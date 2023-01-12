https://sputniknews.com.tr/20230112/peskov-donetskin-soledar-kentindeki-taarruza-katilanlar-buyuk-bir-is-basardi-1065679033.html
Peskov: Donetsk'in Soledar kentindeki taarruza katılanlar büyük bir iş başardı
Peskov: Donetsk'in Soledar kentindeki taarruza katılanlar büyük bir iş başardı
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Soledar kentindeki taarruza katılan askerlerin çok büyük bir iş başardığını belirtti. 12.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-12T15:54+0300
2023-01-12T15:54+0300
2023-01-12T15:54+0300
ukrayna krizi
dmitriy peskov
rusya
soledar
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Günlük basın toplantısında Peskov'a Kremlin'in paramiliter Wagner Grubu'nun Soledar kentindeki faaliyetlerinden memnun olup olmadığı soruldu. Peskov, "Soledar'da gerçekten çok büyük bir iş yapıldı. Bunlar tamamen fedakarca, kahramanca eylemler. Bu durum sadece Soledar için değil, silahlı faaliyetlerin yürütüldüğü diğer bölgeler için de geçerli" dedi. Şu anda 'durma zamanı' olmadığını ve silahlı faaliyetlerin süreceğini vurgulayan Peskov, "Önümüzde daha çok iş var. Durma, elleri temizleme zamanı değil. Esas iş önümüzde" ifadelerini kullandı. Dün Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus hava indirme birliklerinin Soledar kentini kuzeyden ve güneyden ablukaya aldıklarını, kentin içinde çatışmaların sürdüğünü belirtmişti. 'Özel askeri harekatın belirlenen tüm hedefleri halen geçerli'Bu arada Peskov, özel askeri harekatın daha önce belirlenen tüm hedeflerinin geçerliliğini koruduğunun altını çizdi. Ukrayna'yı silahsızlandırma ve Nazilerden arındırma hedeflerinin halen geçerli olup olmadığının sorulması üzerine Peskov, "Başkomutan yeni hedeflerle ilgili bir şey söylemedi. Önceki tüm hedefler gündeme olmaya devam ediyor" yanıtını verdi. 'DHC ve LHC'yi 2014 yılındaki sınırlarına kadar özgürleştireceğiz'Peskov, Rusya'nın DHC ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'ni (LHC) bu bölgeleri 2014 yılındaki sınırlarına kadar özgürleştirmeyi planlayıp planlamadığına dair soru karşısındaysa "Elbette. Bunlar Rusya Federasyonu'nun bölgeleri ve özgürleştirilmesi gerekiyor" diye konuştu.
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dmitriy peskov, rusya, soledar
dmitriy peskov, rusya, soledar
Peskov: Donetsk'in Soledar kentindeki taarruza katılanlar büyük bir iş başardı
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Soledar kentindeki taarruza katılan askerlerin çok büyük bir iş başardığını belirtti.
Günlük basın toplantısında Peskov'a Kremlin'in paramiliter Wagner Grubu'nun Soledar kentindeki faaliyetlerinden memnun olup olmadığı soruldu.
Peskov, "Soledar'da gerçekten çok büyük bir iş yapıldı. Bunlar tamamen fedakarca, kahramanca eylemler. Bu durum sadece Soledar için değil, silahlı faaliyetlerin yürütüldüğü diğer bölgeler için de geçerli" dedi.
Şu anda 'durma zamanı' olmadığını ve silahlı faaliyetlerin süreceğini vurgulayan Peskov, "Önümüzde daha çok iş var. Durma, elleri temizleme zamanı değil. Esas iş önümüzde" ifadelerini kullandı.
Dün Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus hava indirme birliklerinin Soledar kentini kuzeyden ve güneyden ablukaya aldıklarını, kentin içinde çatışmaların sürdüğünü belirtmişti.
'Özel askeri harekatın belirlenen tüm hedefleri halen geçerli'
Bu arada Peskov, özel askeri harekatın daha önce belirlenen tüm hedeflerinin geçerliliğini koruduğunun altını çizdi. Ukrayna'yı silahsızlandırma ve Nazilerden arındırma hedeflerinin halen geçerli olup olmadığının sorulması üzerine Peskov, "Başkomutan yeni hedeflerle ilgili bir şey söylemedi. Önceki tüm hedefler gündeme olmaya devam ediyor" yanıtını verdi.
'DHC ve LHC'yi 2014 yılındaki sınırlarına kadar özgürleştireceğiz'
Peskov, Rusya'nın DHC ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'ni (LHC) bu bölgeleri 2014 yılındaki sınırlarına kadar özgürleştirmeyi planlayıp planlamadığına dair soru karşısındaysa "Elbette. Bunlar Rusya Federasyonu'nun bölgeleri ve özgürleştirilmesi gerekiyor" diye konuştu.