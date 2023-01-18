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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230118/rusya-soledar-yakinindaki-sol-kasabasinin-kontrolunu-ele-gecirdik-1065875828.html
Rusya: Soledar yakınındaki Sol kasabasının kontrolünü ele geçirdik
Rusya: Soledar yakınındaki Sol kasabasının kontrolünü ele geçirdik
Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Donbass’ta Soledar kentini yakınlarındaki sol kasabasının denetimini ele geçirdiklerini belirtti. 18.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-18T14:37+0300
2023-01-18T14:37+0300
ukrayna krizi
soledar
rusya
donbass
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Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde tuz madeni çıkarılan küçük bir kent olan Soledar yakınında yer alan sol kasabasının denetiminin, ‘Rusya ordusunun hava ve topçu birliklerinin desteği ile gönüllü güçler tarafından ele geçirildiğini’ duyurdu.Fakat Rus savunma yetkilileri, söz konusu gönüllü birliklerin ismi konusunda bilgi vermedi. Daha önceyse soledar kentini Wagner isimli özel askeri şirketin personelinin ele geçirdiği belirtilmişti.Soledar ve şimdi de Sol kasabasının ele geçirilmesiyle, Rusya güçleri Artyomovsk (Bahmut) kentinin denetimini ele geçirmesi kolaylaşmış durumda. Soledar, Artyomovsk’tan sadece 18 kilometre uzaklıkta bulunuyor.
https://sputniknews.com.tr/20230113/rusya-soledarin-kontrolunu-tamamen-ele-gecirdik---1065710360.html
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soledar, rusya, donbass
soledar, rusya, donbass

Rusya: Soledar yakınındaki Sol kasabasının kontrolünü ele geçirdik

14:37 18.01.2023
© Sputnik / Виктор Антонюк / Multimedya arşivine gidinSoledar
Soledar - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2023
© Sputnik / Виктор Антонюк
/
Multimedya arşivine gidin
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Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Donbass’ta Soledar kentini yakınlarındaki sol kasabasının denetimini ele geçirdiklerini belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde tuz madeni çıkarılan küçük bir kent olan Soledar yakınında yer alan sol kasabasının denetiminin, ‘Rusya ordusunun hava ve topçu birliklerinin desteği ile gönüllü güçler tarafından ele geçirildiğini’ duyurdu.
Fakat Rus savunma yetkilileri, söz konusu gönüllü birliklerin ismi konusunda bilgi vermedi. Daha önceyse soledar kentini Wagner isimli özel askeri şirketin personelinin ele geçirdiği belirtilmişti.
Soledar ve şimdi de Sol kasabasının ele geçirilmesiyle, Rusya güçleri Artyomovsk (Bahmut) kentinin denetimini ele geçirmesi kolaylaşmış durumda. Soledar, Artyomovsk’tan sadece 18 kilometre uzaklıkta bulunuyor.
Soledar - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2023
Ukrayna krizi
Rusya: Soledar'ın kontrolünü tamamen ele geçirdik
13 Ocak, 13:40
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