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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230112/fransiz-siyasetci-paris-ukraynadaki-catismanin-tarafi-haline-geliyor-1065692421.html
Fransız siyasetçi: Paris, Ukrayna'daki çatışmanın tarafı haline geliyor
Fransız siyasetçi: Paris, Ukrayna'daki çatışmanın tarafı haline geliyor
Fransız siyasetçi Filippo, Paris'in giderek Ukrayna'daki çatışmanın tarafı haline dönüştüğünü belirtti. 12.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-12T23:16+0300
2023-01-12T23:16+0300
ukrayna krizi
fransa
ukrayna
paris
politikacı
operasyon
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Fransız Patriot hareketi lideri Florian Filippo, Twitter’dan yaptığı paylaşımda Ukrayna'ya artarak devam eden silah temininin Paris'i Kiev ile Moskova arasındaki ihtilafın tarafı haline getirdiğini ifade etti.Filippo, “Tanklar, yüksek teknolojili füzeler: Fransa ilerlemeye devam ediyor ve açıkça Ukrayna'da savaşan taraf statüsü kazanıyor” ifadelerini kullandı.Fransız siyasetçi, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Kiev’e yönelik politikası bağlamında Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine gönderilen çılgın miktardaki askeri teçhizat nedeniyle ülkenin güvenliğinin tehlikeye girdiğini vurguladı.Batılı ülkelerin Ukrayna’ya yaptığı askeri yardımın ihtilafın uzamasına neden olduğunu kaydeden Filippo, Avrupa Birliği tarafından Rusya’ya uygulanan yaptırımların kaldırılması çağrısında bulunarak, Brüksel'in enerji endüstrisindeki kararlarını çılgınca ve kısıtlayıcı önlemleri ise aptalca olarak nitelendirdi.
https://sputniknews.com.tr/20230110/macronun-putin-paradoksu-1065587104.html
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fransa, ukrayna, paris, politikacı, operasyon, rusya
fransa, ukrayna, paris, politikacı, operasyon, rusya

Fransız siyasetçi: Paris, Ukrayna'daki çatışmanın tarafı haline geliyor

23:16 12.01.2023
© AAFransa bayrağı-Fransız bayrağı
Fransa bayrağı-Fransız bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2023
© AA
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Fransız siyasetçi Filippo, Paris'in giderek Ukrayna'daki çatışmanın tarafı haline dönüştüğünü belirtti.
Fransız Patriot hareketi lideri Florian Filippo, Twitter’dan yaptığı paylaşımda Ukrayna'ya artarak devam eden silah temininin Paris'i Kiev ile Moskova arasındaki ihtilafın tarafı haline getirdiğini ifade etti.
Filippo, “Tanklar, yüksek teknolojili füzeler: Fransa ilerlemeye devam ediyor ve açıkça Ukrayna'da savaşan taraf statüsü kazanıyor” ifadelerini kullandı.
Fransız siyasetçi, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Kiev’e yönelik politikası bağlamında Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine gönderilen çılgın miktardaki askeri teçhizat nedeniyle ülkenin güvenliğinin tehlikeye girdiğini vurguladı.
Batılı ülkelerin Ukrayna’ya yaptığı askeri yardımın ihtilafın uzamasına neden olduğunu kaydeden Filippo, Avrupa Birliği tarafından Rusya’ya uygulanan yaptırımların kaldırılması çağrısında bulunarak, Brüksel'in enerji endüstrisindeki kararlarını çılgınca ve kısıtlayıcı önlemleri ise aptalca olarak nitelendirdi.
Kremlin'de Putin-Macron görüşmesi başladı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2023
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