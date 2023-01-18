UKON Başkanı'ndan kırmızı etteki fiyat artışına çözüm önerisi: Küçükbaş eti tüketimi artırılsın

"Tarafımızdan yapılan hesaplamada, güncel canlı besilik sığır fiyatının kilogramı 100 lira, besi yeminin kilogramı 6,2 lira ve samanın kilogramı 3 lira üzerinden hesaplamaya alınmış ve 1 kilogram yerli sığır karkasının 124,8 liraya mal olduğu tespit edilmiştir. Kombinalar ve kesimhanelerde karkas alım fiyatı kilogramı 135,21 liradır. Görüleceği üzere şu anki karkas et fiyatı ancak maliyeti karşılayacak seviyeye ulaşmıştır. Kısaca geçtiğimiz yıl 8 ay beslenen ve kestirilen canlı 600 kiloluk bir sığırın yerine şu anki fiyatlarla ancak 280 kiloluk bir besi danası alınabilmektedir. Maliyet ve satış fiyatı ilişkisi yönüyle şu anki karkas fiyatlarının pahalı olduğu yönünde bir değerlendirme yapmak kesinlikle mümkün değildir."