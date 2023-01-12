https://sputniknews.com.tr/20230112/a-milli-takim-teknik-direktoru-stefan-kuntz-ameliyat-oldu-1065680604.html
Stefan Kuntz ameliyat oldu
Stefan Kuntz ameliyat oldu
A Milli Futbol Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, dizinden operasyon geçirdi. 12.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-12T16:46+0300
2023-01-12T16:46+0300
2023-01-12T16:52+0300
stefan kuntz
spor
ameliyat
operasyon
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/0c/1065680670_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_bde1e3db36ed508b186f9e32ff6c33a6.jpg
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz’un dizinden başarılı bir operasyon geçirdiği duyurdu. Konuyla ilgili, TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “A Milli Takım Teknik Direktörümüz Stefan Kuntz, Almanya'da dizinden başarılı bir operasyon geçirmiştir. Planlı olarak yapılan bu ameliyat sonrası Kuntz'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kendisinin en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyoruz” ifadelerine yer verildi.Kendisi de bir paylaşım yapan Kuntz, "Prof. Dr. Peter R. Aldinger ve Stuttgart Diakonie Kliniği’ndeki tüm ekibine bana göstermiş oldukları yakın ilgi için çok teşekkür ediyorum. Planlı bir diz operasyonu geçirdim ve bütün süreç çok olumlu geçti. Kısa süre sonra Türkiye’ye döneceğim. Tüm geçmiş olsun dileklerinize teşekkürler" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20221117/milli-takim-ve-stefan-kuntza-turkiyem-yazili-baklavali-ziyaret-1063570155.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/0c/1065680670_51:0:699:486_1920x0_80_0_0_a8f38b937403006b19b89e0541db9ba7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
stefan kuntz, ameliyat, operasyon
stefan kuntz, ameliyat, operasyon
Stefan Kuntz ameliyat oldu
16:46 12.01.2023 (güncellendi: 16:52 12.01.2023) Abone ol
A Milli Futbol Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, dizinden operasyon geçirdi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz’un dizinden başarılı bir operasyon geçirdiği duyurdu. Konuyla ilgili, TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “A Milli Takım Teknik Direktörümüz Stefan Kuntz, Almanya'da dizinden başarılı bir operasyon geçirmiştir. Planlı olarak yapılan bu ameliyat sonrası Kuntz'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kendisinin en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyoruz” ifadelerine yer verildi.
Kendisi de bir paylaşım yapan Kuntz, "Prof. Dr. Peter R. Aldinger ve Stuttgart Diakonie Kliniği’ndeki tüm ekibine bana göstermiş oldukları yakın ilgi için çok teşekkür ediyorum. Planlı bir diz operasyonu geçirdim ve bütün süreç çok olumlu geçti. Kısa süre sonra Türkiye’ye döneceğim. Tüm geçmiş olsun dileklerinize teşekkürler" ifadelerini kullandı.