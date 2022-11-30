https://sputniknews.com.tr/20221130/rahipleri-uyusturucu-kullanan-budist-tapinaginda-ayin-yapacak-kimse-kalmadi-1063987966.html
Rahipleri uyuşturucu kullanan Budist tapınağında ayin yapacak kimse kalmadı
Rahipleri uyuşturucu kullanan Budist tapınağında ayin yapacak kimse kalmadı
Tayland'daki bir Budist tapınağında görevli din adamlarının uyuşturucu kullanmaları nedeniyle görevden alınmalarının ardından tapınak rahipsiz kaldı. 30.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-30T03:42+0300
2022-11-30T03:42+0300
2022-11-30T03:42+0300
dünya
budist
budist rahip
uyuşturucu
ayin
tayland
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/1e/1063988082_0:24:1000:587_1920x0_80_0_0_edce788718a7bb083dfc8db4628b8507.jpg
Bangkok Post'un haberinde, emniyet ve sağlık yetkililerinin, Tayland'ın kuzeyindeki Phetchabun eyaletindeki Bueng Sam Phan bölgesinde bulunan bir Budist tapınağına uyuşturucuyla mücadele kapsamında baskın yaptığı belirtildi.Tapınakta görevli 4 Budist rahibin, alınan idrar örnekleri sonucu uyuşturucu kullandıkları tespit edildi.Aralarında başrahibin de bulunduğu 4 rahip, uyuşturucu kullandıkları için görevden alındı.Böylelikle rahipsiz kalan Budist tapınağında halihazırda ayin yapacak din adamı bulunmuyor.Bu arada, tapınaktaki kedi ve köpeklerin bakımı için Bueng Sam Phan'daki başka bir tapınağın yetkililerinden yardım istendi.Tapınağın adı ve yerine ilişkin bilgi verilmedi.
https://sputniknews.com.tr/20220725/alkolluyken-direksiyon-basinda-yakalanan-budist-rahip-viski-kovid-19u-onluyor-1059093831.html
tayland
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/1e/1063988082_45:0:933:666_1920x0_80_0_0_f97c0c42c11e42d4360638c69e9e87cf.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
budist, budist rahip, uyuşturucu, ayin, tayland
budist, budist rahip, uyuşturucu, ayin, tayland
Rahipleri uyuşturucu kullanan Budist tapınağında ayin yapacak kimse kalmadı
Abone ol
Tayland'daki bir Budist tapınağında görevli din adamlarının uyuşturucu kullanmaları nedeniyle görevden alınmalarının ardından tapınak rahipsiz kaldı.
Bangkok Post'un haberinde, emniyet ve sağlık yetkililerinin, Tayland'ın kuzeyindeki Phetchabun eyaletindeki Bueng Sam Phan bölgesinde bulunan bir Budist tapınağına uyuşturucuyla mücadele kapsamında baskın yaptığı belirtildi.
Tapınakta görevli 4 Budist rahibin, alınan idrar örnekleri sonucu uyuşturucu kullandıkları tespit edildi.
Aralarında başrahibin de bulunduğu 4 rahip, uyuşturucu kullandıkları için görevden alındı.
Böylelikle rahipsiz kalan Budist tapınağında halihazırda ayin yapacak din adamı bulunmuyor.
Bu arada, tapınaktaki kedi ve köpeklerin bakımı için Bueng Sam Phan'daki başka bir tapınağın yetkililerinden yardım istendi.
Tapınağın adı ve yerine ilişkin bilgi verilmedi.