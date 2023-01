https://sputniknews.com.tr/20230118/ukon-baskanindan-kirmizi-etteki-fiyat-artisina-cozum-onerisi-kucukbas-eti-tuketimi-artirilsin-1065864477.html

UKON Başkanı'ndan kırmızı etteki fiyat artışına çözüm önerisi: Küçükbaş eti tüketimi artırılsın

UKON Başkanı Ahmet Hacıince, kasaplık hayvan veya karkas et ithalatının ülkedeki et piyasasının düzenlenmesine katkı sağlamayacağını belirterek, "Öncelikle...

Ulusal Kırmızı Et Konseyi (UKON) Başkanı Hacıince, yazılı açıklamasında, son bir ayda kırmızı ette yaşanan fiyat artışlarının Konseyce takip edildiğini bildirdi.Geçen yıl ocak ayında kilogramı 40 lira olan yerli besilik sığır fiyatının yüzde 150 artarak 100 lira seviyesine ulaştığına dikkati çeken Hacıince, şu değerlendirmede bulundu:Hacıince, kırmızı et fiyatlarındaki artışın diğer hayvansal ürünlerdekinden az olduğuna işaret ederek, et fiyatının diğer ürünlerle karşılaştırıldığında pahalı bir ürün olarak nitelendirilmesinin doğru olmayacağını belirtti.Tüketicinin daha uygun fiyatlı et tüketmesinin sağlanabilmesi için besi materyali ve yem gibi temel girdi maliyetlerinin düşürülmesine yönelik çalışma yapılması gerektiğinin altını çizen Hacıince, şunları kaydetti:

