https://sputniknews.com.tr/20221027/nesli-tukenme-tehlikesi-altindaki-firat-kaplumbagasi-rafetin-kirilan-kabugu-telle-birlestirildi-1062765955.html

Nesli tükenme tehlikesi altındaki Fırat kaplumbağası 'Rafet'in kırılan kabuğu telle birleştirildi

Nesli tükenme tehlikesi altındaki Fırat kaplumbağası 'Rafet'in kırılan kabuğu telle birleştirildi

Diyarbakır'da nesli tükenme tehlikesi altındaki Fırat kaplumbağasının kırılan kabuğu çelik telle birleştirildi. 27.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-27T14:27+0300

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yaşam

diyarbakır

kaplumbağa

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Nesli tükenme tehlikesi altında olan ve Türkiye'de Fırat ile Dicle nehirlerinin kenarında yaşayan, yumuşak kabuklu Fırat kaplumbağası (rafetus euphraticus), bir süre önce Batman'da Dicle Nehri kenarında kabuğu kırılmış ve hareketsiz halde bulundu.Haber verilmesi üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Dicle Üniversitesi iş birliğiyle kurulan Diyarbakır'daki Dicle Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirilen Fırat kaplumbağası, tedavi altına alındı.Merkezdeki veterinerlerce Latince isminden esinlenerek "Rafet" adı verilen Fırat kaplumbağasının kabuğunun kırıldığı belirlendi.Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Ana Bilim Dalı öğretim üyelerince yapılan ameliyatla kaplumbağa "Rafet"e "serklaj teli" yöntemi uygulandı.Kaplumbağa Rafet, tedavinin ardından doğal yaşam ortamına bırakılacak.'Yarasını temizledik, sadece Türkiye'de görülen bir tür'Merkezde kaplumbağanın bakım ve tedavisinden sorumlu veteriner Ayşe Ekinci Yıldız, bölgede nadir görülen ve nesli tehlike altında olan Fırat kaplumbağasının yaklaşık bir ay önce kabuğunda kırıkla merkeze getirildiğini söyledi.Yaptıkları ilk müdahalede kaplumbağanın kabuğundaki kırıktan dolayı kurtçuklar oluştuğunu gördüklerini kaydeden Yıldız, buna bağlı olarak içerisindeki dokunun bazı yerlerinin canlılığını yitirdiğini tespit ettiklerini belirtti.Kurtçukları temizlediklerini belirten Yıldız, şöyle konuştu:"Yarasını temizledik. Daha sonra cerrahi ana bilim dalındaki hocalarımıza sevk ettik. Onlarda kırılan kabuğu en iyi şekilde bir araya getirerek serklaj teli işlemini yaptılar. Serklaj işlemi, paslanmaz çelikten telle daha çok sert dokuları bir araya getirmek için kullanılan bir cerrahi işlem. Kabuğu da sert olduğu için hocalarımız serklaj takılmasını uygun gördü."Fırat kaplumbağasının sadece Türkiye'de görülen bir tür olduğu için çok değerli olduğunu vurgulayan Yıldız, "İnsanlarımızın nehirlerde balık avlarken ağlarına takılabilir, daha bilinçli davranmalarını, onlara zarar vermemelerini, güvenli olabilecekleri bir alana bırakmalarını, yaralı olanların da bize bildirilmesini ve merkezimize getirilmesini rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.

diyarbakır

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diyarbakır, kaplumbağa