https://sputniknews.com.tr/20230112/kanadali-doktorlardan-beyin-tumorunde-umut-veren-gelisme-1065658825.html

Kanadalı doktorlardan beyin tümöründe umut veren gelişme

Kanadalı doktorlardan beyin tümöründe umut veren gelişme

Kanada’nın Toronto kentindeki iki hastanede görev yapan doktorlar, ortaklaşa yürüttükleri bir çalışma ile bir çocukta ameliyat edilemeyen beyin tümörüne... 12.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-12T04:45+0300

2023-01-12T04:45+0300

2023-01-12T04:45+0300

yaşam

beyin tümörü

gelişme

kanada

doktor

tıp

kuzey amerika

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Toronto’daki Sunnybrook Sağlık Bilimleri Merkezi ve Toronto Hasta Çocuklar Hastanesi'nde görev yapan doktorlar, 15 yaş altı çocuklarda en sık görülen beyin tümörü formu olan diffüz intrensek pontin gliomu (DIPG) olan hasta bir çocuğun beyin tümörüne kemoterapi uygulamak için MRI kılavuzluğunda bir ultrason tedavisi uyguladı.Sunnybrook Sağlık Bilimleri Merkezi’nden yapılan yazılı açıklamada, yeni tekniğin, ölümcül pediatrik tümörleri daha iyi tedavi etmek için çığır açacak bir klinik araştırmanın başlangıcı olduğu kaydedildi.Açıklamada, DIPG'nin, 15 yaş altı çocuklarda en sık görülen beyin tümörü formu olduğu hatırlatılarak, "DIPG, beyin sapındaki konumu nedeniyle ameliyat edilemeyen, ölümcül bir pediatrik beyin tümörüdür" denildi.Uygulanan yeni tekniğe işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:Ultrasonun burada devreye girdiği kaydedilen açıklamada, araştırmacıların, ses dalgalarının gücünü kullanarak, beynin etrafındaki kan-beyin bariyerinde geçici bir kapıyı açabildikleri belirtildi.Kan-beyin bariyeri geçici olarak aşıldıAçıklamada, hastaya damardan, kırmızı kan hücrelerinden daha küçük mikroskobik kabarcıklar enjekte edildiği anlatılarak, "Ultrason ses dalgaları, bu mikroskobik baloncukların titreşmesine, kan-beyin bariyerini oluşturan hücreler arasındaki boşluğun genişlemesine ve kemoterapi dozlarının doğrudan beyne verilebileceği geçici delikler açılmasına neden olur. Kan-beyin bariyerindeki bu delikler geçicidir ve tedaviden yaklaşık 12 saat sonra, kan-beyin bariyeri kendini yeniden kapatmış olacaktır" denildi.Odaklanmış ultrason teknolojisi olarak da isimlendirilen yeni tekniğin, kan-beyin bariyerini aşmada yeni ve umut verici bir ilaç dağıtım stratejisi olduğuna işaret edilen açıklamada, ilk kez gerçekleşen klinik denemenin, DIPG'nin ölümcül teşhisiyle karşı karşıya kalan çocuklar için umut anlamına gelebileceği bildirildi.Uygulama 10 hasta üzerinde daha gerçekleştirilecekDünyada ilki başarıyla gerçekleşen bu uygulama, DIPG teşhisi konan 5 ila 18 yaş arası 10 hasta üzerinde uygulanacak.Çalışma katılımcıları, Sunnybrook Sağlık Bilimleri Merkezi’nde yaklaşık dört ila altı hafta arayla üç kür kemoterapi içerecek olan odaklanmış ultrason tedavisi görecek.Genel anestezi alacak olan hastalar, neşter veya kesi gerektirmeden beyin hedeflerine ultrason enerjisi iletmek için özel bir kask kullanacak.

https://sputniknews.com.tr/20221207/yeni-terapilerin-belirlenmesine-yardimci-olabilir-bir-beyin-tumoru-turunun-3-alt-turu-tespit-edildi-1064295467.html

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beyin tümörü, gelişme, kanada, doktor, tıp, kuzey amerika