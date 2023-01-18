https://sputniknews.com.tr/20230118/rusya-soledar-yakinindaki-sol-kasabasinin-kontrolunu-ele-gecirdik-1065875828.html

Rusya: Soledar yakınındaki Sol kasabasının kontrolünü ele geçirdik

Rusya: Soledar yakınındaki Sol kasabasının kontrolünü ele geçirdik

Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Donbass’ta Soledar kentini yakınlarındaki sol kasabasının denetimini ele geçirdiklerini belirtti. 18.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-18T14:37+0300

2023-01-18T14:37+0300

2023-01-18T14:37+0300

ukrayna krizi

soledar

rusya

donbass

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Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde tuz madeni çıkarılan küçük bir kent olan Soledar yakınında yer alan sol kasabasının denetiminin, ‘Rusya ordusunun hava ve topçu birliklerinin desteği ile gönüllü güçler tarafından ele geçirildiğini’ duyurdu.Fakat Rus savunma yetkilileri, söz konusu gönüllü birliklerin ismi konusunda bilgi vermedi. Daha önceyse soledar kentini Wagner isimli özel askeri şirketin personelinin ele geçirdiği belirtilmişti.Soledar ve şimdi de Sol kasabasının ele geçirilmesiyle, Rusya güçleri Artyomovsk (Bahmut) kentinin denetimini ele geçirmesi kolaylaşmış durumda. Soledar, Artyomovsk’tan sadece 18 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

https://sputniknews.com.tr/20230113/rusya-soledarin-kontrolunu-tamamen-ele-gecirdik---1065710360.html

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