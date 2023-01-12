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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'ye: 'Ortaya koyduğunuz bu tavrı değerli buluyoruz'
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'ye: 'Ortaya koyduğunuz bu tavrı değerli buluyoruz'
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsveç'te PKK destekçileri tarafından gerçekleştirilen eyleme tepki gösteren CHP'ye yönelik "Teröristlerin Cumhurbaşkanımıza ve... 12.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-12T23:00+0300
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politika
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AK Parti Sözcüsü Çelik, CHP'nin, İsveç'teki PKK destekçilerinin nefret içerikli eylemlerine ilişkin açıklamasını değerlendirdi. Çelik, CHP'nin açıklamasını değerli bulduklarını bildirdi.Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tüm siyasi partilerin teröre karşı ortak duruş geliştirmesi ve terörle mücadeleyi desteklemesi milli birliğimiz açısından son derece önemlidir. Teröristlerin Cumhurbaşkanımıza ve Türkiye Cumhuriyeti'ne dönük saldırısı karşısında ortaya koyduğunuz bu tavrı değerli buluyoruz" ifadesine yer verdi.
https://sputniknews.com.tr/20230112/dsp-lideri-aksakal-isvecin-ne-nato-ne-de-baska-zeminlerdeki-talepleri-asla-kabul-goremez-1065684239.html
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ömer çelik, chp, isveç
ömer çelik, chp, isveç

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'ye: 'Ortaya koyduğunuz bu tavrı değerli buluyoruz'

23:00 12.01.2023 (güncellendi: 23:12 12.01.2023)
© AA / Evrim AydınAK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2023
© AA / Evrim Aydın
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsveç'te PKK destekçileri tarafından gerçekleştirilen eyleme tepki gösteren CHP'ye yönelik "Teröristlerin Cumhurbaşkanımıza ve Türkiye Cumhuriyeti'ne dönük saldırısı karşısında ortaya koyduğunuz bu tavrı değerli buluyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
AK Parti Sözcüsü Çelik, CHP'nin, İsveç'teki PKK destekçilerinin nefret içerikli eylemlerine ilişkin açıklamasını değerlendirdi. Çelik, CHP'nin açıklamasını değerli bulduklarını bildirdi.
Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tüm siyasi partilerin teröre karşı ortak duruş geliştirmesi ve terörle mücadeleyi desteklemesi milli birliğimiz açısından son derece önemlidir. Teröristlerin Cumhurbaşkanımıza ve Türkiye Cumhuriyeti'ne dönük saldırısı karşısında ortaya koyduğunuz bu tavrı değerli buluyoruz" ifadesine yer verdi.
CHP amblemi-logo - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2023
POLİTİKA
İsveç'teki nefret içerikli eyleme muhalefetten tepki: 'Provokasyon girişimini şiddetle kınıyoruz'
18:59
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