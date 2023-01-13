https://sputniknews.com.tr/20230113/rusya-soledarin-kontrolunu-tamamen-ele-gecirdik---1065710360.html
Rusya: Soledar'ın kontrolünü tamamen ele geçirdik
Rusya: Soledar'ın kontrolünü tamamen ele geçirdik
Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Ukrayna ordusu ile bir süredir sert çatışmaların yaşandığı Soledar kentinin dün akşam tamamıyla Rusya güçlerinin... 13.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-13T13:40+0300
2023-01-13T13:40+0300
2023-01-13T14:17+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, ‘düşman güçlerine Rus hava güçleri ile roket birlikleri tarafından sürekli olarak bombardıman düzenlenmesi sayesinde’ Soledar kentinin dün akşam saatlerinde tamamen ele geçirildiğini belirtti.Daha önce kentin Rus hava indirme birlikleri tarafından kuzeyden ve güneyden kuşatıldığı kaydedilmişti.Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde bulunan Soledar, tuz madenleriyle bilinen küçük bir kent, fakat yerleşim yeri konumu bakımından Rusya’nın sürdürdüğü operasyonda stratejik öneme sahip. Zira Soledar’da Rusya güçlerinin kontrol sağlamış olması, yakınındaki Artyomosk (Bahmut) kentini kuşatmasını da kolaylaştıracak.Nitekim Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri de Soledar’ın ele geçirilmesiyle Ukrayna ordusunun Artyomosk üstünden gelen ikmal hattının kesildiğini belirtti. Rus yetkililer, böylelikle Artyomovsk’ta geriye kalan Ukrayna güçlerinin de kuşatma altına alınmış olduğunu ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230112/peskov-donetskin-soledar-kentindeki-taarruza-katilanlar-buyuk-bir-is-basardi-1065679033.html
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rusya, soledar, ukrayna, rusya savunma bakanlığı
Rusya: Soledar'ın kontrolünü tamamen ele geçirdik
13:40 13.01.2023 (güncellendi: 14:17 13.01.2023) Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Ukrayna ordusu ile bir süredir sert çatışmaların yaşandığı Soledar kentinin dün akşam tamamıyla Rusya güçlerinin kontrolüne geçtiğini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, ‘düşman güçlerine Rus hava güçleri ile roket birlikleri tarafından sürekli olarak bombardıman düzenlenmesi sayesinde’ Soledar kentinin dün akşam saatlerinde tamamen ele geçirildiğini belirtti.
Daha önce kentin Rus hava indirme birlikleri tarafından kuzeyden ve güneyden kuşatıldığı kaydedilmişti.
Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde bulunan Soledar, tuz madenleriyle bilinen küçük bir kent, fakat yerleşim yeri konumu bakımından Rusya’nın sürdürdüğü operasyonda stratejik öneme sahip.
Zira Soledar’da Rusya güçlerinin kontrol sağlamış olması, yakınındaki Artyomosk (Bahmut) kentini kuşatmasını da kolaylaştıracak.
Nitekim Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri de Soledar’ın ele geçirilmesiyle Ukrayna ordusunun Artyomosk üstünden gelen ikmal hattının kesildiğini belirtti. Rus yetkililer, böylelikle Artyomovsk’ta geriye kalan Ukrayna güçlerinin de kuşatma altına alınmış olduğunu ekledi.