olan yabani hayvan ve bitki türlerinin uluslararası ticaretine ilişkin sözleşme (cites)
Kastamonu'da nesli tehlikede olan yediuyur görüldü
Abone ol
Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde, ormanda bakım çalışması yapan işçiler, nesli tehlike altında olan 'yediuyur' buldu. İşçiler tarafından beslenen 'yediuyur' yeniden ormana salındı.
Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Hanönü Orman İşletme Müdürlüğü Kuzalıç Orman İşletme Şefliği bölgesinde bakım çalışmaları sırasında bir çam ağacının kovuğunda nesli tükenme tehdidi altında olan 'yediuyur’a rastladı.
Ekipler tarafından kovuktan çıkarılan yediuyur, beslendikten sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.