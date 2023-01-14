https://sputniknews.com.tr/20230114/aa-abd-disisleri-bakanligi-turkiyeye-f-16-satisiyla-ilgili-kararini-kongreye-iletti-1065736750.html
AA: ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye F-16 satışıyla ilgili kararını Kongre'ye iletti
AA: ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye F-16 satışıyla ilgili kararını Kongre'ye iletti
ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye F-16 satışıyla ilgili kararını ön inceleme için Kongre'nin ilgili komitelerine iletti. 14.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-14T03:43+0300
2023-01-14T03:43+0300
2023-01-14T03:43+0300
dünya
türkiye
aa
f-16
kongre
satış
abd
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Anadolu Ajansı'na (AA) konuşan kaynaklar, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın, Türkiye'ye yeni F-16 satışı ve mevcut F-16'ların modernizasyon kitleriyle ilgili kararını, Temsilciler Meclisi ve Senato'nun ilgili komitelerinin başkan ve kıdemli üyelerine ön inceleme için ilettiğini bildirdi.Kaynaklara göre, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın, ilgili kararını Kongre'ye ilettiğini gelecek hafta resmi olarak duyurması bekleniyor.ABD'de askeri satış onaylarının gerçekleşmesi için Kongre'nin, NATO üyesi ülkelere yönelik 15 gün, NATO dışındaki ülkelere yönelik ise 30 gün içerisinde itiraz etmemesi gerekiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230112/tusas-talip-oldu-abdden-istenen-f-16lar-turkiyede-uretilebilir-mi-1065675469.html
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türkiye, aa, f-16, kongre, satış, abd
türkiye, aa, f-16, kongre, satış, abd
AA: ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye F-16 satışıyla ilgili kararını Kongre'ye iletti
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ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye F-16 satışıyla ilgili kararını ön inceleme için Kongre'nin ilgili komitelerine iletti.
Anadolu Ajansı'na (AA) konuşan kaynaklar, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın, Türkiye'ye yeni F-16 satışı ve mevcut F-16'ların modernizasyon kitleriyle ilgili kararını, Temsilciler Meclisi ve Senato'nun ilgili komitelerinin başkan ve kıdemli üyelerine ön inceleme için ilettiğini bildirdi.
Kaynaklara göre, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın, ilgili kararını Kongre'ye ilettiğini gelecek hafta resmi olarak duyurması bekleniyor.
ABD'de askeri satış onaylarının gerçekleşmesi için Kongre'nin, NATO üyesi ülkelere yönelik 15 gün, NATO dışındaki ülkelere yönelik ise 30 gün içerisinde itiraz etmemesi gerekiyor.