https://sputniknews.com.tr/20230112/dsp-lideri-aksakal-isvecin-ne-nato-ne-de-baska-zeminlerdeki-talepleri-asla-kabul-goremez-1065684239.html

DSP lideri Aksakal: İsveç'in ne NATO ne de başka zeminlerdeki talepleri asla kabul göremez

DSP lideri Aksakal: İsveç'in ne NATO ne de başka zeminlerdeki talepleri asla kabul göremez

Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Aksakal, İsveç'te gerçekleşen nefret içerikli eylemle ilgili "Bu andan itibaren İsveç'in ne NATO ne de başka zeminlerdeki... 12.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-12T18:59+0300

2023-01-12T18:59+0300

2023-01-12T19:08+0300

önder aksakal

politika

isveç

recep tayyip erdoğan

dsp

demorkatik sol parti (dsp)

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İsveç'in başkenti Stockholm'de PKK destekçilerinin Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan eylemlerinin ardından Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal, sosyal medya hesabından tepki mesajı yayınladı. Aksakal mesajında; "İsveç'te Türkiye Cumhurbaşkanını hedef alan PKK terör eylemi basit bir olay değildir, şiddetle kınıyorum. Bu andan itibaren İsveç'in ne NATO ne de başka zeminlerdeki talepleri asla kabul göremez. Topyekün bir saldırı sistematik olarak sürmektedir. Türkiye bataklığa odaklanmalıdır!" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230112/kalin-stockholmde-cumhurbaskanimiz-aleyhine-yapilan-igrenc-eylemi-en-siddetli-sekilde-kiniyoruz-1065683491.html

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önder aksakal, isveç, recep tayyip erdoğan, dsp, demorkatik sol parti (dsp)