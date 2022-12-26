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Ulusal Kırmızı Et Konseyi Başkanı'ndan uyarı: Et fiyatının kontrolden çıkacağı algısı oluşturuluyor
Ulusal Kırmızı Et Konseyi Başkanı'ndan uyarı: Et fiyatının kontrolden çıkacağı algısı oluşturuluyor
Ulusal Kırmızı Et Konseyi Başkanı Hacıince, son haftalarda sığır karkas eti fiyatlarındaki artışın ardından bazı kesimlerce korkuya dayalı algı oluşturulmaya... 26.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-26T12:17+0300
2022-12-26T12:17+0300
ekonomi
kırmızı et
gıda fiyatları
fiyat
fahiş fiyat
fiyat artışı
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Ulusal Kırmızı Et Konseyi Başkanı Hacıince, yazılı açıklamasında, kırmızı et sektöründeki fiyat hareketlerine dair değerlendirmede bulundu.Son birkaç haftadır sığır karkas eti fiyatlarında bir miktar artış gözlendiğine dikkati çeken Hacıince, "Kuzu eti fiyatları da bu seviyelerdedir. Bu hafif fiyat kıpırdanmasının ardından bazı kesimlerce fiyat artışı üzerinden piyasa üzerinde korkuya dayalı bir algı oluşturulmaya çalışılmaktadır. Böyle bir yaklaşımı anlamakta güçlük çekiyorum." sözlerini kullandı.Kesimlik sığır veya et ithalatına sıcak bakmadıklarını vurgulayan Hacıince ,Türkiye’nin hayvan varlığına bakıldığında kırmızı et ihtiyacını kendi dinamikleriyle karşılanabileceğinin altını çizdi. Hacıince, şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20221226/ticaret-bakani-mus-4-zincir-marketin-genel-mudurleriyle-bir-araya-gelerek-uyarilarda-bulunduk-1065016186.html
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kırmızı et, gıda fiyatları, fiyat, fahiş fiyat, fiyat artışı
kırmızı et, gıda fiyatları, fiyat, fahiş fiyat, fiyat artışı

Ulusal Kırmızı Et Konseyi Başkanı'ndan uyarı: Et fiyatının kontrolden çıkacağı algısı oluşturuluyor

12:17 26.12.2022
© AAKırmızı et
Kırmızı et - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2022
© AA
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Ulusal Kırmızı Et Konseyi Başkanı Hacıince, son haftalarda sığır karkas eti fiyatlarındaki artışın ardından bazı kesimlerce korkuya dayalı algı oluşturulmaya çalışıldığını belirterek, "Bilerek veya bilmeyerek et fiyatlarının kontrolden çıkacağı gibi bir algı oluşturmaya çalışan kesimlerin bu tutumdan uzak durmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Ulusal Kırmızı Et Konseyi Başkanı Hacıince, yazılı açıklamasında, kırmızı et sektöründeki fiyat hareketlerine dair değerlendirmede bulundu.
Son birkaç haftadır sığır karkas eti fiyatlarında bir miktar artış gözlendiğine dikkati çeken Hacıince, "Kuzu eti fiyatları da bu seviyelerdedir. Bu hafif fiyat kıpırdanmasının ardından bazı kesimlerce fiyat artışı üzerinden piyasa üzerinde korkuya dayalı bir algı oluşturulmaya çalışılmaktadır. Böyle bir yaklaşımı anlamakta güçlük çekiyorum." sözlerini kullandı.
Kesimlik sığır veya et ithalatına sıcak bakmadıklarını vurgulayan Hacıince ,Türkiye’nin hayvan varlığına bakıldığında kırmızı et ihtiyacını kendi dinamikleriyle karşılanabileceğinin altını çizdi. Hacıince, şunları kaydetti:
"Konsey olarak, bilerek veya bilmeyerek et fiyatlarının kontrolden çıkacağı gibi bir algı oluşturmaya çalışan kesimlerin bu tutumdan uzak durmasını istiyoruz. Her piyasa arz ve talep dengesini kendisi kurar. Piyasa talep noktasında durgunlaştığı takdirde ne yapılırsa yapılsın fiyatları anormal noktalara çekmek ve kontrolden çıkarmak hiçbir şekilde mümkün değildir."
Ticaret Bakanı Muş - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2022
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