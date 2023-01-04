https://sputniknews.com.tr/20230104/orta-gelirliye-konut-kampanyasinda-ayrintilar-aciklaniyor-1065362969.html

Orta gelirliye konut kampanyasında ayrıntılar belli oldu: Faiz oranı 0.69 olacak

Orta gelirliye konut kampanyasında ayrıntılar belli oldu: Faiz oranı 0.69 olacak

Orta gelirlilere yönelik Yeni Evim adlı kampanyanın ayrıntıları açıklanıyor. Bakan Nebati ve Bakan Kurum kampanyayla ilgili basın toplantısı düzenledi. 04.01.2023, Sputnik Türkiye

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ekonomi

türkiye

nureddin nebati

murat kurum

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Orta gelirliye yönelik konut kampanyasının ayrıntıları belli oldu. Kampanyanın adı Yeni Konut Finansman Modeliyle Yeni Evim olarak belirlendi.Kampanya kapsamında İstanbul 1. bölge, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla 2. bölge, diğer tüm iller 3. bölge olarak belirlendi. Bankalar tarafından sağlanacak finansman 1. bölge olan İstanbul'da en fazla 5 milyon TL olacak.Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kampanyayla ilgili ortak basın toplantısı düzenledi.Bakan Nebati'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:'16 Ocak'tan itibaren başlayacak'Bakan Kurum, Yeni Evim Kampanyası ile ilgili detaylar ve gelişmelerin 16 Ocak'tan itibaren kurulacak web sitesi üzerinden takip edilebileceğini açıkladı.

https://sputniknews.com.tr/20230102/orta-gelirliye-yonelik-konut-kampanyasina-dair-detaylar-4-ocak-carsamba-gunu-aciklanacak-1065303269.html

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türkiye, nureddin nebati, murat kurum