https://sputniknews.com.tr/20230113/gaziosmanpasada-silahli-catisma-1-olu-2-yarali-1065721595.html

Gaziosmanpaşa’da silahlı çatışma: 1 ölü, 2 yaralı

Gaziosmanpaşa’da silahlı çatışma: 1 ölü, 2 yaralı

Gaziosmanpaşa’da restorantta alkollü olduğu öğrenilen 2 grup arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmada 1 kişi ölürken, 2 kişi ise ağır yaralandı. 13.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-13T18:02+0300

2023-01-13T18:02+0300

2023-01-13T18:02+0300

dünya

gaziosmanpaşa

çatışma

silahlı çatışma

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Olay, dün gece saatlerinde Gaziosmanpaşa Küçükköy Meydanı’nda yaşandı. İddiaya göre, bir restorantta alkollü olduğu öğrenilen 2 grup arasında kavga çıktı. Silahlı kavgada 3 kişi vuruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alıp çalışma başlattı. Sağlık ekipleri ilk müdahalelerini olay yerinde yaptığı yaralıları hastaneye kaldırdı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Tuncay Kurban hayatını kaybetti. Kurşunların isabet ettiği ve ağır yaralanan M.Y. ve H.K. isimli 2 kişinin ise hastanedeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

gaziosmanpaşa

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gaziosmanpaşa, çatışma, silahlı çatışma