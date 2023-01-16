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https://sputniknews.com.tr/20230116/harry-ani-kitabinda-bazi-seyleri-cikardigini-soyledi-iki-kitaba-yeterdi-beni-asla-affetmezlerdi-1065798492.html
Harry, anı kitabından bazı şeyleri çıkardığını söyledi: İki kitaba yeterdi, beni asla affetmezlerdi
Harry, anı kitabından bazı şeyleri çıkardığını söyledi: İki kitaba yeterdi, beni asla affetmezlerdi
Prens Harry, ailesiyle ilgili anılarını kaleme aldığı ‘Spare’ adlı kitabında her ayrıntıya yer vermediğini açıkladı. “Tüm dünyanın bilmesini istemediğim şeyler... 16.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-16T14:47+0300
2023-01-16T14:56+0300
dünya
prens harry
kraliyet
ingiliz kraliyet ailesi
meghan markle
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İngiliz Kraliyet ailesinden ayrılarak ABD'ye yerleşen Sussex Dükü Prens Harry’nin ailesiyle ilgili anılarının yer aldığı ‘Spare’ adlı kitabı, 10 Ocak’ta raflardaki yerini aldı. İngiliz Daily Telegraph gazetesine kitapla ilgili yeni bir röportaj veren Prens Harry, kitabın ilk halinin iki kitap olarak basılacak kadar uzun olduğunu söyledi.Kitabın ilk halinin daha farklı olduğunu belirten Harry, “Kitap 800 sayfaydı ve şimdi 400 sayfaya düştü. O haliyle iki kitap olabilirdi.” dedi.Kitaptaki bazı kısımların kesilmek zorunda olduğunu söyleyen Prens Harry ağabeyi Prens Charles ve babası Kral Charles ile arasında yaşanan bazı şeyleri tüm dünyanın bilmesini istemediğini söyledi. Bunları paylaştığı takdirde Harry, ailesiyle ilgili “Çünkü beni asla affedeceklerini düşünmüyorum” yorumunu yaptı. Bir evde iki yazar: Meghan da anılarını yazıyorBu arada The Sun’ın eski kraliyet muhabiri Charles Rae, Prens Harry’nin eşi Sussex düşesi Meghan Markle’ın da kendi anı kitabını yazacağını söyledi. Meghan Markle’ın kitap yazacağına dair bilgi, Prens Harry’nin kitabı basılmadan kısa bir süre önce de basına yansımıştı. Öte yandan Prens Harry ve yayınevi Penguen Random House’un 4 kitaplık bir sözleşmeye imza attığı biliniyor. Guinnes Rekorlar Kitabı'na göre Spare, çıktığı ilk gün ABD, Birleşik Krallık ve Kanada’da günde 1.43 milyon satarak gerçek hikayeleri konu alan kitaplar arasında ilk sıraya yerleşti. Bu rekor daha önce toplam 880 bin ile eski ABD Başkanı Barack Obama’nın 'A Promised Land' adlı anı kitabına ait.
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prens harry, kraliyet, ingiliz kraliyet ailesi, meghan markle
prens harry, kraliyet, ingiliz kraliyet ailesi, meghan markle

Harry, anı kitabından bazı şeyleri çıkardığını söyledi: İki kitaba yeterdi, beni asla affetmezlerdi

14:47 16.01.2023 (güncellendi: 14:56 16.01.2023)
© AP Photoİngiliz Kraliyet ailesinden ayrılarak ABD'ye yerleşen Sussex Dükü Prens Harry, 10 Ocak'ta yayımlanacak anı kitabında, Afganistan'daki görevi sırasında 25 kişiyi öldürdüğünü ve bundan utanç duymadığını belirtti.
İngiliz Kraliyet ailesinden ayrılarak ABD'ye yerleşen Sussex Dükü Prens Harry, 10 Ocak'ta yayımlanacak anı kitabında, Afganistan'daki görevi sırasında 25 kişiyi öldürdüğünü ve bundan utanç duymadığını belirtti. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2023
© AP Photo
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Prens Harry, ailesiyle ilgili anılarını kaleme aldığı ‘Spare’ adlı kitabında her ayrıntıya yer vermediğini açıkladı. “Tüm dünyanın bilmesini istemediğim şeyler var” diyen Harry, kitabın ilk haliyle yayımlandığı takdirde ailesinin kendisini asla ‘affetmeyeceğini’ söyledi.
İngiliz Kraliyet ailesinden ayrılarak ABD'ye yerleşen Sussex Dükü Prens Harry’nin ailesiyle ilgili anılarının yer aldığı ‘Spare’ adlı kitabı, 10 Ocak’ta raflardaki yerini aldı.

İngiliz Daily Telegraph gazetesine kitapla ilgili yeni bir röportaj veren Prens Harry, kitabın ilk halinin iki kitap olarak basılacak kadar uzun olduğunu söyledi.

Kitabın ilk halinin daha farklı olduğunu belirten Harry, “Kitap 800 sayfaydı ve şimdi 400 sayfaya düştü. O haliyle iki kitap olabilirdi.” dedi.

Kitaptaki bazı kısımların kesilmek zorunda olduğunu söyleyen Prens Harry ağabeyi Prens Charles ve babası Kral Charles ile arasında yaşanan bazı şeyleri tüm dünyanın bilmesini istemediğini söyledi. Bunları paylaştığı takdirde Harry, ailesiyle ilgili “Çünkü beni asla affedeceklerini düşünmüyorum” yorumunu yaptı.
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Bir evde iki yazar: Meghan da anılarını yazıyor

Bu arada The Sun’ın eski kraliyet muhabiri Charles Rae, Prens Harry’nin eşi Sussex düşesi Meghan Markle’ın da kendi anı kitabını yazacağını söyledi.

Meghan Markle’ın kitap yazacağına dair bilgi, Prens Harry’nin kitabı basılmadan kısa bir süre önce de basına yansımıştı.
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Öte yandan Prens Harry ve yayınevi Penguen Random House’un 4 kitaplık bir sözleşmeye imza attığı biliniyor.

Guinnes Rekorlar Kitabı'na göre Spare, çıktığı ilk gün ABD, Birleşik Krallık ve Kanada’da günde 1.43 milyon satarak gerçek hikayeleri konu alan kitaplar arasında ilk sıraya yerleşti.

Bu rekor daha önce toplam 880 bin ile eski ABD Başkanı Barack Obama’nın 'A Promised Land' adlı anı kitabına ait.
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