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Kalın: Stockholm'de Cumhurbaşkanımız aleyhine yapılan iğrenç eylemi en şiddetli şekilde kınıyoruz
Kalın: Stockholm'de Cumhurbaşkanımız aleyhine yapılan iğrenç eylemi en şiddetli şekilde kınıyoruz
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, İsveç'te, PKK/YPG destekçilerinin provokasyonlarına ilişkin, "Stockholm'de Cumhurbaşkanımız aleyhine yapılan iğrenç ve menfur... 12.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-12T18:32+0300
2023-01-12T18:45+0300
politika
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Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Stockholm'de tarihi belediye binası önünde toplanan bir grup YPG/PKK destekçisinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a benzetilen bir kuklayı, binanın önündeki direğe asmasına tepki gösterdi.İbrahim Kalın, paylaşımında, "İsveç'in başkenti Stockholm'de Cumhurbaşkanımız aleyhine yapılan iğrenç ve menfur eylemi en şiddetli şekilde kınıyoruz. Tepkimizi ve beklentimizi İsveç makamlarına ilettik. Somut adım atmaları hukukun ve yaptığımız anlaşmanın gereğidir." ifadesine yer verdi.İçişleri Bakanı Soylu: Sarı torbalara itiraz edenler, İsveç'te terörün hain yüzüyle tekrar karşılaşmıştırİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Terör örgütleri zehirli yılan gibidir aynı çuvala gireni sokar. Sarı torbalara itiraz edenler, İsveç'te terörün hain yüzüyle tekrar karşılaşmıştır. Dünyadaki terör örgütlerini de dize getireceğiz derken bunu kastetmiştik. Alışacaklar, Recep Tayyip Erdoğan bir dünya gerçeğidir."
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ibrahim kalın, pkk, ypg/pkk, isveç
ibrahim kalın, pkk, ypg/pkk, isveç

Kalın: Stockholm'de Cumhurbaşkanımız aleyhine yapılan iğrenç eylemi en şiddetli şekilde kınıyoruz

18:32 12.01.2023 (güncellendi: 18:45 12.01.2023)
© AACumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2023
© AA
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, İsveç'te, PKK/YPG destekçilerinin provokasyonlarına ilişkin, "Stockholm'de Cumhurbaşkanımız aleyhine yapılan iğrenç ve menfur eylemi en şiddetli şekilde kınıyoruz" ifadesini kullandı. İçişleri Bakanı Soylu da konuyla ilgili, "Sarı torbalara itiraz edenler, İsveç'te terörün hain yüzüyle tekrar karşılaşmıştır" dedi.
Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Stockholm'de tarihi belediye binası önünde toplanan bir grup YPG/PKK destekçisinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a benzetilen bir kuklayı, binanın önündeki direğe asmasına tepki gösterdi.

İbrahim Kalın, paylaşımında, "İsveç'in başkenti Stockholm'de Cumhurbaşkanımız aleyhine yapılan iğrenç ve menfur eylemi en şiddetli şekilde kınıyoruz. Tepkimizi ve beklentimizi İsveç makamlarına ilettik. Somut adım atmaları hukukun ve yaptığımız anlaşmanın gereğidir." ifadesine yer verdi.



İçişleri Bakanı Soylu: Sarı torbalara itiraz edenler, İsveç'te terörün hain yüzüyle tekrar karşılaşmıştır

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"Terör örgütleri zehirli yılan gibidir aynı çuvala gireni sokar. Sarı torbalara itiraz edenler, İsveç'te terörün hain yüzüyle tekrar karşılaşmıştır. Dünyadaki terör örgütlerini de dize getireceğiz derken bunu kastetmiştik. Alışacaklar, Recep Tayyip Erdoğan bir dünya gerçeğidir."
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