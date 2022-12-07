https://sputniknews.com.tr/20221207/yeni-terapilerin-belirlenmesine-yardimci-olabilir-bir-beyin-tumoru-turunun-3-alt-turu-tespit-edildi-1064295467.html
Yeni terapilerin belirlenmesine yardımcı olabilir: Bir beyin tümörü türünün 3 alt türü tespit edildi
Yeni terapilerin belirlenmesine yardımcı olabilir: Bir beyin tümörü türünün 3 alt türü tespit edildi
Bilim insanları, yaygın görülen bir beyin tümörünün 3 yeni alt türünü belirledi. 07.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-07T14:25+0300
2022-12-07T14:25+0300
2022-12-07T14:28+0300
beyin tümörü
terapi
yaşam
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İrlanda Tıp ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin (RCSI) öncülük ettiği araştırmada, yeni ve etkili terapilerin belirlenmesine yardımcı olacak 3 yeni beyin tümörü alt türü bulundu.Yeni bulunan alt türlerin, yetişkinlerde görülen en yaygın birincil beyin kanseri olan 'glioblastom' sınıfından olduğu kaydedildi.Araştırmacılar, glioblastom alt türlerini, içlerindeki kanser olmayan farklı hücrelerden yola çıkarak 3 kategoride tanımladı.Tümörün etkileşimde olduğu alan olarak ifade edilen 'mikroçevre'de bulunan bu hücrelerin, bağışıklık ve kan hücrelerini içerebileceği belirtiliyor.Araştırmacılar, tümörün etkileşim alanında bulunan ancak kanser olmayan bu hücreler üzerinde yürütülecek çalışmaların, farklı hastalara tümör türlerine göre özel tedaviler uygulama imkanı sağlayacağını ifade etti.Araştırma, 'Annals of Oncology' dergisinde yayımlandı.
https://sputniknews.com.tr/20220801/dis-tedavisi-icin-turkiyeye-geldi-beyninde-tumor-tespit-edildi-1059373443.html
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beyin tümörü, terapi
Yeni terapilerin belirlenmesine yardımcı olabilir: Bir beyin tümörü türünün 3 alt türü tespit edildi
14:25 07.12.2022 (güncellendi: 14:28 07.12.2022) Abone ol
Bilim insanları, yaygın görülen bir beyin tümörünün 3 yeni alt türünü belirledi.
İrlanda Tıp ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin (RCSI) öncülük ettiği araştırmada, yeni ve etkili terapilerin belirlenmesine yardımcı olacak 3 yeni beyin tümörü alt türü bulundu.
Yeni bulunan alt türlerin, yetişkinlerde görülen en yaygın birincil beyin kanseri olan 'glioblastom' sınıfından olduğu kaydedildi.
Araştırmacılar, glioblastom alt türlerini, içlerindeki kanser olmayan farklı hücrelerden yola çıkarak 3 kategoride tanımladı.
Tümörün etkileşimde olduğu alan olarak ifade edilen 'mikroçevre'de bulunan bu hücrelerin, bağışıklık ve kan hücrelerini içerebileceği belirtiliyor.
Araştırmacılar, tümörün etkileşim alanında bulunan ancak kanser olmayan bu hücreler üzerinde yürütülecek çalışmaların, farklı hastalara tümör türlerine göre özel tedaviler uygulama imkanı sağlayacağını ifade etti.
Araştırma, 'Annals of Oncology' dergisinde yayımlandı.