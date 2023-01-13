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https://sputniknews.com.tr/20230113/gaziosmanpasada-silahli-catisma-1-olu-2-yarali-1065721595.html
Gaziosmanpaşa’da silahlı çatışma: 1 ölü, 2 yaralı
Gaziosmanpaşa’da silahlı çatışma: 1 ölü, 2 yaralı
Gaziosmanpaşa’da restorantta alkollü olduğu öğrenilen 2 grup arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmada 1 kişi ölürken, 2 kişi ise ağır yaralandı. 13.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-13T18:02+0300
2023-01-13T18:02+0300
dünya
gaziosmanpaşa
çatışma
silahlı çatışma
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Olay, dün gece saatlerinde Gaziosmanpaşa Küçükköy Meydanı’nda yaşandı. İddiaya göre, bir restorantta alkollü olduğu öğrenilen 2 grup arasında kavga çıktı. Silahlı kavgada 3 kişi vuruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alıp çalışma başlattı. Sağlık ekipleri ilk müdahalelerini olay yerinde yaptığı yaralıları hastaneye kaldırdı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Tuncay Kurban hayatını kaybetti. Kurşunların isabet ettiği ve ağır yaralanan M.Y. ve H.K. isimli 2 kişinin ise hastanedeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.
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gaziosmanpaşa, çatışma, silahlı çatışma
gaziosmanpaşa, çatışma, silahlı çatışma

Gaziosmanpaşa’da silahlı çatışma: 1 ölü, 2 yaralı

18:02 13.01.2023
© İHAPolis, olay yeri, polis araçları
Polis, olay yeri, polis araçları - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2023
© İHA
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Gaziosmanpaşa’da restorantta alkollü olduğu öğrenilen 2 grup arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmada 1 kişi ölürken, 2 kişi ise ağır yaralandı.
Olay, dün gece saatlerinde Gaziosmanpaşa Küçükköy Meydanı’nda yaşandı. İddiaya göre, bir restorantta alkollü olduğu öğrenilen 2 grup arasında kavga çıktı. Silahlı kavgada 3 kişi vuruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alıp çalışma başlattı. Sağlık ekipleri ilk müdahalelerini olay yerinde yaptığı yaralıları hastaneye kaldırdı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Tuncay Kurban hayatını kaybetti.
Kurşunların isabet ettiği ve ağır yaralanan M.Y. ve H.K. isimli 2 kişinin ise hastanedeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.
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