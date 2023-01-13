https://sputniknews.com.tr/20230113/cumhurbaskani-erdoganin-avukatindan-isvecteki-pkk-gosterisi-hakkinda-suc-duyurusu-1065704495.html

Erdoğan'ın avukatının şikayeti üzerine İsveç'teki PKK gösterisine ilişkin soruşturma başlatıldı

Erdoğan'ın avukatının şikayeti üzerine İsveç'teki PKK gösterisine ilişkin soruşturma başlatıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, avukatı aracılıyla İsveç'in başkenti Stokholm'de terör örgütü PKK/YPG destekçilerinin düzenlediği gösterilerin failleri... 13.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-13T11:30+0300

2023-01-13T11:30+0300

2023-01-13T11:46+0300

türkiye

türkiye

isveç

recep tayyip erdoğan

suç duyurusu

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsveç'in Stokholm kentinde, terör örgütü PKK tarafından organize edildiği anlaşılan gösterilerde, Cumhurbaşkanımızı hedef alan ve suç teşkil eden eylemler nedeniyle failler hakkında soruşturma açılması talebiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur." ifadelerini kullandı.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatının şikayeti üzerine İsveç'teki PKK gösterisine ilişkin soruşturma başlattı.

https://sputniknews.com.tr/20230112/disisleri-bakani-cavusoglu-isvec-teror-propagandasina-izin-vermemeli-1065691864.html

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türkiye, isveç, recep tayyip erdoğan, suç duyurusu