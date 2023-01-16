https://sputniknews.com.tr/20230116/cumhurbaskanligi-basdanismani-ilnur-cevik-bu-sartlar-altinda-natoya-uyelikler-gerceklesmez-1065793588.html
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İlnur Çevik: Bu şartlar altında NATO’ya üyelikler gerçekleşmez
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İlnur Çevik: Bu şartlar altında NATO’ya üyelikler gerçekleşmez
PKK/YPG destekçilerinin İsveç’in başkenti Stockholm'de belediye binası önündeki gösterisine ilişkin Sputnik’e açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip... 16.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-16T12:45+0300
2023-01-16T12:45+0300
2023-01-16T13:18+0300
görüş
türkiye
isveç
finlandiya
nato
ilnur çevik
abd
recep tayyip erdoğan
turan salcı
pkk/ypg
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102891/65/1028916593_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_3a09a83f8e5c049269c1ad2b77a2649a.jpg
NATO’ya üye olmak isteyen İsveç ve Finlandiya’nın bu konuda Türkiye’nin bazı şartlarını yerine getirmesi gerekiyor.NATO müttefiki olacak ülkelerin PKK/YPG ve FETÖ gibi örgütler ile ilişkisini kesmesini şart koşan Türkiye, 28 Haziran 2022’de Madrid’de gerçekleştirilen NATO zirvesinde iki ülke ile birtakım taahhütlerin bulunduğu bir anlaşma imzaladı. Türkiye öte yandan bu ülkedeki bazı isimlerin de iadesini talep etti.Ancak geçen zaman içinde İsveç ve Finlandiya’dan hem beklenen adımlar tam anlamıyla gelmedi hem de bu ülkelerden Türkiye aleyhine görüntüler gelmeye devam ediyor.Son olarak İsveç'in başkenti Stokholm'de PKK/YPG destekçileri belediye binası önünde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir kuklasını ayaklarından asılı şekilde astı. Bu eyleme İsveç polisinin müdahale etmediği görüldü.Türkiye bu duruma en üst düzeyde tepki gösterirken Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatının şikayeti üzerine İsveç'teki gösteriye ilişkin soruşturma başlattı.‘Baltalamak için PKK’ya daha da gaz veriyorlar’Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İlnur Çevik de bu konuda Sputnik’e yaptığı açıklamada, “Bu şartlar altında NATO’ya üyelikleri tabii ki gerçekleşmez. Aksine bunu yapanlar bunun gerçekleşmemesi için de uğraşıyorlar. Yani bu yalnız PKK’nın bir şeyi değil aynı zamanda İsveç’in NATO’ya girmemesini isteyen bir lobinin faaliyeti bence. İsveç’nin NATO’ya girmesini istemiyor bir kısım çevreler orada. Bunu da baltalamak için PKK’ya daha da gaz veriyorlar benim anladığım kadarıyla” ifadelerini kullandı.‘İsteksizce ama adet yerini bulsun diye yapıyorlar’İsveç’in önümüzdeki süreçte Türkiye’nin taleplerini yerine getirip getiremeyeceğini de değerlendiren Çevik, “İsveç süreci şu ana kadar tamamlayamadı. Çünkü onlar da canı gönülden yapmıyorlar isteksizce ama adet yerini bulsun diye yapıyorlar ve öyle olduğunda da tam netice de elde edilmiyor” dedi.‘Türkiye’nin onaylaması mümkün değil’Çevik, “Türkiye’ye iadeler gerçekleşir mi?” sorusuna da “Onların bunu yapabileceğine inanmıyorum. Süreçte bir tamamlama yok, Türkiye’nin istediği iadeler var onların hiçbiri gerçekleşmedi. PKK bu şekilde azmışken Türkiye’nin onaylaması mümkün değil” şeklinde yanıt verdi.
https://sputniknews.com.tr/20230112/kalin-stockholmde-cumhurbaskanimiz-aleyhine-yapilan-igrenc-eylemi-en-siddetli-sekilde-kiniyoruz-1065683491.html
isveç
finlandiya
stockholm
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Turan Salcı
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/1d/1063968283_0:16:787:803_100x100_80_0_0_387a309ad057f292b54c4dbdabaf3452.jpg
Turan Salcı
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/1d/1063968283_0:16:787:803_100x100_80_0_0_387a309ad057f292b54c4dbdabaf3452.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102891/65/1028916593_131:0:1078:710_1920x0_80_0_0_c3d6779c7369bf74e62e21b494038c77.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Turan Salcı
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/1d/1063968283_0:16:787:803_100x100_80_0_0_387a309ad057f292b54c4dbdabaf3452.jpg
türkiye, isveç, finlandiya, nato, ilnur çevik, abd, recep tayyip erdoğan, turan salcı, pkk/ypg, fetö, stockholm
türkiye, isveç, finlandiya, nato, ilnur çevik, abd, recep tayyip erdoğan, turan salcı, pkk/ypg, fetö, stockholm
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İlnur Çevik: Bu şartlar altında NATO’ya üyelikler gerçekleşmez
12:45 16.01.2023 (güncellendi: 13:18 16.01.2023) Abone ol
Özel
PKK/YPG destekçilerinin İsveç’in başkenti Stockholm'de belediye binası önündeki gösterisine ilişkin Sputnik’e açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanı İlnur Çevik, “Bu şartlar altında NATO’ya üyelikleri tabii ki gerçekleşmez” dedi.
NATO’ya üye olmak isteyen İsveç ve Finlandiya’nın bu konuda Türkiye’nin bazı şartlarını yerine getirmesi gerekiyor.
NATO müttefiki olacak ülkelerin PKK/YPG ve FETÖ gibi örgütler ile ilişkisini kesmesini şart koşan Türkiye, 28 Haziran 2022’de Madrid’de gerçekleştirilen NATO zirvesinde iki ülke ile birtakım taahhütlerin bulunduğu bir anlaşma imzaladı. Türkiye öte yandan bu ülkedeki bazı isimlerin de iadesini talep etti.
Ancak geçen zaman içinde İsveç ve Finlandiya’dan hem beklenen adımlar tam anlamıyla gelmedi hem de bu ülkelerden Türkiye aleyhine görüntüler gelmeye devam ediyor.
Son olarak İsveç'in başkenti Stokholm'de PKK/YPG destekçileri belediye binası önünde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir kuklasını ayaklarından asılı şekilde astı. Bu eyleme İsveç polisinin müdahale etmediği görüldü.
Türkiye bu duruma en üst düzeyde tepki gösterirken Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın
avukatının şikayeti üzerine İsveç'teki gösteriye ilişkin soruşturma başlattı.
‘Baltalamak için PKK’ya daha da gaz veriyorlar’
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İlnur Çevik de bu konuda Sputnik’e yaptığı açıklamada, “Bu şartlar altında NATO’ya üyelikleri tabii ki gerçekleşmez. Aksine bunu yapanlar bunun gerçekleşmemesi için de uğraşıyorlar. Yani bu yalnız PKK’nın bir şeyi değil aynı zamanda İsveç’in NATO’ya girmemesini isteyen bir lobinin faaliyeti bence. İsveç’nin NATO’ya girmesini istemiyor bir kısım çevreler orada. Bunu da baltalamak için PKK’ya daha da gaz veriyorlar benim anladığım kadarıyla” ifadelerini kullandı.
‘İsteksizce ama adet yerini bulsun diye yapıyorlar’
İsveç’in önümüzdeki süreçte Türkiye’nin taleplerini yerine getirip getiremeyeceğini de değerlendiren Çevik, “İsveç süreci şu ana kadar tamamlayamadı. Çünkü onlar da canı gönülden yapmıyorlar isteksizce ama adet yerini bulsun diye yapıyorlar ve öyle olduğunda da tam netice de elde edilmiyor” dedi.
‘Türkiye’nin onaylaması mümkün değil’
Çevik, “Türkiye’ye iadeler gerçekleşir mi?” sorusuna da “Onların bunu yapabileceğine inanmıyorum. Süreçte bir tamamlama yok, Türkiye’nin istediği iadeler var onların hiçbiri gerçekleşmedi. PKK bu şekilde azmışken Türkiye’nin onaylaması mümkün değil” şeklinde yanıt verdi.