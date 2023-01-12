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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: İsveç terör propagandasına izin vermemeli
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: İsveç terör propagandasına izin vermemeli
İsveç'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maketinin direğe asılmasına tepki gösteren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu. "Buna izin verilmesi bir kez kabul edilemez... 12.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-12T22:58+0300
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isveç
türkiye
mevlüt çavuşoğlu
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu. İsveç'in başkenti Stockholm'de tarihi belediye binası önünde toplanan bir grup YPG/PKK destekçisinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a benzetilen bir maketi, binanın önündeki direğe asmasına tepki gösterdi.A Haber'e konuşan Bakan Çavuşoğlu, “Öncelikle şunu söylemek isterim; yani bu PKK, YPG yandaşları, Stockholm’de gerek cumhurbaşkanımızı gerekse ülkemizi hedef alan propagandasına devam ediyor. Buna izin verilmesi bir kez kabul edilemez. Bunu lanetliyoruz" dedi.'Son saldırının sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik bir saldırı olmadığını' vurgulayan Çavuşoğlu, "Tüm Türkiye'ye yapılmış bir saldırı. Bu konuda tabi İsveç büyükelçisini bakanlığımıza, arkadaşlarımız bugün çağırdı. Gerekli tepkiyi gösterdik. Aynı şekilde Stockholm büyükelçimiz de Stockholm'de gerekli girişimlerde bulundu. Bu alçak eylemi ve eyleme seyirci kalınmasını kınadığımızı, sorumluların derhal bulunmasını ve cezalandırılması gerektiğini vurguladık". dedi.
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isveç, türkiye, mevlüt çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: İsveç terör propagandasına izin vermemeli

22:58 12.01.2023 (güncellendi: 23:02 12.01.2023)
© AAMevlüt Çavuşoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu
Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2023
© AA
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İsveç'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maketinin direğe asılmasına tepki gösteren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu. "Buna izin verilmesi bir kez kabul edilemez. Bunu lanetliyoruz" ifadesini kullandı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu. İsveç'in başkenti Stockholm'de tarihi belediye binası önünde toplanan bir grup YPG/PKK destekçisinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a benzetilen bir maketi, binanın önündeki direğe asmasına tepki gösterdi.
A Haber'e konuşan Bakan Çavuşoğlu, “Öncelikle şunu söylemek isterim; yani bu PKK, YPG yandaşları, Stockholm’de gerek cumhurbaşkanımızı gerekse ülkemizi hedef alan propagandasına devam ediyor. Buna izin verilmesi bir kez kabul edilemez. Bunu lanetliyoruz" dedi.
'Son saldırının sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik bir saldırı olmadığını' vurgulayan Çavuşoğlu, "Tüm Türkiye'ye yapılmış bir saldırı. Bu konuda tabi İsveç büyükelçisini bakanlığımıza, arkadaşlarımız bugün çağırdı. Gerekli tepkiyi gösterdik. Aynı şekilde Stockholm büyükelçimiz de Stockholm'de gerekli girişimlerde bulundu. Bu alçak eylemi ve eyleme seyirci kalınmasını kınadığımızı, sorumluların derhal bulunmasını ve cezalandırılması gerektiğini vurguladık". dedi.
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