https://sputniknews.com.tr/20230119/muharrem-ince-altili-masanin-kafasi-karisik-6-gunde-dagilirlar-1065944402.html

Muharrem İnce: Altılı Masa'nın kafası karışık, 6 günde dağılırlar

Muharrem İnce: Altılı Masa'nın kafası karışık, 6 günde dağılırlar

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, “Altılı Masa'nın kafası karışık. Birisi Türklüğü kaldırıyor, birisi tarikatların önünü açıyor. Bunlarla bu iş... 19.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-19T22:14+0300

2023-01-19T22:14+0300

2023-01-19T22:18+0300

politika

muharrem ince

seçim

altılı masa

açıklama

aday

cumhurbaşkanı

cumhurbaşkanlığı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/03/1064126187_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_aee84a9c20c11c1658a19a9729a576ac.jpg

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Düzce ziyaretlerinin ardından Bolu’da da esnaf ziyareti yaptı. Seçim tarihinin belli olmasının ardından İnce, Bolu’dan Cumhurbaşkanı adaylarına seslendi.'Bir an önce adaylar ortaya çıkmalıdır'Cumhurbaşkanı adaylarının bir an önce ortaya çıkmaları gerektiğini vurgulayan Muharrem İnce, “Seçim tarihi belli oldu, 14 Mayıs. Siyasi partilerin göstereceği adaylar olacak. Yüz bin imzayla aday olmak isteyenler olacak. Benim bir teklifim var, bir an önce altılı masaya önerim şu; geçen dönem beni 51 gün kala aday yaptılar 13 tane vilayete gidemedim, yetişmedi, zaman yetmedi. Büyük ilçelerin hiçbirine gidemedim. Bence bir an önce adaylar ortaya çıkmalıdır. Seçime 115 gün civarında zaman var” dedi.'Bütün cumhurbaşkanı adaylarını televizyonlarda tartışmaya davet ediyorum'Seçimlerde sadece milletin vicdanına güvenmek istediklerini belirten İnce, “Bir teklifim daha var; cumhurbaşkanı adayı olmak isteyenler televizyonlarda milletin önünde tartışsınlar. Ekonomiyi konuşsunlar, sığınmacıları konuşsunlar, tarımı konuşsunlar, dış politikayı konuşsunlar, eğitimi konuşsunlar. Ben bütün cumhurbaşkanı adaylarına buradan, Bolu’dan açık çağrıda bulunuyorum. İstediğiniz televizyon kanalında, istediğiniz saatte Memleket Partisi’nin genel başkanı olarak ben hazırım. Millet karar versin. Yani, medyanın bir kısmını iktidar almış, bir kısmını muhalefet almış, bize hiç yer yok. Medyada yer yok. Hazine parası da yok. Hazineden milyonları alacaklar şimdi. Belediyeler var. Biz sadece milletimizin vicdanına güvenmek istiyoruz. Bütün cumhurbaşkanı adaylarını televizyonlarda tartışmaya davet ediyorum. Bunda kaçacak bir şey yok. Gençlerin umutlarını nasıl yeteceğiz? Esnafın yüzünü nasıl güldüreceğiz? Tarımı yeniden nasıl ayağa kaldıracağız? Bu sığınmacıları nasıl göndereceğiz? Herkes, bütün cumhurbaşkanı adayları konuşsun, millet de dinlesin kararını versin. Hepsine hodri meydan diyorum” diye konuştu.'6 günde dağılırlar'İnce, “Altılı Masa'nın kafası karışık. Birisi Türklüğü kaldırıyor, birisi tarikatların önünü açıyor. Bunlarla bu iş olmaz. Birisi İstanbul Sözleşmesini kabul ediyor, öbürü etmiyor. Biri Libya Tezkeresine evet diyor, öbürü hayır diyor. Bunlar 6 günde dağılırlar. Onun için biz ne Cumhur ne Millet tek yol Memleket diyoruz. Memleket Partisi olarak sadece gönüllülerin gücüyle, hazine parası olmadan, belediye parası olmadan, müteahhit parası olmadan, sokak sokak Türkiye’yi dolaşıyoruz, takdir milletimizindir. Tekrar söylüyorum, bütün cumhurbaşkanı adaylarını televizyonlarda tartışmaya, eski günlerdeki gibi, Demirel il Ecevit tartışıyordu. Bizde dinliyorduk. Mesut Yılmaz ile Tansu Çiller tartışıyordu, bizde dinliyorduk. Kararımızı ona göre veriyorduk. Televizyonlarda tartışmaya davet ediyorum hepsini” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230119/iyi-parti-basortusunun-yani-sira-diger-kiyafetlerle-ilgili-guvence-getirilmesini-de-istedi-1065917190.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

muharrem ince, seçim, altılı masa, açıklama, aday, cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanlığı