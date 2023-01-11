https://sputniknews.com.tr/20230111/arnavutlukta-istihbarat-yoneticilerinden-biri-60-kilo-uyusturucuyla-yakalandi-1065626313.html

Arnavutluk'ta istihbarat yöneticilerinden biri 60 kilo uyuşturucuyla yakalandı

Arnavutluk'ta istihbarat yöneticilerinden biri 60 kilo uyuşturucuyla yakalandı

Arnavutluk istihbarat yöneticilerinden Erisa Fero, polisin çevirmede aracında yaptığı arama sonucunda yaklaşık 60 kilogram uyuşturucuyla yakalandı. Fero, daha... 11.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-11T12:50+0300

2023-01-11T12:50+0300

2023-01-11T13:03+0300

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Arnavutluk'ta istihbarat yöneticilerinden 28 yaşındaki Erisa Fero, aracında yaklaşık 60 kilogram uyuşturucu bulunmasının ardından gözaltına alındı.Yerel basında çıkan haberlere göre Arnavutluk devlet istihbarat teşkilatı AKSH'de bilişim teknolojileri direktörlüğü yapan Fero, yasadışı madde kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklandı.Durum, 29 Aralık günü polis memurlarının Arnavutluk ve Kuzey Makedonya sınırında Fero'nun aracında yaptığı aramada ortaya çıktı. Polisler, yetkilinin aracında 58 kilogram esrar buldu.Aralarında Fero'nun da bulunduğu 4 kişinin yanı sıra ortağı olduğuna inanılan Likmend Basha ve iki reşit olmayan kişi de tutuklandı.Arnavut gazetesi Gazeta Sot, Fero'nun memurlara 'aracı arama haklarının olmadığını' söylediğini ancak 'zorla durdurulduğunu' ve uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alındığını bildirdi.Fero'nun uyuşturucu kaçırmak için bir süredir yetkili kimliğini kullandığı belirtiliyor.Fero'nun organize suçla olan bağlantısı inceleniyor. İstihbarat teşkilatı, olaydan sonra Fero'nun kurumla ilişiğini kestiğini bildirdi.Seçim skandalına da karışmıştı22 Aralık 2021 seçimlerinde Fero, diğer 21 gözetmenle birlikte Merkez Seçim Komisyonu'na (MSK) yasadışı olduğu gerekçesiyle şikayet edilmişti. Fero, seçim bölgelerinden birinde oy sayım komitesi üyesiydi.Ancak katıldığı komisyonda oylar tahrif edilmiş ve yetkili komisyon, savcılığa Fero'nun da aralarında bulunduğu 21 gözetmen hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.Fero, 25 Nisan 2021 seçimlerinin manipüle edilmesinde parmağı olmasının yanı sıra farklı partilerin adaylarına lehte oy çıkarmak veya eklemekle suçlanıyor.Instagram hesabı ilgi çektiÖte yandan Fero, Instagram hesabında paylaştığı fotoğraflar nedeniyle de tartışma konusu.Fero, fotoğraflarında lüks yaşam tarzıyla dikkat çekiyor. Yetkilinin, "Dedenin seni rakı ve kalaşnikofla büyütmesi böyle bir şey" ifadelerini kullandığı ve puro içtiği fotoğrafları bulunuyor.

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