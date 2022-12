https://sputniknews.com.tr/20221226/ulusal-kirmizi-et-konseyi-baskanindan-uyari-et-fiyatinin-kontrolden-cikacagi-algisi-olusturuluyor-1065023527.html

Ulusal Kırmızı Et Konseyi Başkanı'ndan uyarı: Et fiyatının kontrolden çıkacağı algısı oluşturuluyor

Ulusal Kırmızı Et Konseyi Başkanı'ndan uyarı: Et fiyatının kontrolden çıkacağı algısı oluşturuluyor

Ulusal Kırmızı Et Konseyi Başkanı Hacıince, son haftalarda sığır karkas eti fiyatlarındaki artışın ardından bazı kesimlerce korkuya dayalı algı oluşturulmaya... 26.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-26T12:17+0300

2022-12-26T12:17+0300

2022-12-26T12:17+0300

ekonomi

kırmızı et

gıda fiyatları

fiyat

fahiş fiyat

fiyat artışı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103048/40/1030484004_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_e5d9dbd84122de4d67e0891427b84f04.jpg

Ulusal Kırmızı Et Konseyi Başkanı Hacıince, yazılı açıklamasında, kırmızı et sektöründeki fiyat hareketlerine dair değerlendirmede bulundu.Son birkaç haftadır sığır karkas eti fiyatlarında bir miktar artış gözlendiğine dikkati çeken Hacıince, "Kuzu eti fiyatları da bu seviyelerdedir. Bu hafif fiyat kıpırdanmasının ardından bazı kesimlerce fiyat artışı üzerinden piyasa üzerinde korkuya dayalı bir algı oluşturulmaya çalışılmaktadır. Böyle bir yaklaşımı anlamakta güçlük çekiyorum." sözlerini kullandı.Kesimlik sığır veya et ithalatına sıcak bakmadıklarını vurgulayan Hacıince ,Türkiye’nin hayvan varlığına bakıldığında kırmızı et ihtiyacını kendi dinamikleriyle karşılanabileceğinin altını çizdi. Hacıince, şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20221226/ticaret-bakani-mus-4-zincir-marketin-genel-mudurleriyle-bir-araya-gelerek-uyarilarda-bulunduk-1065016186.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kırmızı et, gıda fiyatları, fiyat, fahiş fiyat, fiyat artışı