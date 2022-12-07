https://sputniknews.com.tr/20221207/yeni-terapilerin-belirlenmesine-yardimci-olabilir-bir-beyin-tumoru-turunun-3-alt-turu-tespit-edildi-1064295467.html

Yeni terapilerin belirlenmesine yardımcı olabilir: Bir beyin tümörü türünün 3 alt türü tespit edildi

Yeni terapilerin belirlenmesine yardımcı olabilir: Bir beyin tümörü türünün 3 alt türü tespit edildi

Bilim insanları, yaygın görülen bir beyin tümörünün 3 yeni alt türünü belirledi. 07.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-07T14:25+0300

2022-12-07T14:25+0300

2022-12-07T14:28+0300

beyin tümörü

terapi

yaşam

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/07/1064295762_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_12bec0f8fc704553418ba948b8280a62.jpg

İrlanda Tıp ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin (RCSI) öncülük ettiği araştırmada, yeni ve etkili terapilerin belirlenmesine yardımcı olacak 3 yeni beyin tümörü alt türü bulundu.Yeni bulunan alt türlerin, yetişkinlerde görülen en yaygın birincil beyin kanseri olan 'glioblastom' sınıfından olduğu kaydedildi.Araştırmacılar, glioblastom alt türlerini, içlerindeki kanser olmayan farklı hücrelerden yola çıkarak 3 kategoride tanımladı.Tümörün etkileşimde olduğu alan olarak ifade edilen 'mikroçevre'de bulunan bu hücrelerin, bağışıklık ve kan hücrelerini içerebileceği belirtiliyor.Araştırmacılar, tümörün etkileşim alanında bulunan ancak kanser olmayan bu hücreler üzerinde yürütülecek çalışmaların, farklı hastalara tümör türlerine göre özel tedaviler uygulama imkanı sağlayacağını ifade etti.Araştırma, 'Annals of Oncology' dergisinde yayımlandı.

https://sputniknews.com.tr/20220801/dis-tedavisi-icin-turkiyeye-geldi-beyninde-tumor-tespit-edildi-1059373443.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

beyin tümörü, terapi