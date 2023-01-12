https://sputniknews.com.tr/20230112/a-milli-takim-teknik-direktoru-stefan-kuntz-ameliyat-oldu-1065680604.html

Stefan Kuntz ameliyat oldu

Stefan Kuntz ameliyat oldu

A Milli Futbol Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, dizinden operasyon geçirdi. 12.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-12T16:46+0300

2023-01-12T16:46+0300

2023-01-12T16:52+0300

stefan kuntz

spor

ameliyat

operasyon

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz’un dizinden başarılı bir operasyon geçirdiği duyurdu. Konuyla ilgili, TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “A Milli Takım Teknik Direktörümüz Stefan Kuntz, Almanya'da dizinden başarılı bir operasyon geçirmiştir. Planlı olarak yapılan bu ameliyat sonrası Kuntz'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kendisinin en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyoruz” ifadelerine yer verildi.Kendisi de bir paylaşım yapan Kuntz, "Prof. Dr. Peter R. Aldinger ve Stuttgart Diakonie Kliniği’ndeki tüm ekibine bana göstermiş oldukları yakın ilgi için çok teşekkür ediyorum. Planlı bir diz operasyonu geçirdim ve bütün süreç çok olumlu geçti. Kısa süre sonra Türkiye’ye döneceğim. Tüm geçmiş olsun dileklerinize teşekkürler" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20221117/milli-takim-ve-stefan-kuntza-turkiyem-yazili-baklavali-ziyaret-1063570155.html

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stefan kuntz, ameliyat, operasyon