https://sputniknews.com.tr/20230112/fransiz-siyasetci-paris-ukraynadaki-catismanin-tarafi-haline-geliyor-1065692421.html
Fransız siyasetçi: Paris, Ukrayna'daki çatışmanın tarafı haline geliyor
Fransız siyasetçi: Paris, Ukrayna'daki çatışmanın tarafı haline geliyor
Fransız siyasetçi Filippo, Paris'in giderek Ukrayna'daki çatışmanın tarafı haline dönüştüğünü belirtti. 12.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-12T23:16+0300
2023-01-12T23:16+0300
2023-01-12T23:16+0300
ukrayna krizi
fransa
ukrayna
paris
politikacı
operasyon
rusya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/0a/1c/1043104592_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_76ad77a57e1a4acda9160aa372749dfb.jpg
Fransız Patriot hareketi lideri Florian Filippo, Twitter’dan yaptığı paylaşımda Ukrayna'ya artarak devam eden silah temininin Paris'i Kiev ile Moskova arasındaki ihtilafın tarafı haline getirdiğini ifade etti.Filippo, “Tanklar, yüksek teknolojili füzeler: Fransa ilerlemeye devam ediyor ve açıkça Ukrayna'da savaşan taraf statüsü kazanıyor” ifadelerini kullandı.Fransız siyasetçi, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Kiev’e yönelik politikası bağlamında Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine gönderilen çılgın miktardaki askeri teçhizat nedeniyle ülkenin güvenliğinin tehlikeye girdiğini vurguladı.Batılı ülkelerin Ukrayna’ya yaptığı askeri yardımın ihtilafın uzamasına neden olduğunu kaydeden Filippo, Avrupa Birliği tarafından Rusya’ya uygulanan yaptırımların kaldırılması çağrısında bulunarak, Brüksel'in enerji endüstrisindeki kararlarını çılgınca ve kısıtlayıcı önlemleri ise aptalca olarak nitelendirdi.
https://sputniknews.com.tr/20230110/macronun-putin-paradoksu-1065587104.html
fransa
ukrayna
paris
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/0a/1c/1043104592_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_b9729f8ef4aa5901dabd9684795bce59.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
fransa, ukrayna, paris, politikacı, operasyon, rusya
fransa, ukrayna, paris, politikacı, operasyon, rusya
Fransız siyasetçi: Paris, Ukrayna'daki çatışmanın tarafı haline geliyor
Abone ol
Fransız siyasetçi Filippo, Paris'in giderek Ukrayna'daki çatışmanın tarafı haline dönüştüğünü belirtti.
Fransız Patriot hareketi lideri Florian Filippo, Twitter’dan yaptığı paylaşımda Ukrayna'ya artarak devam eden silah temininin Paris'i Kiev ile Moskova arasındaki ihtilafın tarafı haline getirdiğini ifade etti.
Filippo, “Tanklar, yüksek teknolojili füzeler: Fransa ilerlemeye devam ediyor ve açıkça Ukrayna'da savaşan taraf statüsü kazanıyor” ifadelerini kullandı.
Fransız siyasetçi, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Kiev’e yönelik politikası bağlamında Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine gönderilen çılgın miktardaki askeri teçhizat nedeniyle ülkenin güvenliğinin tehlikeye girdiğini vurguladı.
Batılı ülkelerin Ukrayna’ya yaptığı askeri yardımın ihtilafın uzamasına neden olduğunu kaydeden Filippo, Avrupa Birliği tarafından Rusya’ya uygulanan yaptırımların kaldırılması çağrısında bulunarak, Brüksel'in enerji endüstrisindeki kararlarını çılgınca ve kısıtlayıcı önlemleri ise aptalca olarak nitelendirdi.