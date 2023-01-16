Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230116/orta-gelirliye-konut-kampanyasinda-basvurular-bugun-basladi-1065779950.html
Orta gelirliye konut kampanyasında başvurular bugün başladı
Orta gelirliye konut kampanyasında başvurular bugün başladı
Orta gelirlinin düşük faizle ev sahibi olmasını amaçlayan "Yeni Evim Konut Kampanyası''nda başvurular başladı. 16.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-16T07:52+0300
2023-01-16T07:52+0300
türkiye
konut
toplu konut
konut fiyatları
konut satışı
konut kredisi
toki
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/11/1060018180_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_d676594d30db04309fb0a687aa49b331.jpg
Orta gelirliye konut kampanyasında başvurular bugün başlıyor. Orta gelirliye yönelik yeni konut finansman modeliyle hayata geçirilen "Yeni Evim Kampanyası" 81 ilde geçerli olacak. İlk etapta 100 bin konutun satışı planlanıyor. Ayrıntıların açıklanması ardından gözler başvuru tarihlerine ve sürecine çevrildi.Açıklama doğrultusunda orta gelirliye konut kampanyası başvuruları bugün (16 Ocak) başlayacak. Konut almak isteyen bulduğu daireyle banka veya katılım bankalarına başvuracak. Banka hem projenin hem de kişinin kriterlere uygunluğunu denetleyecek, uygun olan projeler için kredi tahsis edecek.Orta gelirliye konut kampanyasında herhangi bir başvuru ücreti alınmayacak. 16 Ocak itibariyle konut üreticisinden konutunu bulan vatandaşlar kurasız konut kredisi alma hakkı elde edebilecek.18 yaş üstü, bankalar tarafından kredi alması uygun görülen her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kampanyadan yararlanabilecek. Konut kampanyasında faiz oranı kademeli olacak, kırsalda konutu olan da kampanyadan yararlanabilecek. Kampanyadan faydalanacaklara uygulanacak faiz oranı kullanılacak kredinin tutarına göre değişecek. 2 milyon liraya kadar kredide 0,69 olan faiz, 2-4 milyon arasında 0,79, 4 milyon üzerinde ise 0,99'a çıkacak.Hazine ve Maliye Bakanlığı açıklamasında 1 milyon liralık kredi baz alınarak örnek ödeme planı da paylaşıldı. Buna göre hane geliri 15 bin lira olan bir katılımcı kredi ödemesine ilk yıl 4 bin 400 lira aylık taksit ile başlayacak. Bu tutar 8'inci yıldan itibaren 11 bin 896 lirayı bulacak. Ödeme planı hane geliri, konut değeri ve vadeye göre değişecek.Çekilecek kredinin yüzde 40'nı geçmemesi gereken hane halkı gelirinde ise yalnızca eşlerin kazancı dikkate alınacak. Krediye başvuranlarda son 1 yılın en az 9 ayında sosyal güvenlik primi ödeme şartı aranacak.
https://sputniknews.com.tr/20230104/orta-gelirliye-konut-kampanyasinda-ayrintilar-aciklaniyor-1065362969.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/11/1060018180_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_021f7956dd4dfd67639fb5db5e691f75.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
konut, toplu konut, konut fiyatları, konut satışı, konut kredisi, toki
konut, toplu konut, konut fiyatları, konut satışı, konut kredisi, toki

Orta gelirliye konut kampanyasında başvurular bugün başladı

07:52 16.01.2023
© AAkonut
konut - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2023
© AA
Abone olTelegram
Orta gelirlinin düşük faizle ev sahibi olmasını amaçlayan "Yeni Evim Konut Kampanyası''nda başvurular başladı.
Orta gelirliye konut kampanyasında başvurular bugün başlıyor. Orta gelirliye yönelik yeni konut finansman modeliyle hayata geçirilen "Yeni Evim Kampanyası" 81 ilde geçerli olacak. İlk etapta 100 bin konutun satışı planlanıyor. Ayrıntıların açıklanması ardından gözler başvuru tarihlerine ve sürecine çevrildi.
Açıklama doğrultusunda orta gelirliye konut kampanyası başvuruları bugün (16 Ocak) başlayacak. Konut almak isteyen bulduğu daireyle banka veya katılım bankalarına başvuracak. Banka hem projenin hem de kişinin kriterlere uygunluğunu denetleyecek, uygun olan projeler için kredi tahsis edecek.
Orta gelirliye konut kampanyasında herhangi bir başvuru ücreti alınmayacak. 16 Ocak itibariyle konut üreticisinden konutunu bulan vatandaşlar kurasız konut kredisi alma hakkı elde edebilecek.
18 yaş üstü, bankalar tarafından kredi alması uygun görülen her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kampanyadan yararlanabilecek. Konut kampanyasında faiz oranı kademeli olacak, kırsalda konutu olan da kampanyadan yararlanabilecek. Kampanyadan faydalanacaklara uygulanacak faiz oranı kullanılacak kredinin tutarına göre değişecek. 2 milyon liraya kadar kredide 0,69 olan faiz, 2-4 milyon arasında 0,79, 4 milyon üzerinde ise 0,99'a çıkacak.
Hazine ve Maliye Bakanlığı açıklamasında 1 milyon liralık kredi baz alınarak örnek ödeme planı da paylaşıldı. Buna göre hane geliri 15 bin lira olan bir katılımcı kredi ödemesine ilk yıl 4 bin 400 lira aylık taksit ile başlayacak. Bu tutar 8'inci yıldan itibaren 11 bin 896 lirayı bulacak. Ödeme planı hane geliri, konut değeri ve vadeye göre değişecek.
Çekilecek kredinin yüzde 40'nı geçmemesi gereken hane halkı gelirinde ise yalnızca eşlerin kazancı dikkate alınacak. Krediye başvuranlarda son 1 yılın en az 9 ayında sosyal güvenlik primi ödeme şartı aranacak.
Orta gelirlilere yönelik Yeni Evim Kampanyası basın toplantısı ile duyuruldu - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2023
EKONOMİ
Orta gelirliye konut kampanyasında ayrıntılar belli oldu: Faiz oranı 0.69 olacak
4 Ocak, 10:31
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала