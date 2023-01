https://sputniknews.com.tr/20230118/putin-rusyanin-zaferi-kacinilmaz-1065881729.html

Putin: Rusya'nın zaferi kaçınılmaz

Putin: Rusya'nın zaferi kaçınılmaz

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'daki özel harekatta Rusya'nın zaferinin kaçınılmaz olduğunu vurgulayıp bu zaferin temelinde Rus halkının birliği, harekata... 18.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-18T16:13+0300

2023-01-18T16:13+0300

2023-01-18T16:49+0300

ukrayna krizi

rusya

vladimir putin

ukrayna

savunma

askerlik

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/12/1065882991_0:0:2985:1679_1920x0_80_0_0_d1b5a47cefbf4cf9cb6d09966e416035.jpg

Rusya lideri Vladimir Putin, ülkenin en büyük silah üreticilerinden Almaz-Antey şirketinin çatısında faaliyet gösteren Obuhov Fabrikası’nı ziyaret etti ve çalışanlarla sohbet etti. Rus savunma sanayi sektörünün her yıl dünyadaki tüm diğer üreticiler kadar hava savunma füzesi ürettiğini vurgulayan Putin, Ukrayna harekatında zaferin kaçınılmaz olduğunu ifade etti. Putin bu zaferin temelinde Rus halkının birliği, savaşçıların kahramanlığı ve savunma sanayi sektörünün çalışmasının yatacağını vurguladı.Rus lider, “Örneğin sizin yaptığınız hava savunma füzelerinden yılda ABD'dekinden üç kat fazlasını üretiyoruz. Genel olarak savunma sanayimiz, dünyanın tüm askeri-sanayi işletmelerinin ürettiği kadar, yılda yaklaşık aynı miktarda hava savunma füzesi üretiyor. Bizim üretimimiz dünya üretimiyle kıyaslanabilir” ifadelerini kullandı.'Savunma sanayisi çalışanları zorunlu askerliği erteleyebilecek' Bununla birlikte Putin, hükümetin savunma sanayisi işletmelerinde çalışan vatandaşlara zorunlu askerliği erteleme hakkı verileceğini belirtti: "Zorunlu askerliğe çağrılanlara gelince, savunma sanayisinin şimdi tam kapasite çalışması, üç vardiya olarak çalışmanız, savunma sanayisi ürünlerinin şu anda çok büyük talep görmesi nedeniyle zorunlu askerliğe çağrılacaklar için erteleme sağlama fırsatını inceliyoruz.”İlgili konunun en kısa zamanda değerlendirileceğini söyleyen ülke lideri, savunma sanayisinde yaklaşık 830 bin vatandaşın çalıştığını kaydetti. Kısmi seferberlik sırasında da savunma sanayisi çalışanlarına erteleme hakkı verildiğini anımsatan Putin, şimdi zorunlu askerlik için erteleme hakkından bahsettiğini vurgulayarak, “Bu meselenin en kısa zamanda hallolması gerektiğini düşünüyorum” diye ekledi.‘Kiev'deki rejimi neo-Nazi olarak değerlendirmek için her türlü nedenimiz var’ Ukrayna’nın şu anki yönetimini neo-Nazi rejimi olarak değerlendirmek için Rusya’nın her türlü nedeni olduğuna dikkat çeken Putin, Kiev'in Adolf Hitler'in suç ortağı olan Bandera'yı yücelttiğini, Ukrayna ordusunun ise cephe firarlarını önleme müfrezeleri uygulamasına, Donbass ve komşu bölgelerde sivilleri kurşuna dizmeye devam ettiğini kaydetti. Rus lider, “Bu nedenle mevcut rejimi neo-Nazi olarak adlandırmak için her türlü nedenimiz var, ayrıca kendilerini Rus kültürünün bir parçası olarak gören, ana dili Rusça olan ve bunlara kendi kültürleri ve gelenekleri gibi aynı derecede değer veren insanlara silahlı kuvvetlerin desteği ile yardım etmek için her türlü nedenimiz var. Onları mutlaka korumalıyız” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230118/putin-donbasstaki-catismalar-2014ten-beri-durmuyor-rusya-savasi-bitirmeye-calisiyor-1065874478.html

https://sputniknews.com.tr/20230103/ukrayna-parlamentosu-polonyanin-tepkisi-uzerine-nazi-isbirlikcisi-bandera-tweetini-kaldirdi-1065339772.html

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, vladimir putin, ukrayna, savunma, askerlik