Türkiye
SON DAKİKA | Ukrayna'dan Türkiye ve Almanya dahil bir dizi ülkeye 'Leopard 2 tankları' çağrısı
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://sputniknews.com.tr/20230119/iyi-parti-basortusunun-yani-sira-diger-kiyafetlerle-ilgili-guvence-getirilmesini-de-istedi-1065917190.html
İYİ Parti, başörtüsünün yanı sıra diğer kıyafetlerle ilgili güvence getirilmesini de istedi
İYİ Parti, başörtüsünün yanı sıra diğer kıyafetlerle ilgili güvence getirilmesini de istedi
İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, komisyonunda gerçekleştirdiği konuşmasında, başörtüsüyle ilgili değişiklik tekliflerinin kabul edilmesi durumunda... 19.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-19T13:20+0300
2023-01-19T13:20+0300
politika
iyi parti
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0b/19/1051143829_0:0:639:359_1920x0_80_0_0_b5f50ff56e44e985b6de448a6edecb05.jpg
Anayasa komisyonunda görüşmeler sırasında İYİ Parti kendi değişiklik önergesini hazırladı.İYİ Parti "Hiçbir kadın; başını örtmesi de dahil olmak üzere tercih ettiği kıyafetinden dolayı eğitim ve öğrenim, çalışma, seçme, seçilme, siyasi faaliyette bulunma, kamu hizmetlerine girme ile diğer herhangi bir temel hak ve hürriyeti kullanmaktan ya da kamu veya özel kesim tarafından sunulan mal ve hizmetlerden yararlanmaktan hiçbir surette yoksun bırakılamaz" ifadesinin eklenmesini istedi. İYİ Parti değişiklik önergesi ile başörtüsünün yanı sıra diğer kıyafetlerle ilgili de güvence getirilmesini önerdi. Teklifin maddelerinin görüşmeleri sıralarında İYİ Parti önergeleri komisyon başkanlığına sunulacak ve komisyonca oylanacak.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0b/19/1051143829_61:0:633:429_1920x0_80_0_0_d132ae67280bb29c777ecfcf1332670b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
iyi parti
iyi parti

İYİ Parti, başörtüsünün yanı sıra diğer kıyafetlerle ilgili güvence getirilmesini de istedi

13:20 19.01.2023
© AAErhan Usta
Erhan Usta - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2023
© AA
Abone olTelegram
İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, komisyonunda gerçekleştirdiği konuşmasında, başörtüsüyle ilgili değişiklik tekliflerinin kabul edilmesi durumunda destek vereceklerini belirtti.
Anayasa komisyonunda görüşmeler sırasında İYİ Parti kendi değişiklik önergesini hazırladı.
İYİ Parti "Hiçbir kadın; başını örtmesi de dahil olmak üzere tercih ettiği kıyafetinden dolayı eğitim ve öğrenim, çalışma, seçme, seçilme, siyasi faaliyette bulunma, kamu hizmetlerine girme ile diğer herhangi bir temel hak ve hürriyeti kullanmaktan ya da kamu veya özel kesim tarafından sunulan mal ve hizmetlerden yararlanmaktan hiçbir surette yoksun bırakılamaz" ifadesinin eklenmesini istedi.
İYİ Parti değişiklik önergesi ile başörtüsünün yanı sıra diğer kıyafetlerle ilgili de güvence getirilmesini önerdi.
Teklifin maddelerinin görüşmeleri sıralarında İYİ Parti önergeleri komisyon başkanlığına sunulacak ve komisyonca oylanacak.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала