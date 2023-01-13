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İstanbul'da polis aracına silahlı saldırı: 1 polis yaralandı
İstanbul'da polis aracına silahlı saldırı: 1 polis yaralandı
İstanbul Başakşehir'de iki polis memuru araç ile seyir halindeyken maskeli bir şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda yolcu koltuğunda oturan... 13.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-13T23:48+0300
2023-01-13T23:52+0300
türkiye
istanbul
polis
silahlı saldırı
başakşehir
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İstanbul'un Başakşehir ilçesinde seyir halindeki polis aracına kimliği henüz belirlenemeyen maskeli bir saldırgan tarafından silahla ateş açıldı. Saldırıda bir polis memuru yaralandı. Yaralı polis, Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.Olay, saat 18.00 sıralarında Güvercintepe Mahallesi Çalıkuşu Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, iki polis memuru araç ile sokakta seyir halindeyken maskeli bir şahıs tarafından ateş açıldı. Saldırıda aracın yolcu koltuğundan oturan polis memuru E.K. yaralandı.Yaralanan polis memuru Başakşehir Çam ve Sakura hastanesine kaldırıldı. Yaralı polis memurunun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, olay yerinden yaya olarak kaçtığı iddia edilen saldırgan şahsın yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.Polis ekipleri mahalleye giriş ve çıkışları kontrollü olarak sağladı.
https://sputniknews.com.tr/20230113/gaziosmanpasada-silahli-catisma-1-olu-2-yarali-1065721595.html
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istanbul, polis, silahlı saldırı, başakşehir
istanbul, polis, silahlı saldırı, başakşehir

İstanbul'da polis aracına silahlı saldırı: 1 polis yaralandı

23:48 13.01.2023 (güncellendi: 23:52 13.01.2023)
© Fotoğraf : TwitterPolis, olay yeri, girilmez
Polis, olay yeri, girilmez - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2023
© Fotoğraf : Twitter
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İstanbul Başakşehir'de iki polis memuru araç ile seyir halindeyken maskeli bir şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda yolcu koltuğunda oturan polis memuru yaralandı. Yaralı polis, hastaneye kaldırılırken yaya olarak kaçtığı iddia edilen saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.
İstanbul'un Başakşehir ilçesinde seyir halindeki polis aracına kimliği henüz belirlenemeyen maskeli bir saldırgan tarafından silahla ateş açıldı. Saldırıda bir polis memuru yaralandı. Yaralı polis, Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.
Olay, saat 18.00 sıralarında Güvercintepe Mahallesi Çalıkuşu Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, iki polis memuru araç ile sokakta seyir halindeyken maskeli bir şahıs tarafından ateş açıldı. Saldırıda aracın yolcu koltuğundan oturan polis memuru E.K. yaralandı.
Yaralanan polis memuru Başakşehir Çam ve Sakura hastanesine kaldırıldı. Yaralı polis memurunun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, olay yerinden yaya olarak kaçtığı iddia edilen saldırgan şahsın yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.
Polis ekipleri mahalleye giriş ve çıkışları kontrollü olarak sağladı.
Polis, olay yeri, polis araçları - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2023
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