Orta gelirliye konut kampanyasında ayrıntılar belli oldu: Faiz oranı 0.69 olacak
10:31 04.01.2023 (güncellendi: 11:23 04.01.2023)
© AAOrta gelirlilere yönelik Yeni Evim Kampanyası basın toplantısı ile duyuruldu
© AA
Orta gelirlilere yönelik Yeni Evim adlı kampanyanın ayrıntıları açıklanıyor. Bakan Nebati ve Bakan Kurum kampanyayla ilgili basın toplantısı düzenledi.
Orta gelirliye yönelik konut kampanyasının ayrıntıları belli oldu. Kampanyanın adı Yeni Konut Finansman Modeliyle Yeni Evim olarak belirlendi.
Kampanya kapsamında İstanbul 1. bölge, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla 2. bölge, diğer tüm iller 3. bölge olarak belirlendi. Bankalar tarafından sağlanacak finansman 1. bölge olan İstanbul'da en fazla 5 milyon TL olacak.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kampanyayla ilgili ortak basın toplantısı düzenledi.
Bakan Nebati'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
2016 yılında ilk kez konut sahibi olacak vatandaşlar için konut hesabını uygulamaya aldık. Vatandaşların konut piyasasındaki dalgalanmalardan korumak amacıyla geçtiğimiz mayıs ayında konut finasman projesini hayata geçirdik. İlk Evim, İlk İş Yerim projesiyle de dar gelirle vatandaşların konuta erişimini kolaylaştırıyoruz. Yeni Evim piyasa koşullarına göre avantajlı faiz ve ilk üç yıl bakanlık katkısıyla ödeme kolaylığı, hane halkının geliriyle uyumlu bir program.
Sağlanacak finansman tutarları İstanbul'da en çok 5 milyon liraya, ikinci bölgede en çok 3 milyon, üçüncü bölge için en çok 2 millyon liradır. Finansman sıfır konutlara yönelik olacak. Hali hazırda bir konutunun olmamaması ve son bir yıl içinde konut alacağı ilde konut satışı yapmamış olması gerekiyor. İlk iki bölgede son bir yılda bu illerde ikamet şartı var. 5 yıl boyunca satılamayacak. Asgari peşinat oranı yüzde 10. 15 yıl vadeyle bir mortgage olacak. Faiz oranı 0,69'dan başlayan oranlarla uygulanacak. İlk üç yıl ödenecek aylık taksit tutarının belirli bir kısmını Hazine ve Maliye Bakanlığı üstlenecek.
Asgari peşinat oranı yüzde 10 olarak belirlenirken, azami 15 sene vadeyle sağlanacak finansman da faiz/kar payı oranı yüzde 0.69’dan başlayacak.
Sağlanacak finansman İstanbul'da en çok 5 milyon lira, 2. bölge illerinde en çok 3 milyon lira, 3. bölge illerinde en çok 2 milyon liradır.
'16 Ocak'tan itibaren başlayacak'
Bakan Kurum, Yeni Evim Kampanyası ile ilgili detaylar ve gelişmelerin 16 Ocak'tan itibaren kurulacak web sitesi üzerinden takip edilebileceğini açıkladı.