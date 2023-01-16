https://sputniknews.com.tr/20230116/orta-gelirliye-konut-kampanyasinda-basvurular-bugun-basladi-1065779950.html

Orta gelirliye konut kampanyasında başvurular bugün başladı

Orta gelirliye konut kampanyasında başvurular bugün başladı

Orta gelirlinin düşük faizle ev sahibi olmasını amaçlayan "Yeni Evim Konut Kampanyası''nda başvurular başladı. 16.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-16T07:52+0300

2023-01-16T07:52+0300

2023-01-16T07:52+0300

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Orta gelirliye konut kampanyasında başvurular bugün başlıyor. Orta gelirliye yönelik yeni konut finansman modeliyle hayata geçirilen "Yeni Evim Kampanyası" 81 ilde geçerli olacak. İlk etapta 100 bin konutun satışı planlanıyor. Ayrıntıların açıklanması ardından gözler başvuru tarihlerine ve sürecine çevrildi.Açıklama doğrultusunda orta gelirliye konut kampanyası başvuruları bugün (16 Ocak) başlayacak. Konut almak isteyen bulduğu daireyle banka veya katılım bankalarına başvuracak. Banka hem projenin hem de kişinin kriterlere uygunluğunu denetleyecek, uygun olan projeler için kredi tahsis edecek.Orta gelirliye konut kampanyasında herhangi bir başvuru ücreti alınmayacak. 16 Ocak itibariyle konut üreticisinden konutunu bulan vatandaşlar kurasız konut kredisi alma hakkı elde edebilecek.18 yaş üstü, bankalar tarafından kredi alması uygun görülen her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kampanyadan yararlanabilecek. Konut kampanyasında faiz oranı kademeli olacak, kırsalda konutu olan da kampanyadan yararlanabilecek. Kampanyadan faydalanacaklara uygulanacak faiz oranı kullanılacak kredinin tutarına göre değişecek. 2 milyon liraya kadar kredide 0,69 olan faiz, 2-4 milyon arasında 0,79, 4 milyon üzerinde ise 0,99'a çıkacak.Hazine ve Maliye Bakanlığı açıklamasında 1 milyon liralık kredi baz alınarak örnek ödeme planı da paylaşıldı. Buna göre hane geliri 15 bin lira olan bir katılımcı kredi ödemesine ilk yıl 4 bin 400 lira aylık taksit ile başlayacak. Bu tutar 8'inci yıldan itibaren 11 bin 896 lirayı bulacak. Ödeme planı hane geliri, konut değeri ve vadeye göre değişecek.Çekilecek kredinin yüzde 40'nı geçmemesi gereken hane halkı gelirinde ise yalnızca eşlerin kazancı dikkate alınacak. Krediye başvuranlarda son 1 yılın en az 9 ayında sosyal güvenlik primi ödeme şartı aranacak.

https://sputniknews.com.tr/20230104/orta-gelirliye-konut-kampanyasinda-ayrintilar-aciklaniyor-1065362969.html

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