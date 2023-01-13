https://sputniknews.com.tr/20230113/rusya-soledarin-kontrolunu-tamamen-ele-gecirdik---1065710360.html

Rusya: Soledar'ın kontrolünü tamamen ele geçirdik

Rusya: Soledar'ın kontrolünü tamamen ele geçirdik

Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Ukrayna ordusu ile bir süredir sert çatışmaların yaşandığı Soledar kentinin dün akşam tamamıyla Rusya güçlerinin... 13.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-13T13:40+0300

2023-01-13T13:40+0300

2023-01-13T14:17+0300

ukrayna krizi

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soledar

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rusya savunma bakanlığı

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Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, ‘düşman güçlerine Rus hava güçleri ile roket birlikleri tarafından sürekli olarak bombardıman düzenlenmesi sayesinde’ Soledar kentinin dün akşam saatlerinde tamamen ele geçirildiğini belirtti.Daha önce kentin Rus hava indirme birlikleri tarafından kuzeyden ve güneyden kuşatıldığı kaydedilmişti.Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde bulunan Soledar, tuz madenleriyle bilinen küçük bir kent, fakat yerleşim yeri konumu bakımından Rusya’nın sürdürdüğü operasyonda stratejik öneme sahip. Zira Soledar’da Rusya güçlerinin kontrol sağlamış olması, yakınındaki Artyomosk (Bahmut) kentini kuşatmasını da kolaylaştıracak.Nitekim Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri de Soledar’ın ele geçirilmesiyle Ukrayna ordusunun Artyomosk üstünden gelen ikmal hattının kesildiğini belirtti. Rus yetkililer, böylelikle Artyomovsk’ta geriye kalan Ukrayna güçlerinin de kuşatma altına alınmış olduğunu ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20230112/peskov-donetskin-soledar-kentindeki-taarruza-katilanlar-buyuk-bir-is-basardi-1065679033.html

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