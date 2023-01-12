https://sputniknews.com.tr/20230112/peskov-donetskin-soledar-kentindeki-taarruza-katilanlar-buyuk-bir-is-basardi-1065679033.html

Peskov: Donetsk'in Soledar kentindeki taarruza katılanlar büyük bir iş başardı

Peskov: Donetsk'in Soledar kentindeki taarruza katılanlar büyük bir iş başardı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Soledar kentindeki taarruza katılan askerlerin çok büyük bir iş başardığını belirtti. 12.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-12T15:54+0300

2023-01-12T15:54+0300

2023-01-12T15:54+0300

ukrayna krizi

dmitriy peskov

rusya

soledar

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/0c/1065678888_0:25:3000:1713_1920x0_80_0_0_50f1e51935b024f83d83bd3c55ee3e46.jpg

Günlük basın toplantısında Peskov'a Kremlin'in paramiliter Wagner Grubu'nun Soledar kentindeki faaliyetlerinden memnun olup olmadığı soruldu. Peskov, "Soledar'da gerçekten çok büyük bir iş yapıldı. Bunlar tamamen fedakarca, kahramanca eylemler. Bu durum sadece Soledar için değil, silahlı faaliyetlerin yürütüldüğü diğer bölgeler için de geçerli" dedi. Şu anda 'durma zamanı' olmadığını ve silahlı faaliyetlerin süreceğini vurgulayan Peskov, "Önümüzde daha çok iş var. Durma, elleri temizleme zamanı değil. Esas iş önümüzde" ifadelerini kullandı. Dün Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus hava indirme birliklerinin Soledar kentini kuzeyden ve güneyden ablukaya aldıklarını, kentin içinde çatışmaların sürdüğünü belirtmişti. 'Özel askeri harekatın belirlenen tüm hedefleri halen geçerli'Bu arada Peskov, özel askeri harekatın daha önce belirlenen tüm hedeflerinin geçerliliğini koruduğunun altını çizdi. Ukrayna'yı silahsızlandırma ve Nazilerden arındırma hedeflerinin halen geçerli olup olmadığının sorulması üzerine Peskov, "Başkomutan yeni hedeflerle ilgili bir şey söylemedi. Önceki tüm hedefler gündeme olmaya devam ediyor" yanıtını verdi. 'DHC ve LHC'yi 2014 yılındaki sınırlarına kadar özgürleştireceğiz'Peskov, Rusya'nın DHC ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'ni (LHC) bu bölgeleri 2014 yılındaki sınırlarına kadar özgürleştirmeyi planlayıp planlamadığına dair soru karşısındaysa "Elbette. Bunlar Rusya Federasyonu'nun bölgeleri ve özgürleştirilmesi gerekiyor" diye konuştu.

rusya

soledar

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

dmitriy peskov, rusya, soledar