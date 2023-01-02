https://sputniknews.com.tr/20230102/orta-gelirliye-yonelik-konut-kampanyasina-dair-detaylar-4-ocak-carsamba-gunu-aciklanacak-1065303269.html
'Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyası'na dair detaylar 4 Ocak Çarşamba günü açıklanacak
'Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyası'na dair detaylar 4 Ocak Çarşamba günü açıklanacak
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyası”na dair... 02.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-02T18:33+0300
2023-01-02T18:33+0300
2023-01-02T18:33+0300
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyası"na dair detayları, 4 Ocak Çarşamba günü ortak basın toplantısıyla duyuracak.Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Nebati ve Bakan Kurum bir süredir üzerinde çalışılan ve son şekli verilen "Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyası"na ilişkin detaylar, çarşamba günü saat 10.00’da Ankara’da düzenlenecek ortak basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaşacak.
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konut, türkiye, daire
'Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyası'na dair detaylar 4 Ocak Çarşamba günü açıklanacak
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyası”na dair detayları 4 Ocak Çarşamba günü açıklayacak.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyası"na dair detayları, 4 Ocak Çarşamba günü ortak basın toplantısıyla duyuracak.
Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Nebati ve Bakan Kurum bir süredir üzerinde çalışılan ve son şekli verilen "Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyası"na ilişkin detaylar, çarşamba günü saat 10.00’da Ankara’da düzenlenecek ortak basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaşacak.