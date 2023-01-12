https://sputniknews.com.tr/20230112/tusas-talip-oldu-abdden-istenen-f-16lar-turkiyede-uretilebilir-mi-1065675469.html

TUSAŞ talip oldu: ABD’den istenen F-16’lar Türkiye’de üretilebilir mi?

TUSAŞ talip oldu: ABD’den istenen F-16’lar Türkiye’de üretilebilir mi?

F-35 projesinden çıkarılan Türkiye’nin ABD’den talep ettiği F-16’ların Türkiye’de üretilmesine yönelik bir talep ilettiği ortaya çıktı. Geçmişte de F-16... 12.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-12T14:32+0300

2023-01-12T14:32+0300

2023-01-12T14:32+0300

görüş

türkiye

f-16

abd

lockheed martin

tusaş

türk havacılık ve uzay sanayii aş (tusaş/tai)

anıl şahin

turan salcı

savunma sanayii başkanlığı

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ABD tarafından F-35 projesinden çıkarılan Türkiye, Milli Muharip Uçak (MMU) projesi tamamlanana kadar ‘ara uçak’ ihtiyaçlarını karşılamak için yine ABD’den 40 adet Lockheed Martin yapımı 4.5’uncu nesil F-16 Blok 70 savaş uçağı ve mevcut uçakları için 79 adet modernizasyon kiti satın almak için talepte bulunmuştu.F-16’ların Türkiye’ye satılması için ABD Kongresi’nin onayı gerekirken Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil dikkat çekici bir açıklamada bulundu.Türkiye'nin, ABD'den talep ettiği F-16 uçaklarının üretim, montaj ya da modernizasyonunda görev alma konusunda bir taleplerinin olup olmayacağına ilişkin soruya Kotil, "İmalat yeteneğimizle buna talip olduğumuzu söyledik. F-16 konusunda montaj yapabileceğimizi Lockheed Martin'e söyledik. Oradan ekipler de gelip ne durumda olduğumuzu gördüler. İzin verirlerse yapabiliriz, yapmak da isteriz" yanıtını verdi.TUSAŞ daha önce de F-16 üretmiştiTürkiye’nin önde gelen kamu savunma sanayi şirketlerinden TUSAŞ’ın F-16 üretimi konusunda geçmiş yıllarda tecrübesi bulunuyor.Türk Hava Kuvvetleri, TUSAŞ katkılarıyla “Öncel I Projesi” kapsamında 1987-1995 tarihleri arasında, Blok 30 ve Blok 40 konfigürasyonunda 160 adet F-16 C/D uçağını envanterine kattı. Bu 160 adet F-16 uçağının ilk sekiz uçağı Fort Worth-ABD’de, geriye kalan 152 adeti ise TUSAŞ tesislerinde üretildi.1995-1999 yılları arasında ise “Öncel II Projesi” başladı ve Türk Hava Kuvvetleri için mevcutlara ek olarak Blok 50 konfigürasyonunda ilave 80 F-16 daha TUSAŞ tarafından üretildi. Böylece Türk Hava Kuvvetleri’nin F-16 sayısı 240 adede ulaştı.İlerleyen yıllarda yaşanan kaza/kırım olaylarıyla envanterdeki uçaklar zarar görürken bunun yanı sıra uçak teknolojileri de ilerledi. Bu yüzden başlatılan “Öncel III” ve “Öncel IV” ismini verdiği projelerle F-16’lar çeşitli modernizasyon süreçlerinden geçti. Aynı zamanda “Öncel Proje IV” programı ile alınan 30 adet F-16C/D Blok 50+ uçakları da envantere katıldı.Böylelikle Türk Hava Kuvvetleri, 1987-2012 yılları arasında, toplam 270 adet F-16 Blok 30, F-16 Blok 40, F-16 Blok 50 ve Blok 50+ konfigürasyonunda F-16 savaş uçağına sahip oldu. Kaza/kırım olayları göz önüne alındığında Türk Hava Kuvvetleri envanterinde günümüzde 238 adet F-16 olduğu tahmin ediliyor.‘TUSAŞ halen bu F-16’ları üretebilecek kapasiteye sahip’Savunma Sanayii Araştırmacısı Anıl Şahin, bu konuda Sputnik’e yaptığı değerlendirmede, “TUSAŞ, 1980’li yıllardan itibaren F-16 üretimi gerçekleştiren bir şirket. Bunu teknoloji transferi yoluyla ve lisans altında gerçekleştirdi. Hem Türk Hava Kuvvetleri hem de Mısır gibi ülkeler için 300’den fazla F-16’nın üretimini gerçekleştirdi. Dolayısıyla özellikle teknisyen ve mühendisleriyle TUSAŞ halen bu F-16’ları üretebilecek kapasiteye de sahip” diyerek şunları söyledi:‘ABD ne kadarına izin verirse Türkiye o kadar üretebilir’Şahin, F-16’lar Türkiye’de üretilse dahi motor ve aviyonik sistemlerin ABD’den gelmesi gerektiğini belirtirken yapısal parçalarda Türkiye’nin üretim yapabileceğini ifade etti:MMU geliştiriliyorken F-16’lara ihtiyaç var mı?Peki, Milli Muharip Uçak (MMU) da bir yandan geliştirilirken Türkiye’nin ABD’den F-16 almaya ihtiyacı var mı? Şahin’in bu konudaki yorumları şöyle oldu:‘Türkiye, ABD’ye rakip oluyor’Şahin, her şeye rağmen ABD’nin vereceği satış izninin en önemli konu olduğunu belirterek, bu süreci ‘dikenli bir yol’ olarak tarif etti:

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2023

Turan Salcı https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/1d/1063968283_0:16:787:803_100x100_80_0_0_387a309ad057f292b54c4dbdabaf3452.jpg

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türkiye, f-16, abd, lockheed martin, tusaş, türk havacılık ve uzay sanayii aş (tusaş/tai), anıl şahin, turan salcı, savunma sanayii başkanlığı