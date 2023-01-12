https://sputniknews.com.tr/20230112/omer-celikten-chp-paylasimi-ortaya-koydugunuz-bu-tavri-degerli-buluyoruz-1065691959.html

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'ye: 'Ortaya koyduğunuz bu tavrı değerli buluyoruz'

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'ye: 'Ortaya koyduğunuz bu tavrı değerli buluyoruz'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsveç'te PKK destekçileri tarafından gerçekleştirilen eyleme tepki gösteren CHP'ye yönelik "Teröristlerin Cumhurbaşkanımıza ve... 12.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-12T23:00+0300

2023-01-12T23:00+0300

2023-01-12T23:12+0300

politika

ömer çelik

chp

isveç

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AK Parti Sözcüsü Çelik, CHP'nin, İsveç'teki PKK destekçilerinin nefret içerikli eylemlerine ilişkin açıklamasını değerlendirdi. Çelik, CHP'nin açıklamasını değerli bulduklarını bildirdi.Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tüm siyasi partilerin teröre karşı ortak duruş geliştirmesi ve terörle mücadeleyi desteklemesi milli birliğimiz açısından son derece önemlidir. Teröristlerin Cumhurbaşkanımıza ve Türkiye Cumhuriyeti'ne dönük saldırısı karşısında ortaya koyduğunuz bu tavrı değerli buluyoruz" ifadesine yer verdi.

https://sputniknews.com.tr/20230112/dsp-lideri-aksakal-isvecin-ne-nato-ne-de-baska-zeminlerdeki-talepleri-asla-kabul-goremez-1065684239.html

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