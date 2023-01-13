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https://sputniknews.com.tr/20230113/cumhurbaskani-erdoganin-avukatindan-isvecteki-pkk-gosterisi-hakkinda-suc-duyurusu-1065704495.html
Erdoğan'ın avukatının şikayeti üzerine İsveç'teki PKK gösterisine ilişkin soruşturma başlatıldı
Erdoğan'ın avukatının şikayeti üzerine İsveç'teki PKK gösterisine ilişkin soruşturma başlatıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, avukatı aracılıyla İsveç'in başkenti Stokholm'de terör örgütü PKK/YPG destekçilerinin düzenlediği gösterilerin failleri... 13.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-13T11:30+0300
2023-01-13T11:46+0300
türkiye
türkiye
isveç
recep tayyip erdoğan
suç duyurusu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsveç'in Stokholm kentinde, terör örgütü PKK tarafından organize edildiği anlaşılan gösterilerde, Cumhurbaşkanımızı hedef alan ve suç teşkil eden eylemler nedeniyle failler hakkında soruşturma açılması talebiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur." ifadelerini kullandı.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatının şikayeti üzerine İsveç'teki PKK gösterisine ilişkin soruşturma başlattı.
https://sputniknews.com.tr/20230112/disisleri-bakani-cavusoglu-isvec-teror-propagandasina-izin-vermemeli-1065691864.html
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türkiye, isveç, recep tayyip erdoğan, suç duyurusu
türkiye, isveç, recep tayyip erdoğan, suç duyurusu

Erdoğan'ın avukatının şikayeti üzerine İsveç'teki PKK gösterisine ilişkin soruşturma başlatıldı

11:30 13.01.2023 (güncellendi: 11:46 13.01.2023)
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. ( Doğukan Keskinkılıç - Anadolu Ajansı )
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. ( Doğukan Keskinkılıç - Anadolu Ajansı ) - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2023
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, avukatı aracılıyla İsveç'in başkenti Stokholm'de terör örgütü PKK/YPG destekçilerinin düzenlediği gösterilerin failleri hakkında soruşturma açılması talebiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsveç'in Stokholm kentinde, terör örgütü PKK tarafından organize edildiği anlaşılan gösterilerde, Cumhurbaşkanımızı hedef alan ve suç teşkil eden eylemler nedeniyle failler hakkında soruşturma açılması talebiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur." ifadelerini kullandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatının şikayeti üzerine İsveç'teki PKK gösterisine ilişkin soruşturma başlattı.
Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2023
TÜRKİYE
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: İsveç terör propagandasına izin vermemeli
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