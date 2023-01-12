https://sputniknews.com.tr/20230112/fransiz-siyasetci-paris-ukraynadaki-catismanin-tarafi-haline-geliyor-1065692421.html

Fransız siyasetçi: Paris, Ukrayna'daki çatışmanın tarafı haline geliyor

Fransız siyasetçi: Paris, Ukrayna'daki çatışmanın tarafı haline geliyor

Fransız siyasetçi Filippo, Paris'in giderek Ukrayna'daki çatışmanın tarafı haline dönüştüğünü belirtti. 12.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-12T23:16+0300

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ukrayna krizi

fransa

ukrayna

paris

politikacı

operasyon

rusya

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Fransız Patriot hareketi lideri Florian Filippo, Twitter’dan yaptığı paylaşımda Ukrayna'ya artarak devam eden silah temininin Paris'i Kiev ile Moskova arasındaki ihtilafın tarafı haline getirdiğini ifade etti.Filippo, “Tanklar, yüksek teknolojili füzeler: Fransa ilerlemeye devam ediyor ve açıkça Ukrayna'da savaşan taraf statüsü kazanıyor” ifadelerini kullandı.Fransız siyasetçi, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Kiev’e yönelik politikası bağlamında Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine gönderilen çılgın miktardaki askeri teçhizat nedeniyle ülkenin güvenliğinin tehlikeye girdiğini vurguladı.Batılı ülkelerin Ukrayna’ya yaptığı askeri yardımın ihtilafın uzamasına neden olduğunu kaydeden Filippo, Avrupa Birliği tarafından Rusya’ya uygulanan yaptırımların kaldırılması çağrısında bulunarak, Brüksel'in enerji endüstrisindeki kararlarını çılgınca ve kısıtlayıcı önlemleri ise aptalca olarak nitelendirdi.

https://sputniknews.com.tr/20230110/macronun-putin-paradoksu-1065587104.html

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