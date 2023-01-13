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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230113/rusya-soledarin-kontrolunu-tamamen-ele-gecirdik---1065710360.html
Rusya: Soledar'ın kontrolünü tamamen ele geçirdik
Rusya: Soledar'ın kontrolünü tamamen ele geçirdik
Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Ukrayna ordusu ile bir süredir sert çatışmaların yaşandığı Soledar kentinin dün akşam tamamıyla Rusya güçlerinin... 13.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-13T13:40+0300
2023-01-13T14:17+0300
ukrayna krizi
rusya
soledar
ukrayna
rusya savunma bakanlığı
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Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, ‘düşman güçlerine Rus hava güçleri ile roket birlikleri tarafından sürekli olarak bombardıman düzenlenmesi sayesinde’ Soledar kentinin dün akşam saatlerinde tamamen ele geçirildiğini belirtti.Daha önce kentin Rus hava indirme birlikleri tarafından kuzeyden ve güneyden kuşatıldığı kaydedilmişti.Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde bulunan Soledar, tuz madenleriyle bilinen küçük bir kent, fakat yerleşim yeri konumu bakımından Rusya’nın sürdürdüğü operasyonda stratejik öneme sahip. Zira Soledar’da Rusya güçlerinin kontrol sağlamış olması, yakınındaki Artyomosk (Bahmut) kentini kuşatmasını da kolaylaştıracak.Nitekim Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri de Soledar’ın ele geçirilmesiyle Ukrayna ordusunun Artyomosk üstünden gelen ikmal hattının kesildiğini belirtti. Rus yetkililer, böylelikle Artyomovsk’ta geriye kalan Ukrayna güçlerinin de kuşatma altına alınmış olduğunu ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230112/peskov-donetskin-soledar-kentindeki-taarruza-katilanlar-buyuk-bir-is-basardi-1065679033.html
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rusya, soledar, ukrayna, rusya savunma bakanlığı
rusya, soledar, ukrayna, rusya savunma bakanlığı

Rusya: Soledar'ın kontrolünü tamamen ele geçirdik

13:40 13.01.2023 (güncellendi: 14:17 13.01.2023)
© AP Photo / LibkosSoledar
Soledar - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2023
© AP Photo / Libkos
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Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Ukrayna ordusu ile bir süredir sert çatışmaların yaşandığı Soledar kentinin dün akşam tamamıyla Rusya güçlerinin kontrolüne geçtiğini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, ‘düşman güçlerine Rus hava güçleri ile roket birlikleri tarafından sürekli olarak bombardıman düzenlenmesi sayesinde’ Soledar kentinin dün akşam saatlerinde tamamen ele geçirildiğini belirtti.
Daha önce kentin Rus hava indirme birlikleri tarafından kuzeyden ve güneyden kuşatıldığı kaydedilmişti.
Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde bulunan Soledar, tuz madenleriyle bilinen küçük bir kent, fakat yerleşim yeri konumu bakımından Rusya’nın sürdürdüğü operasyonda stratejik öneme sahip.
Zira Soledar’da Rusya güçlerinin kontrol sağlamış olması, yakınındaki Artyomosk (Bahmut) kentini kuşatmasını da kolaylaştıracak.
Nitekim Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri de Soledar’ın ele geçirilmesiyle Ukrayna ordusunun Artyomosk üstünden gelen ikmal hattının kesildiğini belirtti. Rus yetkililer, böylelikle Artyomovsk’ta geriye kalan Ukrayna güçlerinin de kuşatma altına alınmış olduğunu ekledi.
Soledar - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2023
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