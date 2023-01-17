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https://sputniknews.com.tr/20230117/kirmizi-bultenle-aranan-uyusturucu-kacakcisi-istanbulda-yakalandi-1065816448.html
Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu kaçakçısı İstanbul’da yakalandı
Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu kaçakçısı İstanbul’da yakalandı
Hakkında uluslararası düzeyde kırmızı bültenle arama kararı bulunan Avusturalya’nın önde gelen uyuşturucu çetelerinden Comanchero’nun lideri Duax Ngakuru... 17.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-17T01:49+0300
2023-01-17T01:49+0300
dünya
türkiye
uyuşturucu
uyuşturucu çetesi
istanbul
yakalama
avustralya
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Hakkında uluslararası düzeyde kırmızı bültenle arama kararı bulunan Avusturalya’nın önde gelen uyuşturucu çetelerinden Comanchero’nun lideri Duax Ngakuru, İstanbul’da yakalandı.Yürütülen soruşturma çerçevesinde İstanbul’da Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan geniş çaplı çalışmada, hakkında kırmızı bülten bulunan Ngakuru’nun İstanbul’da kaldığı adres ve konumu belirlendi. Uluslararası düzeyde aranan şüphelinin Sarıyer’e bağlı Zekeriyaköy’de kaldığı saptandı. Belirlenen adrese polis ekipleri tarafından operasyon gerçekleştirildi.Uyuşturucu trafiğini ve yaklaşık 100 milyon dolarlık bir para akışını yönettiği öne sürülen zanlı, yapılan baskında yakalanarak gözaltına alındı.Ülkesinde uyuşturucu ticareti suçlaması ile aranan Ngakuru'nun polisteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildiği öğrenildi.Uyuşturucu ağının liderinin, Avustralyalı yetkililerle yapılacak görüşmelerin ardından ülkesine iade edileceği bilgisine ulaşılırken, Ngakuru, küresel ölçekte büyük uyuşturucu anlaşmalarından bazılarının arkasında olmakla suçlanıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230111/arnavutlukta-istihbarat-yoneticilerinden-biri-60-kilo-uyusturucuyla-yakalandi-1065626313.html
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türkiye, uyuşturucu, uyuşturucu çetesi, istanbul, yakalama, avustralya
türkiye, uyuşturucu, uyuşturucu çetesi, istanbul, yakalama, avustralya

Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu kaçakçısı İstanbul’da yakalandı

01:49 17.01.2023
© İHAHakkında uluslararası düzeyde kırmızı bültenle arama kararı bulunan Avusturalya’nın önde gelen uyuşturucu çetelerinden Comanchero’nun lideri Duax Ngakuru, İstanbul’da yakalandı. Küresel bir uyuşturucu imparatorluğunun beyni olduğu iddia edilen Yeni Zelanda doğumlu Ngakuru, sınırdışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.
Hakkında uluslararası düzeyde kırmızı bültenle arama kararı bulunan Avusturalya’nın önde gelen uyuşturucu çetelerinden Comanchero’nun lideri Duax Ngakuru, İstanbul’da yakalandı. Küresel bir uyuşturucu imparatorluğunun beyni olduğu iddia edilen Yeni Zelanda doğumlu Ngakuru, sınırdışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2023
© İHA
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Hakkında uluslararası düzeyde kırmızı bültenle arama kararı bulunan Avusturalya’nın önde gelen uyuşturucu çetelerinden Comanchero’nun lideri Duax Ngakuru, İstanbul’da yakalandı. Küresel bir uyuşturucu imparatorluğunun beyni olduğu iddia edilen Yeni Zelanda doğumlu Ngakuru, sınırdışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.
Hakkında uluslararası düzeyde kırmızı bültenle arama kararı bulunan Avusturalya’nın önde gelen uyuşturucu çetelerinden Comanchero’nun lideri Duax Ngakuru, İstanbul’da yakalandı.
Yürütülen soruşturma çerçevesinde İstanbul’da Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan geniş çaplı çalışmada, hakkında kırmızı bülten bulunan Ngakuru’nun İstanbul’da kaldığı adres ve konumu belirlendi.
Uluslararası düzeyde aranan şüphelinin Sarıyer’e bağlı Zekeriyaköy’de kaldığı saptandı. Belirlenen adrese polis ekipleri tarafından operasyon gerçekleştirildi.
Uyuşturucu trafiğini ve yaklaşık 100 milyon dolarlık bir para akışını yönettiği öne sürülen zanlı, yapılan baskında yakalanarak gözaltına alındı.
Ülkesinde uyuşturucu ticareti suçlaması ile aranan Ngakuru'nun polisteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildiği öğrenildi.
Uyuşturucu ağının liderinin, Avustralyalı yetkililerle yapılacak görüşmelerin ardından ülkesine iade edileceği bilgisine ulaşılırken, Ngakuru, küresel ölçekte büyük uyuşturucu anlaşmalarından bazılarının arkasında olmakla suçlanıyor.
Arnavutluk - polis - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2023
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Arnavutluk'ta istihbarat yöneticilerinden biri 60 kilo uyuşturucuyla yakalandı
11 Ocak, 12:50
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