https://sputniknews.com.tr/20230118/putin-donbasstaki-catismalar-2014ten-beri-durmuyor-rusya-savasi-bitirmeye-calisiyor-1065874478.html

Putin: Donbass'taki çatışmalar 2014'ten beri durmuyor, Rusya savaşı bitirmeye çalışıyor

Putin: Donbass'taki çatışmalar 2014'ten beri durmuyor, Rusya savaşı bitirmeye çalışıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donbass'taki kapsamlı çatışmaların 2014'ten beri durmadığını, Rusya’nın özel askeri operasyon dahil tüm eylemlerinin bu... 18.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-18T13:59+0300

2023-01-18T13:59+0300

2023-01-18T14:13+0300

dünya

vladimir putin

donbass

leningrad

leningrad kuşatması

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Rusya lideri Putin, Leningrad Kuşatması'nın kırılmasının 80. yılında, Büyük Vatanseverlik Savaşı gazileri ve Leningrad kuşatmasını yaşayan kent sakinleri ile bir araya geldi. Ukrayna’nın güneydoğusundaki kapsamlı çatışmaların 2014’ten beri sürdüğüne dikkat çeken Putin, Rusya’nın özel askeri operasyon dahil tüm eylemlerinin bu savaşı durdurmayı amaçladığını vurguladı.'Rusya, Donbass etrafındaki durumu barışçıl bir şekilde çözmek için her şeyi yaptı, ancak bu imkansızdı’Putin, Rusya’nın Donbass etrafındaki durumun barışçıl bir şekilde çözüme kavuşturulması için her şeyi yaptığını, fakat bunun kesinlikle imkansız olduğunu ifade etti. Rusya’nın, Rusça konuşan nüfusun yok edilmesi dahil olmak üzere 2014'ten bu yana Ukrayna'da meydana gelen olaylara tepkisiz kalmasının mümkün olmadığına dikkat çeken Putin, “Uzun süre sabrettik, uzun süre uzlaşmaya çalıştık. Şimdi yanlış yönlendirildiğimiz, kandırıldığımız ortaya çıktı. Bu başımıza ilk defa gelmiyor. Yine de bu durumu barışçıl yollardan çözmek için elimizden gelenin en iyisini yaptık. Şimdi ise bunun kesinlikle imkansız olduğu anlaşıldı” vurgusunu yaptı.

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vladimir putin, donbass, leningrad, leningrad kuşatması