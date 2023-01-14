https://sputniknews.com.tr/20230114/aa-abd-disisleri-bakanligi-turkiyeye-f-16-satisiyla-ilgili-kararini-kongreye-iletti-1065736750.html

AA: ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye F-16 satışıyla ilgili kararını Kongre'ye iletti

AA: ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye F-16 satışıyla ilgili kararını Kongre'ye iletti

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye F-16 satışıyla ilgili kararını ön inceleme için Kongre'nin ilgili komitelerine iletti. 14.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-14T03:43+0300

2023-01-14T03:43+0300

2023-01-14T03:43+0300

dünya

türkiye

aa

f-16

kongre

satış

abd

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Anadolu Ajansı'na (AA) konuşan kaynaklar, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın, Türkiye'ye yeni F-16 satışı ve mevcut F-16'ların modernizasyon kitleriyle ilgili kararını, Temsilciler Meclisi ve Senato'nun ilgili komitelerinin başkan ve kıdemli üyelerine ön inceleme için ilettiğini bildirdi.Kaynaklara göre, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın, ilgili kararını Kongre'ye ilettiğini gelecek hafta resmi olarak duyurması bekleniyor.ABD'de askeri satış onaylarının gerçekleşmesi için Kongre'nin, NATO üyesi ülkelere yönelik 15 gün, NATO dışındaki ülkelere yönelik ise 30 gün içerisinde itiraz etmemesi gerekiyor.

https://sputniknews.com.tr/20230112/tusas-talip-oldu-abdden-istenen-f-16lar-turkiyede-uretilebilir-mi-1065675469.html

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türkiye, aa, f-16, kongre, satış, abd