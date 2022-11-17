https://sputniknews.com.tr/20221117/milli-takim-ve-stefan-kuntza-turkiyem-yazili-baklavali-ziyaret-1063570155.html

Milli Takım ve Stefan Kuntz'a 'Türkiyem' yazılı baklavalı ziyaret

Milli Takım ve Stefan Kuntz'a 'Türkiyem' yazılı baklavalı ziyaret

A Milli Futbol Takımı'nın kamp yaptığı alanı ziyaret eden bir grup taraftar, Çekya maçı hazırlıklarını sürdüren Milli Takım için getirdikleri baklavayı teknik... 17.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-17T17:50+0300

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spor

stefan kuntz

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A Milli Futbol Takımı, Diyarbakır Stadyumu'nda dün oynadığı özel maçta İskoçya'yı 2-1 mağlup etti. Mücadelede sakatlanan Ferdi Kadıoğlu, 34'üncü dakikada yerini Eren Elmalı'ya bıraktı. Adalesinden sakatlık yaşayan 23 yaşındaki futbolcunun, çekilen MR'a göre sağlık durumunun düne göre daha iyi olduğu ve milli takım kampından bugün ayrılmasının planlandığı öğrenildi. Kadıoğlu'nun tedavisinin 1 hafta ile 10 gün arasında sürmesi bekleniyor.Taraftarlardan baklavalı ziyaretA Milli Futbol Takımı'nın kamp yaptığı alanı ziyaret eden bir grup taraftar, Çekya maçı hazırlıklarını sürdüren Milli Takım için getirdikleri baklavayı teknik direktör Stefan Kuntz'a takdim etti.

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stefan kuntz