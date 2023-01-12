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https://sputniknews.com.tr/20230112/dsp-lideri-aksakal-isvecin-ne-nato-ne-de-baska-zeminlerdeki-talepleri-asla-kabul-goremez-1065684239.html
DSP lideri Aksakal: İsveç'in ne NATO ne de başka zeminlerdeki talepleri asla kabul göremez
DSP lideri Aksakal: İsveç'in ne NATO ne de başka zeminlerdeki talepleri asla kabul göremez
Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Aksakal, İsveç'te gerçekleşen nefret içerikli eylemle ilgili "Bu andan itibaren İsveç'in ne NATO ne de başka zeminlerdeki... 12.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-12T18:59+0300
2023-01-12T19:08+0300
önder aksakal
politika
isveç
recep tayyip erdoğan
dsp
demorkatik sol parti (dsp)
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İsveç'in başkenti Stockholm'de PKK destekçilerinin Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan eylemlerinin ardından Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal, sosyal medya hesabından tepki mesajı yayınladı. Aksakal mesajında; "İsveç'te Türkiye Cumhurbaşkanını hedef alan PKK terör eylemi basit bir olay değildir, şiddetle kınıyorum. Bu andan itibaren İsveç'in ne NATO ne de başka zeminlerdeki talepleri asla kabul göremez. Topyekün bir saldırı sistematik olarak sürmektedir. Türkiye bataklığa odaklanmalıdır!" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230112/kalin-stockholmde-cumhurbaskanimiz-aleyhine-yapilan-igrenc-eylemi-en-siddetli-sekilde-kiniyoruz-1065683491.html
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önder aksakal, isveç, recep tayyip erdoğan, dsp, demorkatik sol parti (dsp)
önder aksakal, isveç, recep tayyip erdoğan, dsp, demorkatik sol parti (dsp)

DSP lideri Aksakal: İsveç'in ne NATO ne de başka zeminlerdeki talepleri asla kabul göremez

18:59 12.01.2023 (güncellendi: 19:08 12.01.2023)
© AADemokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal
Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2023
© AA
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Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Aksakal, İsveç'te gerçekleşen nefret içerikli eylemle ilgili "Bu andan itibaren İsveç'in ne NATO ne de başka zeminlerdeki talepleri asla kabul göremez. Topyekün bir saldırı sistematik olarak sürmektedir. Türkiye bataklığa odaklanmalıdır" değerlendirmesinde bulundu.
İsveç'in başkenti Stockholm'de PKK destekçilerinin Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan eylemlerinin ardından Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal, sosyal medya hesabından tepki mesajı yayınladı.
Aksakal mesajında; "İsveç'te Türkiye Cumhurbaşkanını hedef alan PKK terör eylemi basit bir olay değildir, şiddetle kınıyorum. Bu andan itibaren İsveç'in ne NATO ne de başka zeminlerdeki talepleri asla kabul göremez. Topyekün bir saldırı sistematik olarak sürmektedir. Türkiye bataklığa odaklanmalıdır!" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2023
POLİTİKA
Kalın: Stockholm'de Cumhurbaşkanımız aleyhine yapılan iğrenç eylemi en şiddetli şekilde kınıyoruz
18:32
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