UKON Başkanı'ndan kırmızı etteki fiyat artışına çözüm önerisi: Küçükbaş eti tüketimi artırılsın
11:05 18.01.2023 (güncellendi: 11:08 18.01.2023)
© Flickr / James BoweKoyun
© Flickr / James Bowe
UKON Başkanı Ahmet Hacıince, kasaplık hayvan veya karkas et ithalatının ülkedeki et piyasasının düzenlenmesine katkı sağlamayacağını belirterek, "Öncelikle, sığır eti tüketiminin ağırlık merkezi olmaktan çıkarılması, küçükbaş eti tüketiminin kırmızı et tüketimi içerisindeki payının yükseltilmesi gerekmektedir" ifadesini kullandı.
Ulusal Kırmızı Et Konseyi (UKON) Başkanı Hacıince, yazılı açıklamasında, son bir ayda kırmızı ette yaşanan fiyat artışlarının Konseyce takip edildiğini bildirdi.
Geçen yıl ocak ayında kilogramı 40 lira olan yerli besilik sığır fiyatının yüzde 150 artarak 100 lira seviyesine ulaştığına dikkati çeken Hacıince, şu değerlendirmede bulundu:
"Tarafımızdan yapılan hesaplamada, güncel canlı besilik sığır fiyatının kilogramı 100 lira, besi yeminin kilogramı 6,2 lira ve samanın kilogramı 3 lira üzerinden hesaplamaya alınmış ve 1 kilogram yerli sığır karkasının 124,8 liraya mal olduğu tespit edilmiştir. Kombinalar ve kesimhanelerde karkas alım fiyatı kilogramı 135,21 liradır. Görüleceği üzere şu anki karkas et fiyatı ancak maliyeti karşılayacak seviyeye ulaşmıştır. Kısaca geçtiğimiz yıl 8 ay beslenen ve kestirilen canlı 600 kiloluk bir sığırın yerine şu anki fiyatlarla ancak 280 kiloluk bir besi danası alınabilmektedir. Maliyet ve satış fiyatı ilişkisi yönüyle şu anki karkas fiyatlarının pahalı olduğu yönünde bir değerlendirme yapmak kesinlikle mümkün değildir."
Hacıince, kırmızı et fiyatlarındaki artışın diğer hayvansal ürünlerdekinden az olduğuna işaret ederek, et fiyatının diğer ürünlerle karşılaştırıldığında pahalı bir ürün olarak nitelendirilmesinin doğru olmayacağını belirtti.
Tüketicinin daha uygun fiyatlı et tüketmesinin sağlanabilmesi için besi materyali ve yem gibi temel girdi maliyetlerinin düşürülmesine yönelik çalışma yapılması gerektiğinin altını çizen Hacıince, şunları kaydetti:
"Ülkemizdeki et piyasasını regüle etmek amacıyla kasaplık hayvan veya karkas et ithalatı çözüme katkı vermeyecektir. Aksine üreticilerin yine tedirgin olmasını tetikleyecek ve uzun vadeli üretim dengesini bozacaktır. Ancak önümüzdeki yaz aylarında oluşması muhtemel arz açığını kapatmak için kısmi olarak besilik dana ithalatı yapılabilir. Böylelikle boşalan besi çiftliklerindeki kapasitenin doldurulması sağlanabilir. Kırmızı etin ülkemizde sorun olmaktan çıkarılması için öncelikle sığır eti tüketiminin ağırlık merkezi olmaktan çıkarılması, küçükbaş eti tüketiminin kırmızı et tüketimi içerisindeki payının yükseltilmesi gerekmektedir. Tek başına küçükbaş hayvan varlığının artırılması da bir çözüm olmayıp, mera alt yapısının korunması, geliştirilmesi ve artırılması en büyük zaruretler arasındadır."